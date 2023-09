L’Ukraine frappe le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Les forces ukrainiennes ont tiré vendredi un barrage de missiles sur le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée occupée, frappant une cible considérée comme fortement protégée et démontrant la capacité croissante de Kiev à attaquer les infrastructures militaires russes dans toute la péninsule. L’armée de l’air ukrainienne a publié un communiqué indiquant que « vers midi, les forces de défense ukrainiennes ont réussi à frapper le quartier général de commandement de la flotte de la mer Noire à Sébastopol temporairement occupé », situé à la pointe sud-ouest de la Crimée, que la Russie a envahie et annexée illégalement en 2017. 2014.

Aucun autre détail sur la frappe n’a été donné, et le type de missiles utilisés n’a pas été précisé dans l’immédiat, mais le commandant de l’armée de l’air ukrainienne a publié une déclaration qui semble se moquer des affirmations de la Russie selon lesquelles tous les missiles tirés sur le quartier général de Sébastopol avaient été tirés. abattu par les défenses aériennes. Le communiqué fait également référence à une autre frappe plus tôt cette semaine contre une base russe dans la ville occupée de Melitopol.

« Nous avons promis qu’il y en aurait davantage », a déclaré le commandant de l’armée de l’air Mykola Oleschuk sur les réseaux sociaux. « Ainsi, pendant que les occupants se rétablissent à Melitopol et que les alarmes aériennes retentissent toujours à Sébastopol, je remercie encore une fois les pilotes de l’armée de l’air! »

« Tous les missiles ont été interceptés ! » Oleschuk a continué, avec un sarcasme évident. «J’espère que la prochaine fois, la défense aérienne russe ne nous laissera pas tomber. Sébastopol est la ville des forces navales des forces armées ukrainiennes ! Ensemble, vers la victoire ! »

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense d’Ukraine, a tweeté que les forces russes devraient détruire leurs navires avant l’arrivée des forces ukrainiennes.

« Sinon, la flotte russe de la mer Noire sera découpée en morceaux comme un salami », a écrit Danilov. « Le processus est douloureux, mais les forces armées ukrainiennes mènent des frappes de précision exclusivement sur les infrastructures militaires. »

Les États-Unis sont sur le point de fournir à l’Ukraine des missiles à fragmentation à longue portée

Bien que les affirmations ukrainiennes n’aient pas pu être corroborées de manière indépendante, une vidéo publiée vendredi sur les réseaux sociaux, vérifiée par Storyful et confirmée par le Washington Post, montrait de la fumée s’élevant du bâtiment du quartier général de la flotte de la mer Noire. Il n’y avait aucune information confirmée sur les victimes.

Des dommages au bâtiment indiqueraient cependant un échec remarquable de la défense aérienne russe. La Russie avait maintenu le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol depuis l’effondrement de l’Union soviétique dans le cadre d’un contrat de location. Les militaires russes stationnés là-bas auraient participé à l’invasion de la Crimée en 2014, menée par des soldats portant des uniformes sans insignes et utilisant des véhicules militaires russes dont les plaques d’immatriculation avaient été retirées.

La flotte et son quartier général sont des cibles évidentes et de premier plan pour l’Ukraine, qui s’est engagée à chasser les occupants russes de l’ensemble de son territoire, y compris la Crimée et les zones des régions de Donetsk et de Louhansk sous contrôle russe depuis 2014.

La Pologne menace de cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine dans le cadre de la lutte pour les céréales

L’assaut contre Sébastopol fait suite à un certain nombre d’attaques en Crimée et en particulier contre la flotte de la mer Noire ces dernières semaines, notamment une frappe de missile sur un sous-marin et un navire de débarquement à Sébastopol au début du mois. Une autre attaque aurait endommagé un système de défense aérienne russe.

Mikhaïl Razvojaev, gouverneur de Crimée installé par le Kremlin, a confirmé sur les réseaux sociaux qu’un missile avait frappé le quartier général de la flotte de la mer Noire. Il a déclaré que les pompiers tentaient d’éteindre un incendie dans le bâtiment et que l’onde de choc provoquée par l’explosion « a brisé les vitres de 10 immeubles résidentiels du centre-ville ».

Les chaînes d’information russes ont rapporté que six personnes avaient été blessées, mais ce chiffre n’a pas été confirmé officiellement. Le ministère russe de la Défense a initialement déclaré qu’une personne avait été tuée, ce qui a ensuite été modifié en « porté disparu ».

Zelensky attaque Washington dans un effort urgent pour renforcer son soutien

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient le bâtiment avec un grand trou dans ses étages supérieurs et de la fumée s’élevant au-dessus du centre de Sébastopol. Les autorités russes ont annoncé vendredi avoir également intercepté cinq missiles.

Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a poursuivi son voyage éclair en Amérique du Nord, visitant le Canada, où il a prévu de rencontrer le Premier ministre Justin Trudeau à Ottawa et de s’adresser au Parlement. Zelensky se rendra également à Toronto pour rencontrer des chefs d’entreprise.

Cette visite fait suite à ses discours lors du débat de haut niveau à l’Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil de sécurité à New York plus tôt dans la semaine, suivis de réunions à Washington à la Maison Blanche avec le président Biden, les dirigeants du Congrès au Capitole et des militaires. commandants du Pentagone.

Natalia Abbakumova à Riga, en Lettonie, et Anastacia Galouchka ont contribué à ce rapport.