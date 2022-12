L’Ukraine frappée par une nouvelle vague d’attaques de missiles meurtrières, y compris dans la banlieue de Zaporizhzhia

L’Ukraine a déclaré que la Russie avait lancé lundi une nouvelle série d’attaques de missiles alors que l’Occident tentait de limiter la capacité de Moscou à financer son invasion en imposant un plafond de prix sur le pétrole maritime russe.

Des alertes aériennes ont retenti à travers l’Ukraine et les responsables ont exhorté les civils à se mettre à l’abri de ce qu’ils ont qualifié de la dernière vague de frappes de missiles russes depuis son invasion du 24 février.

“Des missiles ont déjà été lancés”, a déclaré le porte-parole de l’armée de l’air, Yuriy Ihnat. Il n’y a pas eu de nouvelles immédiates de dommages ou de victimes, mais des responsables ont été cités par les médias ukrainiens comme disant que des explosions pouvaient être entendues au-dessus de certaines zones alors que les systèmes de défense aérienne entraient en action.

Les forces russes ont de plus en plus ciblé les installations énergétiques ukrainiennes ces dernières semaines alors qu’elles faisaient face à des revers sur le champ de bataille, provoquant des pannes de courant majeures à l’approche de l’hiver.

“N’ignorez pas l’alarme”, a déclaré Andriy Yermak, chef du personnel présidentiel ukrainien.

REGARDEZ je La ville de Donbass a fait face à une campagne russe de plusieurs mois : Bakhmut, en Ukraine, devient le centre d’une bataille brutale et interminable La ville ukrainienne de Bakhmut est au centre d’attaques russes incessantes depuis près de six mois, créant des scènes apocalyptiques de soldats morts dans des tranchées. Alors que l’hiver s’installe, les troupes russes lancent une contre-offensive agressive pour reprendre la ville. je

Des missiles russes se sont écrasés lundi sur des bâtiments dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, détruisant plusieurs maisons et tuant au moins deux personnes, a déclaré un haut responsable ukrainien.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau présidentiel, n’a pas donné plus de détails sur les attaques. Un responsable de la ville a déclaré que des bâtiments avaient été touchés dans la banlieue de la ville de Zaporizhzhia et que des missiles russes avaient été abattus.

Le gouverneur de la région de Kyiv a déclaré que les défenses aériennes fonctionnaient dans la région et a dit aux habitants de rester dans des abris. Un fournisseur d’énergie a déclaré que l’électricité avait été coupée dans la région nord de Soumy lors des dernières frappes de missiles.

La Russie a déclaré que les attaques étaient conçues pour dégrader l’armée ukrainienne. L’Ukraine affirme qu’ils visent clairement des civils et constituent donc un crime de guerre.

L’Ukraine venait tout juste de revenir aux coupures de courant prévues à partir de lundi plutôt qu’aux pannes d’électricité d’urgence qu’elle a subies depuis les frappes russes généralisées du 23 novembre, la pire des attaques contre les infrastructures énergétiques qui ont commencé début octobre.

La Russie crie au scandale

Un plafond de 60 $US le prix du baril sur le pétrole brut russe transporté par voie maritime est entré en vigueur lundi. Les pays du G7 et l’Australie l’ont accepté vendredi après que la Pologne, membre de l’Union européenne, qui le voulait encore plus bas, ait abandonné ses objections. La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole.

L’accord permet au pétrole russe d’être expédié vers des pays tiers à l’aide de pétroliers du G7 et de l’UE, de compagnies d’assurance et d’établissements de crédit, uniquement si la cargaison est achetée à un prix égal ou inférieur au plafond de 60 dollars le baril.

Des pétroliers, dont le navire du pont Troitsky, sont à l’ancre dans la baie de Nakhodka, près de la ville portuaire de Nakhodka, en Russie, dimanche. L’Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, les États-Unis et l’Union européenne à 27 ont convenu vendredi de plafonner à 60 dollars le baril ce qu’ils paieraient pour le pétrole brut russe expédié par voie maritime. (Tatiana Meel/Reuters)

“Il a fallu beaucoup de temps pour arriver ici, mais c’est sans doute l’une des réponses les plus fortes à la guerre de Poutine en Ukraine”, a tweeté Simone Tagliapietra, experte en politique énergétique au groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles.

Moscou a déclaré qu’il ne respecterait pas la mesure même s’il devait réduire sa production, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que 60 dollars étaient trop élevés pour arrêter l’assaut de la Russie.

La revue du dimanche11:25Journal de guerre d’un enfant Le matin du 24 février, Yeva Skalietska a été réveillée par une forte détonation métallique. La fillette de 12 ans de la ville de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, s’est précipitée dans un abri anti-bombes de fortune avec sa grand-mère, se cachant des attaques de missiles russes et écrivant sur l’expérience dans son journal. Maintenant, près de 10 mois après le début de la guerre en Ukraine, Skalietska et sa grand-mère vivent à Dublin, et son journal est publié pour que le monde entier puisse le lire. Skalietska rejoint Piya Chattopadhyay pour parler de la peur, de l’anxiété et des petits moments de réconfort qu’elle a documentés dans son livre, Vous ne savez pas ce qu’est la guerre.

Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, en charge des questions énergétiques, a averti dimanche dans des commentaires télévisés que la Russie ne vendrait pas son pétrole aux pays qui tentent d’appliquer le plafonnement des prix.

“Nous ne vendrons du pétrole et des produits pétroliers qu’aux pays qui travailleront avec nous aux conditions du marché, même si nous devons réduire la production dans une certaine mesure”, a déclaré Novak dans des remarques télévisées quelques heures avant l’entrée en vigueur du plafonnement des prix.

Inde sans engagement sur le plafond

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi qu’il était “évident et indiscutable que l’adoption de ces décisions est un pas vers la déstabilisation des marchés mondiaux de l’énergie”.

L’Inde ne s’est jusqu’à présent pas engagée sur le plafonnement des prix.

Alors qu’il recevait lundi le ministre allemand des Affaires étrangères, le ministre allemand des Affaires étrangères, Subrahmanyam, a déclaré qu’il n’était pas juste que les pays européens donnent la priorité à leurs besoins énergétiques, mais “demandent à l’Inde de faire autre chose”.

L’Inde et la Russie entretiennent des relations étroites et New Delhi n’a pas soutenu les sanctions occidentales contre Moscou, même si elle a demandé à plusieurs reprises une “cessation immédiate de la violence” en Ukraine. L’Inde, également un marché majeur pour les armes de fabrication russe, s’est jusqu’à présent abstenue de respecter les résolutions de l’ONU critiquant la guerre de Moscou.