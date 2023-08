L’Ukraine frappe une base aérienne russe avec des drones ; Moscou riposte à Kyiv

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — Des frappes de drones ont frappé pendant la nuit au moins six villes russes, dont Pskov, à plus de 600 km de l’Ukraine, où une attaque contre l’aéroport militaire et civil a détruit deux avions cargo Il-76 et en a endommagé quatre autres, selon Baza, un Média russe ayant des liens avec les forces de l’ordre du pays.

L’essaim nocturne de drones, vraisemblablement lancés par l’Ukraine, a temporairement forcé certains des plus grands aéroports russes à interrompre leurs opérations et a laissé les soldats tirer sur les véhicules aériens sans pilote avec des armes légères, démontrant la capacité de Kiev ou de ses mandataires à attaquer au plus profond de la Russie. territoire. Il s’agit des frappes aériennes les plus importantes menées à Kiev depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné son invasion de l’Ukraine en février 2022.

En Ukraine, au moins deux personnes ont été tuées et trois autres blessées tôt mercredi matin lorsque la Russie a lancé une attaque combinée de missiles et de drones sur Kiev, que l’administration militaire de la ville a décrite comme « l’attaque la plus puissante depuis le printemps ». La capitale ukrainienne est la cible d’attaques aériennes quasi constantes depuis novembre.

Une vidéo prise à Pskov, à 600 kilomètres au nord-ouest de Moscou, près des frontières russes avec l’Estonie et la Lettonie, montre les avions en feu.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les attaques de drones étaient « massives » et a déclaré aux journalistes lors de sa conférence téléphonique régulière que Poutine était toujours tenu constamment informé de « l’opération militaire spéciale », l’euphémisme de Moscou pour sa guerre sanglante.

« Le commandant en chef suprême reçoit constamment et rapidement toutes les informations tant dans le cadre de l’opération militaire spéciale elle-même qu’autour de l’opération et, bien entendu, comme pour de telles attaques massives, les informations sont portées à la connaissance du commandant suprême. « , a déclaré Peskov.

Il a éludé les questions sur les lieux de lancement des drones qui ont frappé l’aérodrome de Pskov. « Je n’ai aucun doute sur le fait que nos experts militaires travaillent sur ces questions et étudient les itinéraires et comment cela a été fait pour prendre les mesures appropriées afin d’éviter de telles situations à l’avenir », a déclaré Peskov.

Les soldats de l’aéroport de Pskov ont tenté d’abattre les drones avec des armes légères, selon les médias russes indépendants, avant qu’une équipe de 65 pompiers ne soit appelée pour éteindre les incendies.

Kiev n’a pas revendiqué l’attaque, mais la Direction principale du renseignement ukrainien du ministère de la Défense a annoncé que quatre avions Il-76 avaient été détruits et que deux avaient été endommagés, des chiffres différents de ceux rapportés par les médias russes. Les avions cargo Il-76 peuvent être utilisés pour transporter du matériel militaire et des troupes sur de longues distances.

Bien que l’Ukraine n’ait pas revendiqué la responsabilité des attaques de drones, le ministère ukrainien de la Défense a publié un message énigmatique sur l’ancienne plateforme Twitter qui semblait faire allusion à la responsabilité de l’Ukraine : « Saviez-vous que l’aéroport de Pskov porte le nom de la princesse Olha de Kiev ? Oh, quelle femme spectaculairement vengeresse elle était !

Il a plaidé pour des F-16 pour l’Ukraine mais est mort dans un accident avant de pouvoir en piloter un.

La télévision d’État russe, principal outil du Kremlin pour façonner l’opinion publique sur la guerre, a à peine mentionné les attaques, bien que les drones aient temporairement fermé six aéroports russes, dont les principaux aéroports de Moscou, qui ont également été visés. Les frappes de drones et les fermetures d’aéroports dans la capitale russe sont pratiquement devenues un événement nocturne alors que l’Ukraine a intensifié ses efforts pour s’assurer que la guerre soit ressentie par les citoyens russes qui vivent le plus près du Kremlin.

Le ministère russe de la Défense n’a pas mentionné les attaques de drones sur Pskov lors de son point de presse quotidien et n’a pas commenté les dommages causés aux avions sur l’aérodrome.

L’attaque de Pskov a également provoqué un incendie dans l’unité militaire 64044, la 2e brigade du GRU, ou forces spéciales du renseignement militaire, ont rapporté les médias russes.

À Briansk, une ville de l’ouest de la Russie proche de la frontière ukrainienne, le bureau de la commission d’enquête — un organisme fédéral chargé de l’application des lois — a été endommagé par une attaque de drone, qui a également déclenché un incendie dans l’usine de microélectronique Kremniy EL, qui produit des pièces pour Des missiles russes, selon les médias russes.

Le gouverneur de Briansk, Alexander Bogomaz, a déclaré qu’une tour de télévision avait également été ciblée, mais a indiqué que le drone avait été abattu et que la tour n’avait pas été endommagée.

Malgré le silence relatif sur les attaques à la télévision d’État, les frappes ont soulevé des questions embarrassantes sur l’échec de la défense aérienne russe, notamment pour empêcher l’attaque de l’aéroport de Pskov. Certains membres du lobby pro-guerre du pays ont exprimé leur frustration face à une guerre qui n’a donné lieu à aucune avancée majeure de la Russie depuis des mois.

Les attaques nocturnes de drones ont eu lieu 11 jours après qu’un drone ait détruit un bombardier stratégique supersonique russe Tu-22M3 sur la base aérienne de Soltsy, dans la région de Novgorod, au nord-ouest de Moscou, selon le groupe d’analyse militaire open source Ukraine Weapons Tracker. Une chaîne Telegram ayant des liens avec les services de sécurité russes a confirmé cette attaque, tandis que le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un avion avait été endommagé.

Le média d’opposition russe We Can Explain, associé à l’homme d’affaires russe en exil Mikhaïl Khodorkovski, a cité deux témoins à Pskov déclarant qu’il n’y avait aucun bruit de défense aérienne en fonctionnement lorsque les drones ont commencé à attaquer. Les habitants de Pskov ont vu trois Il-76 décoller après l’attaque, ont rapporté les médias locaux.

Le gouverneur de Pskov, Mikhaïl Vedernikov, a annoncé que l’aéroport serait fermé jusqu’à jeudi pour évaluer les dommages causés à la piste.

Des drones ont également frappé les régions d’Orel, de Riazan et de Kalouga, et des drones maritimes ont attaqué le port de Sébastopol, dans la Crimée ukrainienne occupée par la Russie, où est basée la flotte russe de la mer Noire. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir détruit quatre vedettes rapides transportant des parachutistes ukrainiens dans la mer Noire. L’Ukraine a nié que les bateaux aient été détruits.

Le chef de Wagner, Prigojine, est enterré en secret alors que le Kremlin cherche à éviter les troubles

Mercredi, le propagandiste russe Vladimir Soloviev a exprimé la frustration de la faction russe pro-guerre, connue sous le nom de « parti de la guerre », lorsqu’il a fustigé l’échec de l’interception des drones à Pskov lors de son émission matinale en ligne Full Contact.

« Ce qui se passe? Ce qui se passe? » répéta Soloviev avec colère. « Ne sait-on pas d’où viennent les drones ? Ce qui se passe? Ne comprenons-nous pas où ils sont fabriqués, livrés et stockés ? D’où sont-ils lancés ? Si nous ne pouvons pas gérer les drones, comment allons-nous gérer les F-16 ? »

Il faisait référence aux avions de combat modernes de fabrication américaine que les alliés de l’OTAN se sont engagés à fournir à l’Ukraine dans les mois à venir.

Spéculant sans preuve que les drones pourraient avoir été lancés depuis l’Estonie voisine, membre de l’OTAN, Soloviev a appelé la Russie à lancer des frappes aériennes contre l’Estonie si cela était vrai.

« Si c’est vrai, cela signifie bien sûr une guerre mondiale. Si c’est vrai, l’Estonie doit être rayée de la surface de la terre », a-t-il déclaré.

Un éminent blogueur militaire russe, qui utilise le pseudo Fighterbomber et se concentre sur l’aviation, a déclaré que la Russie devait tirer les leçons de l’attaque de Pskov et s’assurer que les aérodromes soient correctement défendus.

«Nous tirons des conclusions et renforçons la protection des aérodromes. Assez a déjà été écrit et dit sur ce qui doit être fait rapidement pour cela », a écrit le blogueur sur Telegram.

À Kiev, de fortes explosions ont retenti tôt mercredi alors que les défenses aériennes étaient activées dans la ville. Plusieurs bâtiments non résidentiels ont pris feu et ont été endommagés.

Les deux personnes tuées dans l’attaque étaient des agents de sécurité âgés de 26 et 36 ans, a annoncé l’administration militaire de Kiev, mais aucune information complémentaire n’était disponible dans l’immédiat. Au moins deux des blessés ont été hospitalisés.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu les 28 missiles de croisière russes qui, selon elle, avaient été lancés depuis des avions dans la mer Caspienne et la ville portuaire d’Engels, ainsi que 15 des 16 drones lancés depuis une ville côtière de la mer d’Azov et depuis la ville de Koursk.

Poutine fait face à la chute du rouble et à la hausse des prix alors que les sanctions se font sentir

Pendant ce temps, l’armée ukrainienne a affirmé poursuivre sa progression dans le sud et l’est du pays. Dans le sud, le porte-parole de l’état-major Andriy Kovalev a déclaré que les troupes « ont réussi » et « consolident les positions qu’elles ont prises ».

La mort du chef mercenaire russe de Wagner, Eugène Prigojine, la semaine dernière, a fait taire l’un des critiques les plus féroces du commandement militaire russe concernant ses échecs dans la guerre. L’enterrement secret de Prigozhin mardi – également ignoré à la télévision d’État russe – a envoyé un signal puissant selon lequel son nom est tabou pour le Kremlin, après que les nationalistes radicaux pro-guerre l’ont comblé d’éloges dans les jours qui ont suivi sa mort.

Mais malgré la détermination du Kremlin à réprimer toute critique de l’effort de guerre, certains partisans de la ligne dure continuent d’exiger publiquement une approche plus dure. Parmi eux se trouve Andrei Gurulyov, député, membre du parti Russie unie de Poutine et lieutenant général à la retraite de l’armée russe et ancien commandant adjoint de la Région militaire Sud, qui a appelé mardi Poutine à lancer une frappe nucléaire tactique contre les forces ukrainiennes à Robotyne, un village du sud de l’Ukraine récemment libéré lors de la contre-offensive ukrainienne.

S’exprimant mardi dans l’émission de Soloviev, Gurulyov a déclaré que Robotyne était « l’endroit idéal » pour une frappe nucléaire tactique russe, afin de mettre fin à la contre-offensive ukrainienne et permettre à la Russie, « même avec les forces dont nous disposons », de reprendre le dessus.

« Nous pourrons avancer, libérer Zaporizhzhia et même la région de Dnipropetrovsk, et créer une menace pour le groupe qui combat dans la région de Donetsk », a-t-il déclaré. Zaporizhzhia est l’une des quatre régions ukrainiennes que Poutine a déclaré illégalement annexées par la Russie. Poutine, cependant, n’a pas revendiqué la région voisine de Dnipropetrovsk, et les commentaires de Gurulyov sont le signe que certains responsables russes veulent s’emparer d’encore plus de territoire ukrainien que ce que le président a prétendu jusqu’à présent.