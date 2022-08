L’Ukraine incite la Russie à gaspiller des bombes pour détruire leur “artillerie”

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – L’Ukraine est peut-être dépassée en armes, mais dans le dernier signe, elle n’est pas encore dépassée, une flotte de leurres ressemblant à des systèmes de fusée américains avancés a amené les forces russes à gaspiller des missiles de croisière à longue portée coûteux sur des cibles factices, selon des entretiens avec des hauts responsables américains. et des responsables ukrainiens et des photographies des répliques examinées par le Washington Post.

Les leurres ukrainiens sont en bois mais peuvent être confondus avec une batterie d’artillerie à travers l’objectif des drones russes, qui transmettent leurs emplacements aux porte-missiles de croisière navals en mer Noire.

“Quand les drones voient la batterie, c’est comme une cible VIP”, a déclaré un haut responsable ukrainien, faisant référence aux véhicules aériens sans pilote rencontrant des répliques d’artillerie à longue portée.

Après quelques semaines sur le terrain, les leurres ont attiré au moins 10 missiles de croisière Kalibr, un premier succès qui a conduit l’Ukraine à étendre la production des répliques pour une utilisation plus large, a déclaré le haut responsable ukrainien, qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat. discuter de questions militaires sensibles.

L’utilisation de leurres de systèmes de roquettes, qui n’a pas été signalée auparavant, est l’une des nombreuses tactiques asymétriques que les forces armées ukrainiennes ont adoptées pour riposter contre un ennemi envahisseur plus grand et mieux équipé. Ces dernières semaines, les agents de Kyiv ont fait sauter des lignes ferroviaires et électriques dans le territoire russe occupé, fait exploser des explosifs dans des dépôts d’armes russes et assassiné des collaborateurs présumés.

La destruction des répliques ukrainiennes peut expliquer en partie les évaluations inhabituellement vantardes des dommages de combat de la Russie sur l’artillerie occidentale, en particulier le système de fusée d’artillerie à haute mobilité de fabrication américaine, ou HIMARS.

“Ils ont affirmé avoir touché plus de HIMARS que nous n’en avons même envoyé”, a observé un diplomate américain.

Les efforts déployés par l’Ukraine pour protéger les systèmes de roquettes fournis par l’Occident soulignent leur importance sur le champ de bataille.

Les systèmes sont crédités d’avoir émoussé l’avancée de la Russie à l’est et au sud en donnant à l’Ukraine la capacité de frapper à 50 miles de distance, dévastant des centaines de cibles russes de grande valeur, y compris des lignes d’approvisionnement, des dépôts d’armes et des centres logistiques et de soutien, la défense américaine disent les responsables.

Le mois dernier, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné à ses généraux de donner la priorité à la destruction des systèmes d’artillerie à longue portée après qu’ils aient frappé les principales lignes d’approvisionnement russes.

Presque chaque semaine, Choïgou et d’autres responsables de la défense russe annoncent de nouvelles frappes réussies sur des systèmes de fusées fournis par l’Occident, y compris le plus léger HIMARS fabriqué aux États-Unis.

HIMARS, fourni par les États-Unis, change le calcul sur les lignes de front de l’Ukraine

Plus tôt ce mois-ci, un porte-parole du Pentagone a catégoriquement nié les affirmations de la Russie, déclarant que tous les HIMARS fournis par les États-Unis étaient pris en compte.

“Nous sommes au courant de ces dernières affirmations du ministre Shoigu, et elles sont encore une fois manifestement fausses”, a déclaré Todd Breasseale, porte-parole par intérim du Pentagone. “Ce qui se passe, cependant, c’est que les Ukrainiens utilisent avec une précision et une efficacité dévastatrices chacun des systèmes de missiles de précision entièrement pris en compte.”

Le Pentagone affirme avoir fourni 16 HIMARS à l’Ukraine depuis le début de la guerre. Les alliés américains ont fourni des systèmes de fusée M270 qui ont une fonctionnalité similaire. Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante combien sont encore opérationnels ou combien, le cas échéant, ont été détruits.

L’explosion de l’aérodrome de Crimée était l’œuvre des forces spéciales ukrainiennes, selon un responsable

L’habitude russe d’embellir les performances sur le champ de bataille n’est pas nouvelle, mais les experts disent que les leurres expliquent probablement une déconnexion dramatique.

“Si les Russes pensent qu’ils ont touché un HIMARS, ils prétendront qu’ils ont touché un HIMARS”, a déclaré George Barros, chercheur militaire à l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion de Washington. “Les forces russes pourraient très bien exagérer leurs évaluations des dégâts de combat après avoir touché les leurres HIMAR.”

L’utilisation de leurres pour la tromperie a une longue histoire pour les militaires de l’Est et de l’Ouest.

Les Russes appellent les tactiques de déguisement et de supercherie “maskirovka”, qui ont impliqué l’achat d’avions de chasse gonflables MiG-31 et de faux systèmes de missiles S-300, entre autres outils. Les forces yougoslaves de Slobodan Milosevic ont utilisé des chars factices et des cibles factices contre les forces de l’OTAN pendant le conflit du Kosovo. Les puissances alliées pendant la Seconde Guerre mondiale ont utilisé des équipements leurres et de faux renseignements électromagnétiques pour tenter de détourner les forces allemandes avant l’invasion alliée de la Normandie.

L’Ukraine pourrait à nouveau renverser le cours de la guerre alors que les avancées russes stagnent

Pour l’Ukraine, les avantages des leurres sur le champ de bataille sont doubles, ont déclaré des analystes militaires.

Dans une guerre d’artillerie prolongée, trouver des moyens de dégrader et d’épuiser le plus grand arsenal de roquettes et de missiles de la Russie est essentiel pour la petite armée ukrainienne.

Les responsables américains de la défense affirment que le stock de missiles à guidage de précision de la Russie s’épuise et que les contrôles américains des exportations de micropuces rendent “beaucoup plus difficile” la reconstitution de ces munitions par la Russie, a déclaré Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense pour la politique, plus tôt ce mois-ci. .

“Un missile Kalibr lancé sur une fausse cible HIMARS dans un champ est un missile qui ne peut pas être utilisé contre une ville ukrainienne”, a déclaré Rob Lee, analyste militaire au Foreign Policy Research Institute.

Un autre avantage des leurres est qu’ils pourraient forcer les Russes à prendre des précautions et à déplacer leurs dépôts de munitions et leurs nœuds de commandement et de contrôle plus loin des lignes de front – au-delà de la portée prévue du HIMARS.

“Une telle réorganisation dégraderait la capacité des Russes à faire des tirs d’artillerie de masse – une tactique sur laquelle ils se sont appuyés pour faire des gains dans l’est de l’Ukraine”, a déclaré Barros.

Les défis qui attendent l’armée ukrainienne restent intimidants. Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret la semaine dernière pour augmenter la taille des forces armées russes à 2,04 millions contre 1,9 million, dans un geste qui, selon les analystes, indique une détermination à continuer à se battre.

Les responsables américains estiment que la Russie a perdu jusqu’à 80 000 soldats, mais les forces ukrainiennes ont reconnu avoir perdu 100 à 200 soldats par jour alors que le pays se prépare à l’un de ses hivers les plus froids depuis des décennies.

En décrivant les répliques du pays, le responsable ukrainien a déclaré que son armée n’avait d’autre choix que de recourir à des tactiques non conventionnelles pour repousser un adversaire plus important. “Une petite armée soviétique ne peut pas battre une grande armée soviétique”, a déclaré le responsable. “Nous devons nous battre de manière asymétrique.”