“Nous n’avons ni encouragé ni permis aux Ukrainiens de frapper à l’intérieur de la Russie”, a déclaré mardi le secrétaire d’État Antony J. Blinken lors d’une conférence de presse. “Mais l’important est de comprendre ce que vivent les Ukrainiens au quotidien, avec l’agression russe en cours contre leur pays, et notre détermination à faire en sorte qu’ils aient entre leurs mains, avec de nombreux autres partenaires à travers le monde, l’équipement qu’ils ont besoin de se défendre et de défendre leur territoire.

Les États-Unis et d’autres pays de l’OTAN ont toujours refusé de fournir à Kyiv des armes occidentales susceptibles d’atteindre des cibles éloignées sur le territoire de Moscou, comme le missile ATACMS, qui a une portée allant jusqu’à 190 milles, avec une vitesse beaucoup plus élevée et une puissance explosive supérieure à celle d’un drone. Les alliés ont également refusé de fournir à l’Ukraine les chars et les avions de chasse occidentaux modernes qu’elle a demandés.

Mais Ulrich Speck, un analyste allemand de la politique étrangère, a déclaré que les menaces russes d’intensifier la guerre, en particulier avec des armes nucléaires, sonnaient de plus en plus creux. Les dirigeants mondiaux amis du président russe Vladimir V. Poutine, dont le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi, ont mis en garde contre cela, et les responsables américains ont menacé de conséquences désastreuses non précisées si le Kremlin prenait cette mesure.