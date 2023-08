L’Ukraine frappe les ports russes de Novorossiysk et de la Crimée occupée

KYIV, Ukraine – La marine ukrainienne et le principal service de sécurité intérieure, le SBU, ont utilisé des drones marins tôt vendredi pour attaquer une base navale russe près du port de la mer Noire de Novorossiysk, a déclaré un responsable du gouvernement ukrainien, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’un sujet sensible. matière.

De telles frappes, généralement effectuées avec des drones aériens ou maritimes, sont devenues plus fréquentes alors que l’Ukraine montre un engagement croissant à mener le combat sur le sol russe après plus de 17 mois d’attaques persistantes contre des villes ukrainiennes et des infrastructures civiles.