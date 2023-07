L’Ukraine frappe le pont de Kertch, mais le chemin de fer est indemne ; La Russie suspend l’accord sur les céréales

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – L’Ukraine a attaqué le pont de Crimée, un lien clé entre la Russie et la péninsule de Crimée illégalement annexée, tuant deux personnes et perturbant la circulation des véhicules tôt lundi, ont déclaré des responsables russes et ukrainiens. Une ligne de chemin de fer sur le pont – qui est une artère vitale pour les troupes russes et les approvisionnements militaires – a échappé aux dommages et a rapidement repris du service.

La grève sur le pont a eu lieu quelques heures avant que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’annonce que la Russie reprendrait son blocus militaire des céréales ukrainiennes, annulant un accord qui autorisait les expéditions depuis les ports de la mer Noire malgré les hostilités en temps de guerre. L’accord, négocié par la Turquie et soutenu par les Nations Unies, a permis à des approvisionnements alimentaires essentiels d’atteindre les pays en développement, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique.

Le double développement de lundi a montré que la guerre de la Russie en Ukraine continue de faire des ravages alors même que les forces de Moscou ont fait peu de progrès vers l’objectif déclaré du Kremlin d’occuper et d’annexer pleinement quatre régions du sud-est de l’Ukraine en plus de la Crimée. Une contre-offensive ukrainienne destinée à évincer les occupants russes n’a également donné que des gains minimes, car Kiev manque toujours de puissance aérienne sérieuse et ses forces terrestres luttent pour avancer à travers de vastes champs de mines.

Des responsables russes ont déclaré que des explosions matinales sur le pont de Crimée – un projet favori du président russe Vladimir Poutine après l’invasion et l’annexion de la Crimée en 2014 – avaient tué un couple de la région russe de Belgorod et blessé une jeune fille alors que leur véhicule traversait le durée vers 3h05 du matin

Le plus grand obstacle à la contre-offensive ukrainienne ? Champs de mines.

Un rapport du Comité national antiterroriste russe indique que la frappe, qui a endommagé la plate-forme du pont, a été menée par deux drones navals.

La marine et les forces spéciales de Kiev ont mené l’attaque nocturne, affirmant que des drones avaient fait exploser une partie de la structure, a déclaré un responsable ukrainien, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’opérations militaires sensibles. Les responsables ukrainiens ont également réaffirmé leur droit de cibler le point de passage en raison de son utilisation pour le transport de fournitures militaires.

« C’était difficile d’atteindre le pont, mais à la fin, c’était possible de le faire », a déclaré le responsable. Le SBU, le principal service de sécurité intérieure de l’Ukraine, a semblé narguer la Russie dans un message sur sa chaîne Telegram, notant que l’attaque de lundi était la deuxième frappe sur le pont. En octobre, une énorme explosion a causé des dommages à la chaussée et aux voies ferrées et a incité la Russie à riposter avec un barrage de frappes de missiles sur les villes ukrainiennes.

La grève de lundi sur le pont de Crimée, également connu sous le nom de pont de Kertch, s’est produite au plus fort de la saison des vacances, lorsque de nombreux Russes se rendent sur les plages de Crimée sur la mer Noire. Il fait également suite à des rapports d’attaques de drones aériens et maritimes ukrainiens sur Sébastopol, la base de longue date de la flotte russe de la mer Noire.

Dimanche, le ministère russe de la Défense, posté sur Telegram, a déclaré que ses forces avaient déjoué les attaques de sept drones aériens et de deux bateaux-drones. Le ministère a déclaré que les drones aéroportés avaient été abattus et que le brouillage électronique avait provoqué l’égarement des navires semi-submersibles sans pilote.

Les responsables russes ont réagi avec fureur à la frappe de lundi, accusant l’Ukraine de régime « terroriste » et suggérant que les services de renseignement et militaires britanniques et américains ont aidé à mener l’attaque sur le lien clé avec la Crimée. Les sanctions occidentales imposées en réponse à la saisie illégale de la Crimée par la Russie restent en vigueur.

« L’attaque d’aujourd’hui contre le pont de Crimée a été menée par le régime de Kiev », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. « Ce régime est terroriste et a toutes les caractéristiques d’un groupe criminel organisé. » La Russie a à plusieurs reprises blâmé l’Ukraine et l’Occident pour la guerre, que Poutine a déclenchée en ordonnant une invasion en février 2022.

La Russie limoge un commandant en chef en Ukraine qui a critiqué le ministère de la Défense

Vladimir Dzhabarov, premier vice-président de la commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération, la chambre haute du parlement russe, a qualifié la grève d ‘ »attaque terroriste » et a exhorté l’armée russe à prendre le contrôle de tout le sud de l’Ukraine et à bloquer l’accès de Kiev à la mer Noire.

Les vacanciers et autres ont également été avisés d’éviter le pont. Le ministère russe des stations balnéaires et du tourisme en Crimée a exhorté les personnes qui s’y rendaient à trouver des itinéraires alternatifs à travers le territoire occupé par la Russie, qui forme désormais un couloir terrestre entre la péninsule et le continent. Ce «pont terrestre» était un objectif clé de l’invasion de Poutine, mais traverser ce territoire amènerait les vacanciers dans une zone de guerre active.

Alors que la Russie a échoué jusqu’à présent dans ses objectifs globaux d’annexion, la supériorité navale de Moscou lui a permis de perturber les expéditions de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire. L’accord négocié par la Turquie pour reprendre les exportations avait contribué à maintenir l’approvisionnement alimentaire dans les pays en développement, mais l’accord est au bord de l’effondrement depuis des mois, la Russie insistant sur le fait que les termes de l’accord n’étaient pas respectés.

« Les accords sur les céréales ont été de facto arrêtés », a déclaré Peskov, porte-parole du Kremlin, lors d’un appel aux journalistes lundi. « Malheureusement, certains des accords concernant la Russie n’ont pas encore été respectés, l’accord est donc résilié. Dès que la partie russe des accords sera remplie, la partie russe reviendra immédiatement à la mise en œuvre de cet accord. »

La semaine dernière, Poutine a déclaré qu’aucune des conditions de l’accord « impliquant des intérêts russes » n’avait été remplie. Poutine a cité la reconnexion de la Banque agricole russe au système de paiement international SWIFT, après qu’il a été coupé par les sanctions, comme l’une des principales conditions du renouvellement de l’accord.

Poutine a également insisté à plusieurs reprises, sans preuves, sur le fait que l’accord sur les céréales profitait principalement aux pays européens riches plutôt qu’aux pays en développement plus pauvres d’Afrique et du Moyen-Orient, comme prévu. Poutine a récemment balayé un plan de paix que certains dirigeants africains avaient proposé comme moyen d’arrêter la guerre en Ukraine.

Les combattants de Wagner sont en Biélorussie et entraînent les troupes biélorusses

Le couple tué lors de l’attaque de lundi sur le pont a été décrit par des responsables comme des citoyens russes de la région occidentale de Belgorod

Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, parlant dans une vidéo publiée sur Telegram de ce qu’il a appelé « un événement extraordinaire », a déclaré que deux personnes du district de Novooskolsky avaient été tuées alors qu’elles traversaient le pont dans une voiture de tourisme. Leur fille a été grièvement blessée, a déclaré Gladkov.

Quelques heures après l’attaque, le porte-parole des services de sécurité ukrainiens, Artem Dekhtyarenko, a publié une déclaration cryptée qui semblait reconnaître de manière indirecte le rôle de l’Ukraine dans l’attaque du pont, bien qu’elle n’ait ni confirmé ni nié la responsabilité.

« Compte tenu des nombreuses demandes des médias concernant un autre incident sur le pont de Crimée, nous vous informons que tous les détails concernant le [explosion] l’organisation sera révélée par le Service de sécurité ukrainien après notre victoire », a déclaré Dekhtyarenko, en utilisant un emoji d’explosion. « Pendant ce temps, nous observons avec intérêt que l’un des symboles du régime de Poutine n’a une fois de plus pas résisté à la charge militaire. »

La contre-offensive de l’Ukraine progresse dans le but de récupérer le territoire occupé par la Russie, y compris les zones séparatistes des régions de Donetsk et de Louhansk, qui sont sous contrôle russe depuis 2014.

Hanna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris le contrôle de plus de 81 miles carrés depuis le début de la contre-offensive vers le 7 juin.

Maliar a également déclaré que les forces ukrainiennes continuaient d’avancer près de la ville orientale de Bakhmut, en particulier sur son flanc sud, mais a reconnu que les troupes russes attaquaient dans les environs de Kupyansk, au sud-est de la ville de Kharkiv.

Kunkle et Stern ont rapporté de Kiev, en Ukraine, et Ilyushina de Riga, en Lettonie. Natalia Abbakumova et Robyn Dixon à Riga, en Lettonie, ont contribué à ce rapport.

