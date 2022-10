L’Ukraine impose des pannes d’électricité alors qu’elle lutte pour protéger les services publics des attaques de la Russie

Les Ukrainiens ont subi des coupures de courant, y compris des coupures de courant imposées jeudi par les autorités du réseau – les premières depuis le début de la guerre – pour permettre la réparation des infrastructures détruites par les frappes aériennes russes alors que les forces de Kyiv se dirigeaient vers la ville de Kherson.

Bien que l’Ukraine progresse contre les troupes russes à l’est et au sud, elle a du mal à protéger les installations de production d’électricité et d’autres services publics contre les frappes de missiles et de drones qui semblent conçues pour perturber et démoraliser à l’approche de l’hiver.

Les habitants de tout le pays ont été invités à utiliser moins d’électricité alors que le gouvernement imposait des restrictions nationales sur la consommation d’électricité entre 7 h et 23 h, les premières restrictions de ce type depuis l’invasion russe du 24 février, parallèlement à des coupures de courant dans certaines régions.

Cela faisait suite à un déluge d’attaques russes qui, selon le président Volodymyr Zelenskyy, avaient frappé un tiers de toutes les centrales électriques.

Pendant ce temps, la région nord-est de Soumy est restée sans eau car certaines épiceries de Kyiv ont signalé une reprise des ventes d’eau en bouteille en prévision d’éventuelles pénuries là-bas.

Mardi, un volontaire livre de l’eau en bouteille à un habitant de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine. Les résidents s’approvisionnent en alcool au milieu des inquiétudes concernant les pénuries. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

“Il y a beaucoup de colère contre les dirigeants russes et le peuple russe”, a déclaré à Reuters Mikhaylo Holovnenko, un habitant de Kyiv. “Mais nous sommes prêts pour les pannes. Nous avons des bougies, des banques d’alimentation chargées. L’Ukraine est chargée de gagner.”

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il ciblait à nouveau les infrastructures énergétiques ukrainiennes, une stratégie qu’il a renforcée depuis la nomination ce mois-ci de Sergei Surovikin – surnommé le général Armageddon par les médias russes – en tant que commandant de ce que Moscou appelle son “opération militaire spéciale” en Ukraine.

Olaf Scholz, le chancelier allemand, a accusé le président russe Vladimir Poutine d’utiliser l’énergie et la faim comme armes.

“Les tactiques de la terre brûlée n’aideront pas la Russie à gagner la guerre. Elles ne feront que renforcer l’unité et la détermination de l’Ukraine et de ses partenaires”, a déclaré Scholz au parlement allemand.

Les gens marchent dans une station de métro de Kyiv au crépuscule jeudi. Kyiv et Kharkiv limitent l’utilisation des transports publics électriques pour aider à économiser l’énergie. (Francisco Seco/Associated Press)

Avertissements d'”arrêts forcés”

Le ministre ukrainien de l’Énergie, Herman Halushchenko, a déclaré à la télévision nationale que la Russie avait effectué plus de 300 frappes aériennes sur des installations énergétiques ukrainiennes depuis le 10 octobre. Il a déclaré que le gouvernement recherchait en conséquence une réduction de 20% de la consommation d’énergie.

“Nous constatons une diminution volontaire [in electricity consumption]. Mais quand cela ne suffit pas, nous sommes obligés de mettre en place des arrêts forcés”, a-t-il déclaré.

Kyiv et Kharkiv ont annoncé des restrictions à l’utilisation des transports publics électriques tels que les trolleybus et ont réduit la fréquence des trains dans le métro.

Des bénévoles livrent des poêles à bois aux habitants de Mykolaïv mardi. Les Ukrainiens font face à un hiver froid avec des restrictions sur la consommation d’énergie en raison de la guerre en cours avec la Russie. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

“Nous avons besoin de temps pour restaurer les centrales électriques, nous avons besoin d’un répit de la part de nos consommateurs”, a déclaré Volodymyr Kudrytskyi, chef de l’opérateur de réseau Ukrenergo, à la télévision ukrainienne.

Mercredi, des frappes russes ont endommagé une centrale électrique et une autre installation énergétique dans la ville de Kryvyi Rih, dans le centre de l’Ukraine, coupant l’électricité à ses 600 000 habitants.

Craintes d’une attaque de la Biélorussie

L’état-major de l’armée ukrainienne a déclaré qu’il y avait une probabilité accrue que les forces russes puissent lancer une attaque depuis la Biélorussie dans le but de couper les voies d’approvisionnement pour les armes et équipements militaires occidentaux.

Oleksei Hromov, chef adjoint du principal département opérationnel de l’état-major général, a déclaré que la Russie déployait des avions et des troupes dans des bases aériennes et des infrastructures militaires en Biélorussie.

Pendant ce temps, les troupes russes se sont battues jeudi pour regagner le terrain perdu dans les régions de l’Ukraine que Poutine a illégalement annexées.

Les forces russes ont attaqué des positions ukrainiennes près de Bilohorivka, un village de la région de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine. Dans la région voisine de Donetsk, des combats ont fait rage près de la ville de Bakhmut. Les séparatistes soutenus par le Kremlin contrôlent des parties des deux régions depuis huit ans et demi.

L’armée ukrainienne a continué d’essayer d’accélérer son avance vers la ville méridionale de Kherson, la seule capitale régionale que les forces russes ont capturée.

L’administration nommée par la Russie a demandé mercredi aux civils de quitter la ville, dont le contrôle donne à la Russie une route terrestre vers la Crimée, qu’elle a annexée en 2014, et l’embouchure du fleuve Dnipro.

Poutine a déclaré mercredi la loi martiale à Louhansk, Donetsk et dans les régions de Zaporizhzhia et de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, dans le but d’affirmer l’autorité russe dans les zones annexées à la suite d’une série de revers sur le champ de bataille et d’une mobilisation troublée des troupes.

Le président russe Vladimir Poutine visite jeudi un centre de formation militaire pour les réservistes mobilisés dans la région russe de Riazan. Poutine a récemment appelé des centaines de milliers de réservistes pour aider l’effort de guerre de la Russie. (Spoutnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/Reuters)

L’Iran sanctionné pour ses ventes de drones à la Russie

Zelenskyy devait s’adresser jeudi à un sommet de l’Union européenne. Les dirigeants des 27 États membres discuteront des options pour un soutien accru à l’Ukraine, notamment des équipements énergétiques, une aide au rétablissement de l’alimentation électrique et un financement à long terme pour la reconstruction.

Une grande partie de la destruction a été infligée par des drones russes, qui, selon l’Ukraine et l’Occident, sont de fabrication iranienne, ce que Téhéran nie.

Sur cette photo, prise à Kyiv mercredi, des personnes dégagent des débris d’explosion devant une maison qui a été ciblée par une frappe de drone russe. L’Iran fait face à de nouvelles sanctions pour avoir fourni des drones à la Russie. (Ed Ram/Getty Images)

L’UE a imposé jeudi des sanctions à l’entreprise iranienne Shahed Aviation Industries ainsi qu’à trois généraux des forces armées iraniennes pour avoir porté atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine en aidant à approvisionner la Russie en drones.

La Russie et l’Iran ont nié que Moscou utilise des drones de fabrication iranienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a tweeté qu’il avait déclaré au chef des Affaires étrangères de l’Union européenne que “l’affirmation d’envoyer des missiles iraniens en Russie pour les utiliser dans la guerre avec l’Ukraine est une affirmation sans fondement”.

“Nous avons une coopération défensive avec la Russie, mais sans aucun doute, envoyer des armes et des drones contre l’Ukraine n’est pas notre politique”, a-t-il déclaré.