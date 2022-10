L’Ukraine improvise avec des défenses aériennes vieillissantes pour contrer les missiles russes

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Dmytro Shumskyi se tenait au milieu du terrain dans le nord de l’Ukraine avec le missile de défense aérienne Stinger perché sur son épaule. “Ça arrive!” hurlèrent ses camarades derrière lui. Dans le ciel bleu clair, une petite traînée noire a survolé, suivie d’un sifflement fort – faisant partie d’un barrage de missiles au début du mois qui, selon la Russie, était une représailles pour une attaque contre le pont de Crimée.

Shumskyi a attendu le craquement et le grincement révélateurs du Stinger, puis a lancé son missile sur le russe maintenant au loin. Derrière lui, ses camarades soldats ukrainiens ont crié des grossièretés, voulant que l’arme de l’ennemi tombe.

Quelque chose a clignoté à l’horizon, suivi d’un nuage de fumée provenant de l’explosion – succès sur un tir presque impossible. Les Stingers sont des missiles à courte portée généralement utilisés contre des cibles plus basses et lentes telles que des hélicoptères. Shumskyi a sorti deux missiles avec eux. Il fut rapidement proclamé héros, ayant probablement sauvé des vies civiles ce jour-là.

Mais avec Moscou intensifiant sa campagne aérienne, ciblant les Ukrainiens et les infrastructures critiques loin de la ligne de front, Shumskyi était également un symbole de l’état désastreux et hétéroclite des défenses aériennes de l’Ukraine.

“En ce moment, notre défense aérienne est littéralement un gars avec un Stinger”, a déclaré Daria Kaleniuk, directrice exécutive du Centre d’action anti-corruption en Ukraine. Kaleniuk a rencontré des politiciens occidentaux pour demander à l’Ukraine de recevoir des avions de combat modernes et d’autres armes.

Les puissances de l’OTAN soutenant l’Ukraine – furieuses que la Russie cible des installations qui fournissent de la chaleur, de l’électricité et de l’eau aux civils – ont promis de déployer des défenses aériennes sophistiquées dans le pays en réponse au changement de tactique de la Russie. Washington a déclaré qu’il accélérerait son expédition de deux systèmes de défense aérienne connus sous le nom de NASAMS ; six autres seront livrés sur une période plus longue. L’Allemagne a promis quatre systèmes IRIS-T.

Mais à certains égards, ils sont déjà trop tard. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait plaidé pour une aide à la défense aérienne pratiquement depuis le début de la guerre de près de huit mois.

Le 10 octobre, la Russie a lancé 83 missiles sur l’Ukraine. Quarante-trois ont été abattus, mais les 40 qui ont atterri ont causé la mort et la destruction dans tout le pays.

Au milieu des bombardements russes, les défenseurs aériens ukrainiens ont été contraints de faire preuve de créativité. La semaine dernière, un mème a été largement partagé par les Ukrainiens sur les réseaux sociaux : des gens remerciant Dieu pour un ciel paisible au-dessus d’une photo d’un homme avec une expression non amusée censée représenter un soldat des forces de défense aérienne ukrainiennes qui avait travaillé 36 heures d’affilée.

Le capitaine Volodymyr Klymin, commandant adjoint du bataillon travaillant avec les systèmes de missiles sol-air S-300 dans la région de Kyiv, a déclaré qu’il trouvait le mème drôle mais qu’en réalité, les soldats travaillent en courtes équipes pour rester frais et alertes.

Le défi pour les défenses aériennes ukrainiennes ne consiste pas à frapper les missiles entrants une fois qu’ils sont repérés et que le système se verrouille dessus. Klymin a déclaré que son unité, par exemple, n’a jamais manqué. Le problème est que l’Ukraine n’a pas suffisamment d’unités de défense aérienne pour couvrir toutes les régions du pays.

“Il y a des Russes qui ne sont pas stupides et qui savent penser”, a déclaré Klymin. « Et donc ils essaient de contourner nos systèmes de défense aérienne en utilisant le paysage ou les renseignements sur l’endroit où nous nous trouvons. Ils essaient de nous battre aussi. Mais si le système voit la cible et se verrouille dessus, alors il l’abattra.

C’est une sorte de partie d’échecs.

Les emplacements des défenses aériennes ukrainiennes sont constamment modifiés afin de mieux les positionner pour les routes de missiles que les Russes pourraient utiliser. Et puis les Russes s’adaptent en réponse. L’Ukraine a besoin de défenses aériennes occidentales pour combler les lacunes de couverture, en particulier avec des systèmes capables de tirer des missiles à plus longue portée. Les missiles S-300 ont une portée d’environ 46 milles. Le NASAMS fourni par les États-Unis – le National Advanced Surface-to-Air Missile System – est un système de milieu de gamme avec radar qui peut voir les menaces jusqu’à environ 80 milles de distance.

Le problème est également que la plupart des systèmes ukrainiens datent de l’Union soviétique, ce qui signifie qu’ils ont plus de 30 ans dans le meilleur des cas. Le NASAMS et les systèmes IRIS-T fournis par l’Allemagne sont beaucoup plus sophistiqués pour localiser des cibles, en intégrant différentes sources de données radar puis en les engageant, a déclaré Denys Smazhnyi, chef de la formation des forces de missiles antiaériens ukrainiennes.

“Nous devons remplacer nos anciens systèmes car ils ne seront tout simplement pas en mesure de faire face à ces menaces bientôt”, a déclaré Smazhnyi, qui est à l’étranger pour apprendre à faire fonctionner le NASAMS. “Et nous manquons de missiles.”

Les Ukrainiens sont tellement désespérés de conserver de précieuses roquettes sol-air pour contrer les missiles russes de haute précision qui causent le plus de destructions que les avions de combat ont commencé à se précipiter pour abattre les nombreux drones kamikazes que la Russie a commencé à lancer à travers la frontière.

Un pilote en a tué cinq avant de devoir s’éjecter de son avion dans la région occidentale de Vinnytsia, ont indiqué des responsables militaires.

“Maintenant, l’aviation s’est avérée être une méthode efficace contre ces drones”, a déclaré Yuriy Ignat, porte-parole du commandement de l’armée de l’air ukrainienne. « Mais je ne pense pas qu’il y ait un moyen d’éviter de dépenser des missiles pour eux. Quoi qu’il en soit, nous continuerons d’utiliser toutes les ressources dont nous disposons aujourd’hui, car c’est une arme de haute précision.

L’arrivée du NASAMS est encore dans quelques semaines, selon des responsables américains, et Smazhnyi a déclaré que la formation des soldats ukrainiens qui intègrent le système prend la moitié du temps d’un cours régulier. Jusqu’à l’arrivée du NASAMS, les Ukrainiens continueront de se contenter de ce qu’ils ont et de qui ils ont.

“Chaque pêcheur doit emporter avec lui des systèmes portables de défense aérienne”, a plaisanté Ignat. “Après tout, les Russes tirent souvent leurs missiles bas le long des rivières.”