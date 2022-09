L’Ukraine insiste sur le fait qu’elle peut frapper la Russie malgré l’interdiction américaine

Les restrictions ne s’appliquent qu’au ciblage de la Russie avec certains types d’armes, selon l’envoyé de Kiev à Washington

Les États-Unis interdisent uniquement aux forces de Kiev d’attaquer le territoire russe avec HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), pas toutes les armes américaines, a déclaré jeudi l’ambassadrice ukrainienne à Washington Oksana Markarova.

Les États-Unis ont été le principal soutien de Kiev pendant le conflit avec Moscou, fournissant aux forces ukrainiennes des milliards de dollars d’aide militaire, y compris du matériel sophistiqué tel que des lance-roquettes multiples HIMARS, des obusiers M777 et des drones de combat.

Le mois dernier, le ministre ukrainien de la Défense Aleksey Reznikov a déclaré que Kiev avait “des accords avec les États-Unis selon lesquels nous n’utiliserons pas les armes qui nous sont fournies par les États-Unis et leurs partenaires sur le territoire de la Russie” en raison de la crainte de Washington d’aggraver encore les combats.

Au cours de son entretien avec Ukrainska Pravda, on a demandé à Markarova si l’interdiction américaine couvrait toutes les armes envoyées par Washington à Kiev. L’ambassadeur a répondu en précisant que “ceci s’applique spécifiquement à HIMARS,” mais pas d’autre matériel américain.

Elle a également insisté sur le fait que HIMARS pourrait toujours être utilisé par Kiev contre la Crimée comme “C’était, est et sera l’Ukraine.”

La péninsule a voté à une écrasante majorité pour faire partie de la Russie lors d’un référendum en 2014, les dirigeants ukrainiens s’étant engagés à reprendre le contrôle à de nombreuses reprises. La Crimée a été la cible d’attaques de drones pendant le conflit en cours et plusieurs explosions dans des installations militaires de la péninsule ont été attribuées à des saboteurs ukrainiens.

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine a signé des traités sur l’acceptation des deux républiques du Donbass, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporozhye, qui ont déclaré leur indépendance de l’Ukraine, dans l’État russe. Les habitants de ces territoires ont voté lors de référendums, qui se sont terminés lundi, pour rejoindre la Russie. Les traités attendent maintenant leur ratification par le parlement.

LIRE LA SUITE: Le Pentagone révèle la liste “complète” de l’aide militaire à l’Ukraine

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a déclaré plus tôt cette semaine que Washington “ne reconnaîtra jamais l’annexion du territoire ukrainien par la Russie” et n’aurait donc aucune objection à ce que l’Ukraine utilise des armes américaines dans les régions du Donbass, de Kherson et de Zaporozhye, bien que les attaques de Kiev contre ces régions aient régulièrement entraîné la mort de civils.

Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a réitéré vendredi que Moscou traiterait désormais toute attaque contre ces territoires comme une attaque contre la Russie elle-même.

Moscou a longtemps critiqué les livraisons d’armes à l’Ukraine par les États-Unis et leurs alliés, arguant qu’elles ne font qu’aggraver les combats et augmenter le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.