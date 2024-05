L’Ukraine frappe une base aérienne russe avec des missiles transportant des armes à sous-munitions

Les forces armées ukrainiennes (AFU) ont lancé lundi soir une frappe massive de missiles à longue portée qui a saturé une base militaire russe située loin derrière les lignes de front de munitions à fragmentation, déclenchant un incendie qui pouvait être vu et entendu à des dizaines de kilomètres, ainsi que des centaines de tirs. des feux plus petits.

La cible aurait consisté en des bâtiments et un aérodrome adjacent sur le territoire de l’ancienne académie de navigation de l’armée de l’air ukrainienne, dans la ville orientale de Luhansk. Le site avait été occupé par les troupes de Moscou qui utilisaient un quartier général et une base logistique après la première invasion russe de l’Ukraine en 2014.

Une installation de réparation et de maintenance d’avions utilisée par les forces russes se trouve à quelques centaines de mètres de l’aérodrome et a également été prise pour cible, selon certaines informations.

Des dizaines de vidéos et de photographies posté sur les réseaux sociaux – en violation de la loi russe qui interdit de telles actions – ont montré des flammes atteignant des dizaines de mètres dans le ciel nocturne depuis les environs de l’aérodrome vers 19 heures, heure locale, et des images prises depuis le sol montraient également des centaines de mètres carrés d’atterrissage. bande saturée de feux.

Aucun dommage ou victime n’a été signalé au préalable.

L’agence d’information officielle russe TASS et les plateformes d’information indépendantes ukrainiennes ont confirmé que la zone de l’aérodrome avait été touchée par des dizaines d’explosions, puis consumée par de multiples incendies. L’agence de presse ukrainienne UNIAN a déclaré que les frappes avaient déclenché « un incendie massif ».



Des sources locales ont déclaré que les défenses aériennes russes avaient tiré sur les armes entrantes, mais n’avaient pas réussi à en arrêter un grand nombre. Le groupe de discussion local Trukha Lugansk a publié le 28 mai des images de l’étage de rappel d’un missile anti-aérien Pantsyr S-1, une arme de protection aérienne rapprochée destinée à la défense de cibles de grande valeur contre les attaques aériennes. le missile Pantsyr a raté un missile ukrainien et a atterri dans une cour, sans blesser personne ni causer de dégâts matériels.

L’étage de rappel du missile anti-aérien Pantsyr S-1 a tiré contre une frappe ukrainienne le 28 mai. Photo : Telegram.

Leonid Pasechnik, un responsable de l’autorité d’occupation pro-russe de Luhansk, a déclaré que les forces de Kiev avaient utilisé des armes à sous-munitions interdites par l’ONU lors de l’attaque. Dès les premières minutes de l’attaque, les réseaux locaux d’alerte Telegram ont indiqué que les Ukrainiens avaient lancé l’attaque depuis les environs de la ville de Kramatorsk, à environ 135-140 kilomètres à l’est de l’aérodrome.

Selon des sources ouvertes, l’Ukraine ne dispose que de deux systèmes d’armes majeurs capables de lancer des armes à sous-munitions à cette portée : le missile ATACMS de fabrication américaine et le missile Tochka-U de l’ère soviétique. Les médias sociaux russes et ukrainiens ont largement identifié l’arme de frappe comme étant l’ATACMS, bien qu’il n’y ait jusqu’à présent aucune confirmation officielle.

Après quatre mois d’arrêt total des livraisons d’armes américaines en raison de luttes intestines au Congrès, l’Ukraine a reçu de nouveaux transferts de missiles ATACMS fin avril. La fin de l’embargo américain a vu Kiev lancer énergiquement des ATACMS contre neuf cibles russes auparavant hors de portée dans la région de Crimée occupée, notamment des bases aériennes et des avions russes, des navires de guerre de la marine russe et des systèmes antimissiles russes de haute technologie. comme utilisé ATACMS pour frapper une raffinerie de pétrole de Luhansk à deux reprises.

Missile balistique volant sur une trajectoire rapprochée élevée avant de plonger sur sa cible à des vitesses proches de l’hypersonique, l’ATACMS est un élément clé de la capacité de combat de haute technologie au sol des États-Unis. Selon des rapports open source, les missiles ATACMS que Washington livre actuellement à Kiev sont très probablement des constructions des années 1990, avec une portée plus courte et une moindre capacité à esquiver les interceptions que les modèles les plus modernes.

Les deux plates-formes de fabrication américaine tirant ce missile, le système à roues HIMARS et le système à chenilles M270, ont été initialement conçues pour tirer des barrages de la fusée guidée M42 de 122 mm, plus petite et moins chère, plutôt que des missiles ATACMS volumineux et coûteux de 610 mm en tant que tirs individuels.

HIMARS peut tirer six M42 en une salve et le M270 peut en tirer douze. L’Ukraine a reçu pour la première fois des roquettes M42 en octobre 2022 et les a utilisées pendant plus d’un an avec succès, mais leur portée maximale de 80 kilomètres ainsi que le brouillage russe amélioré auraient rendu le M42 presque inefficace contre les défenses russes actuelles.

Un missile expérimental de 122 mm M270/HIMARS résistant à la guerre électronique a été testé par des sous-traitants du Pentagone en 2023, cependant, son déploiement ou son utilisation au combat n’est pas confirmé.

La première utilisation par les forces ukrainiennes de missiles ATACMS a eu lieu le 17 octobre 2023, lors de frappes contre un aérodrome près de la ville méridionale de Berdiansk, et contre l’aérodrome de Luhansk qui a de nouveau été touché lundi. L’attaque de 2023 contre la base aérienne de Louhansk a cloué au sol au moins deux escadrons d’hélicoptères russes, en détruisant au moins six, comme l’ont montré des images satellite ultérieures.