La Russie occupe l’aérodrome depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022 et est devenue une base clé pour ses forces armées depuis le début de cette année.

Les images satellite de Planet Lab montrent les restes d’hélicoptères et d’équipements russes détruits ainsi que des dommages importants à la piste de décollage de l’aérodrome.

Les forces ukrainiennes ont lancé une vaste frappe à l’aide de missiles balistiques destructeurs à longue portée ATACMS des États-Unis sur l’aérodrome de Berdiansk, dans le sud-est de l’Ukraine, ce qui constitue un autre coup dur porté à Vladimir Poutine et épuisant l’équipement russe.

Un responsable américain proche du dossier a confirmé l’utilisation de l’ATACMS par l’Ukraine, selon un rapport du Financial Times.

L’état-major de l’armée ukrainienne a déclaré qu’au moins quatre frappes de missiles ont ciblé avec succès du personnel militaire, des armes et des équipements russes, détruisant neuf hélicoptères, un système de missiles de défense aérienne, des véhicules militaires, des dépôts de munitions et des pistes d’atterrissage.

Les missiles, fabriqués par Lockheed Martin, avaient « effectué des frappes bien ciblées sur des aérodromes et des hélicoptères ennemis à proximité de la zone temporairement occupée ». [cities of] Luhansk et Berdiansk », selon le centre de communications stratégiques d’Ukraine.

La fourniture d’ATACMS à l’Ukraine par les États-Unis est considérée comme un point crucial dans la guerre, car ils ont une portée allant jusqu’à 190 milles et donnent à Kiev la capacité de frapper les forces russes bien au-delà de la ligne de front.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi dans un discours : « Nos accords avec le président Joe Biden sont mis en œuvre. Et de manière très précise. Les ATACMS ont fait leurs preuves. »

Un blogueur militaire russe a qualifié les dernières attaques de l’un des coups les plus dommageables contre leurs forces depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février 2022.