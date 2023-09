L’Ukraine frappe le quartier général de la flotte russe de la mer Noire en Crimée

L’Ukraine a mené vendredi une violente frappe de missile sur le quartier général principal de la flotte russe de la mer Noire, a déclaré un responsable russe. Des vidéos et des photos montraient de larges panaches de fumée au-dessus du bâtiment de Sébastopol, en Crimée annexée.

Le gouverneur de Sébastopol installé par la Russie, Mikhaïl Razvozhayev, a déclaré qu’il n’y avait aucune information sur les victimes. Il a déclaré que les pompiers luttaient contre l’incendie et que davantage de forces d’urgence étaient mobilisées, ce qui indique que l’incendie pourrait être massif.

Un flot d’ambulances arrivait au quartier général de la flotte et des éclats d’obus étaient dispersés à des centaines de mètres à la ronde, a rapporté l’agence de presse Tass.

Razvozhayev a d’abord averti les habitants de Sébastopol qu’une autre attaque était possible et les a exhortés à ne pas quitter les bâtiments ni se rendre dans le centre-ville. Il a ensuite déclaré qu’il n’y avait plus de danger de frappe aérienne, mais a réitéré ses appels à ne pas se rendre dans le centre de la ville, affirmant que les routes étaient fermées et que des « efforts spéciaux » non précisés étaient en cours.

La Russie a affirmé que les forces ukrainiennes avaient attaqué vendredi le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée. Télégramme

Les responsables ukrainiens, qui ont revendiqué la responsabilité d’une série d’autres attaques récentes contre la Crimée, n’ont pas immédiatement annoncé que Kiev avait lancé l’attaque.

Les habitants de Sébastopol ont déclaré avoir entendu des explosions dans le ciel et vu de la fumée, ont rapporté les médias russes. Des images diffusées sur les chaînes ukrainiennes Telegram montraient des nuages ​​de fumée au-dessus du front de mer. L’Associated Press n’a pas pu vérifier immédiatement les vidéos.

L’attaque intervient un jour après que des missiles et de l’artillerie russes ont bombardé des villes d’Ukraine, tuant au moins cinq personnes, alors que le président Volodymyr Zelensky rencontrait le président Joe Biden et les dirigeants du Congrès à Washington, un programme d’aide supplémentaire de 24 milliards de dollars étant envisagé.

La ville portuaire de Sébastopol sert de base principale à la flotte russe de la mer Noire.

La semaine dernière, les autorités russes installées dans ce pays ont accusé l’Ukraine d’avoir attaqué un chantier naval stratégique dans la ville, endommageant deux navires en réparation et provoquant un incendie dans l’installation.

La péninsule de Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014 dans un acte considéré comme illégal par la plupart des pays du monde, est une cible fréquente depuis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné une invasion à grande échelle de l’Ukraine il y a plus de 18 mois. L’attaque contre le chantier naval a été la plus importante depuis des semaines.