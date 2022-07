L’Ukraine frappe le pont de Kherson ; La Russie intensifie ses frappes de missiles

Des explosions ont illuminé le ciel au-dessus de la ville méridionale de Kherson pendant la nuit, et à l’aube de mercredi, il était clair que les missiles ukrainiens à longue portée avaient de nouveau trouvé leur cible : un pont qui est essentiel dans l’effort russe pour réapprovisionner les forces chargées de tenant la ville portuaire.

Dans le même temps, des dizaines de missiles russes ont frappé des cibles dans les régions méridionales d’Odessa et de Mykolaïv, touchant des infrastructures portuaires et de transport, deux centres de loisirs, des maisons, un parking et deux restaurants, selon le commandement militaire du sud de l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient frappé des bastions militaires ukrainiens, tuant des dizaines de soldats et d’autres infrastructures ukrainiennes clés. Les affirmations n’ont pas pu être vérifiées. Mais il était clair que les deux armées essayaient de limiter les opérations logistiques de leurs adversaires.