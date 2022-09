L’Ukraine garde l’initiative et affirme avoir atteint la frontière russe

Après les attaques de dimanche par la Russie contre des centrales électriques et d’autres infrastructures qui ont coupé l’électricité dans de nombreux endroits à travers l’Ukraine, les autorités de Kyiv ont également déclaré que l’approvisionnement en électricité et en eau avait été rétabli à environ 80 % dans la région de Kharkiv.

“Vous êtes des héros !!!”, a écrit tôt le matin le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, sur Telegram, soulignant l’ambiance bouillonnante de la nation qui a enduré plus de 200 jours de guerre et d’occupation. “Merci à tous ceux qui ont fait tout leur possible en cette nuit la plus difficile pour que Kharkiv normalise la vie de la ville dès que possible.”