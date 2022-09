KHARKIV, Ukraine –

L’Ukraine a maintenu l’élan de contre-offensive dans sa guerre contre la Russie lundi, affirmant qu’elle avait libéré un village après l’autre et affirmé que dans une région, elle avait repoussé les envahisseurs jusqu’à la frontière dans un mouvement militaire éclair qui en a stupéfié beaucoup.

“Dans certaines zones du front, nos défenseurs ont atteint la frontière avec la Fédération de Russie”, a déclaré le gouverneur régional de la région nord-est de Kharkiv, Oleh Syniehubov. Les troupes russes ont traversé la frontière dans la région le 24 février, le premier jour de l’invasion.

La Russie a reconnu les développements militaires en disant qu’elle se regroupait. Comme tout au long de la guerre, les revendications militaires étaient difficiles à vérifier de manière indépendante.

Après les attaques de dimanche par la Russie contre des centrales électriques et d’autres infrastructures qui ont coupé l’électricité dans de nombreux endroits à travers l’Ukraine, les autorités de Kyiv ont également déclaré que l’approvisionnement en électricité et en eau avait été rétabli à environ 80 % dans la région de Kharkiv.

“Vous êtes des héros !!!”, a écrit tôt le matin le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, sur Telegram, soulignant l’ambiance bouillonnante de la nation qui a enduré plus de 200 jours de guerre et d’occupation. nuit difficile pour Kharkiv de normaliser au plus vite la vie de la ville.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que ses troupes avaient libéré plus de 20 colonies au cours de la dernière journée.

L’ambiance dynamique a également été capturée par un président provocateur Volodymyr Zelenskyy sur les réseaux sociaux dimanche soir, des commentaires qui sont immédiatement devenus viraux.

« Pensez-vous toujours pouvoir nous intimider, nous briser, nous forcer à faire des concessions ? Vous n’avez vraiment rien compris ? Vous ne comprenez pas qui nous sommes ? Ce que nous défendons? De quoi nous parlons », a exhorté Zelenskyy.

“Lisez sur mes lèvres”, a-t-il poursuivi. “Le froid, la faim, les ténèbres et la soif pour nous ne sont pas aussi effrayants et mortels que votre ‘amitié’ et votre fraternité.”‘

Il a ajouté : “Nous serons avec du gaz, des lumières, de l’eau et de la nourriture… et SANS vous !”

Pourtant, même au milieu de l’effervescence, les pertes n’ont cessé d’augmenter. Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré lundi qu’au moins quatre civils avaient été tués et 11 autres blessés dans une série d’attaques russes dans neuf régions du pays. Le Bureau des droits de l’homme des Nations unies a déclaré la semaine dernière que 5 767 civils avaient été tués jusqu’à présent.

Les Russes ont continué à bombarder Nikopol à travers le Dniepr depuis la centrale électrique de Zaporizhzhia, endommageant plusieurs bâtiments là-bas et laissant la plus grande installation nucléaire d’Europe dans une position précaire.

La tournure des événements et le renversement très important de l’initiative ont été soutenus par des observateurs internationaux qui ont mis en garde contre des temps terribles à venir pour les troupes russes. Cela contrastait fortement avec les premiers jours de la guerre lorsque les troupes russes se dirigeaient vers les portes de Kyiv.

“Face aux avancées ukrainiennes, la Russie a probablement ordonné le retrait de ses troupes de l’ensemble de l’oblast de Kharkiv occupé à l’ouest de la rivière Oskil”, a déclaré lundi le ministère britannique de la Défense, signifiant une avancée majeure de Kyiv. “L’Ukraine a repris un territoire au moins deux fois plus grand que le Grand Londres”, a-t-il déclaré.

Les Britanniques ont déclaré que cela détériorerait probablement davantage la confiance que les forces russes ont dans leurs commandants. Le mouvement initial de l’Ukraine sur la région sud de Kherson, attirant l’attention des troupes ennemies là-bas, avant de bondir sur des lignes russes plus épuisées dans le nord-est au-delà de Kharkiv, a jusqu’à présent été considéré comme un grand mouvement militaire.

Même autour de Kherson, la Russie a du mal à faire traverser le fleuve Dnipro pour y arrêter l’offensive ukrainienne, a déclaré l’armée britannique.

Il a ajouté : « Les succès ukrainiens rapides ont des implications importantes pour la conception opérationnelle globale de la Russie. La majorité de la force en Ukraine est très probablement obligée de donner la priorité aux actions défensives d’urgence.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a déclaré lundi que la Russie manquait probablement des forces de réserve dont elle avait besoin pour renforcer ses défenses en Ukraine.

Alors que la guerre se poursuivra probablement l’année prochaine, l’institut estime que “l’Ukraine a renversé le cours de cette guerre en sa faveur” en utilisant efficacement des armes fournies par l’Occident comme le système de missiles à longue portée HIMARS et de solides tactiques de champ de bataille. “Kyiv dictera probablement de plus en plus le lieu et la nature des combats majeurs.”

Cherchant à contenir sa perte de vitesse, la Russie a tiré des missiles sur des centrales électriques et d’autres infrastructures critiques, rencontrant immédiatement les critiques ukrainiennes et américaines pour se concentrer sur des cibles civiles.

Le bombardement a déclenché un incendie massif dans une centrale électrique à la périphérie ouest de Kharkiv et a tué au moins une personne. Zelenskyy a dénoncé les « frappes de missiles délibérées et cyniques » contre des cibles civiles comme des actes de terrorisme.

“La réponse apparente de la Russie à la libération par l’Ukraine de villes et de villages à l’est : l’envoi de missiles pour tenter de détruire des infrastructures civiles critiques”, a écrit l’ambassadrice américaine en Ukraine Bridget A. Brink.

Par ailleurs, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud occupé par la Russie, a été complètement fermée dans le but d’empêcher une catastrophe radioactive alors que les combats faisaient rage à proximité.



Arhirova a rapporté de Kyiv.