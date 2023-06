L’Ukraine frappe — encore une fois — à la porte de l’OTAN. Qui répondra ?

Lorsque le sujet des garanties de sécurité et de la voie de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN a récemment été discuté lors d’une réunion informelle à Ottawa, un membre de la communauté diplomatique a commencé à fredonner quelques mesures d’une vieille chanson de Paul McCartney et des Wings.

« Quelqu’un frappe à la porte. Quelqu’un sonne la cloche. Est-ce que je suis favorable ? Ouvre la porte. Laissez-les entrer.

La chanson pop des années 1970 Laissez-les entrer est peu susceptible de devenir un ver d’oreille pour les dirigeants de l’OTAN lors du prochain sommet de Vilnius, mais le sentiment est présent et est profondément ancré.

Cela fait 15 ans que l’Ukraine a été désignée pour la première fois comme membre de l’alliance militaire occidentale par le Canada en vertu de ce qu’on appelle la « politique de la porte ouverte ».

Beaucoup de choses se sont passées depuis lors.

Une grande guerre sur le sol ukrainien, marquée par le bombardement de ses villes ; la mort de milliers de civils et de militaires ; la livraison et l’utilisation au combat de plus d’équipements aux normes de l’OTAN que la plupart des autres membres de l’alliance n’en détiennent dans leurs inventaires.

La guerre elle-même est liée à la question de l’adhésion à l’OTAN : le Kremlin a utilisé l’adhésion potentielle de l’Ukraine comme un argument majeur pour tenter de justifier son invasion.

Le secrétaire général sortant de l’OTAN, Jens Stoltenberg, exprime régulièrement sa confiance dans le fait que l’Ukraine rejoindra l’alliance un jour, une fois la guerre avec la Russie terminée. Les 31 dirigeants de l’OTAN ont publiquement donné leur accord.

Le gouvernement du président Volodymyr Zelensky a formellement demandé à adhérer en septembre dernier.

REGARDER | Faits saillants de la visite de Trudeau en Ukraine : Voici ce que Trudeau a dit lors de sa visite surprise en Ukraine Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Kiev, où il a engagé 500 millions de dollars en nouveau financement pour l’aide militaire. Il a également annoncé de nouvelles sanctions alors que la guerre du pays avec la Russie se poursuit.

Malgré tout ce qui s’est passé depuis l’invasion complète de la Russie en février 2022 et le front apparemment uni entre alliés, le débat à huis clos sur le moment et la manière dont l’Ukraine devrait adhérer est profondément diviseur, les pays d’Europe de l’Est suggérant certaines puissances majeures, dont la France et l’Allemagne, sont contre la livraison de délais fermes.

Il est en effet devenu une source de tension majeure au cours des dernières semaines.

Le premier ministre Justin Trudeau a tenté de présenter la situation sous son meilleur jour lorsqu’on lui a demandé après sa rencontre du week-end avec Zelenskyy à Kiev.

La demande d’adhésion de l’Ukraine était « une véritable conversation en direct et le Canada et bien d’autres sont très favorables à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN lorsque les conditions le permettront. À quoi cela ressemble exactement, c’est une conversation que nous continuons d’avoir entre maintenant et Vilnius », a déclaré Trudeau.

« Mais je suis très positif à ce sujet. »

Quelques garanties de sécurité en place

En l’absence d’une voie vers l’adhésion, certains alliés de l’OTAN ont suggéré des garanties de sécurité bilatérales comme une mesure acceptable – le type qui a été offert à la Suède et à la Finlande entre le moment où ils ont postulé et ont été acceptés en tant que membres à part entière. (La Suède attend toujours.)

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont offert aux pays nordiques des garanties de sécurité bilatérales.

Dans le cas de l’Ukraine, la France et l’Allemagne ont parlé ouvertement d’offrir des garanties, mais elles diffèrent sur ce que cela pourrait impliquer et jusqu’où elles iraient.

Zelenskyy, au centre, pose avec les dirigeants mondiaux du G7 le dernier jour du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, le 21 mai 2023. (Stefan Rousseau/Associated Press)

Tout en essayant de plaider en faveur d’une voie vers l’adhésion à l’OTAN d’une part, le Canada semble également essayer d’encourager ce qui se passe entre la fin de la guerre et l’adhésion à part entière.

« Il est important que les États offrent un engagement et des garanties de sécurité à long terme à l’Ukraine, car même après sa victoire, elle restera le voisin d’un pays très agressif », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lors d’une réunion avec ses homologues de l’OTAN au début de l’année. avril, « et c’est ce que le Canada apporte au [negotiating] tableau. »

À tout le moins, l’Ukraine s’attend à quitter le sommet de l’alliance à la mi-juillet avec des garanties de sécurité occidentales, plutôt que de vagues promesses continues.

Il a été suggéré dans certains médias européens que l’OTAN pourrait être prête à offrir à l’Ukraine un format de relation amélioré, quelque chose destiné à démontrer son soutien politique.

L’Ukraine elle-même a signalé l’automne dernier que des garanties de sécurité seraient une mesure provisoire acceptable et elle s’est tournée vers des alliés, dont le Canada, pour les fournir.

Ces garanties incluraient des transferts d’armes substantiels, une formation militaire et des engagements de défense contraignants – une extension formalisée du soutien en temps de guerre que l’Ukraine reçoit actuellement.

Le député ukrainien Andrii Osadchuk a déclaré que seule l’adhésion à l’OTAN protégerait l’Ukraine contre la Russie. (Stephanie Jenzer/CBC)

Seule l’adhésion à l’OTAN est un moyen de dissuasion suffisant, selon un député ukrainien

La notion a formé la base d’un rapport commandé par Zelenskyy. Il a été co-écrit par l’ancien secrétaire général de l’OTAN Anders Fogh Rasmussen et le chef de cabinet de Zelenskyy Andrey Yermak.

Il a proposé la création de quelque chose qu’il appelle le Traité de sécurité de Kiev, qui impliquerait un groupe central d’alliés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Pologne, l’Italie, l’Allemagne, la France, l’Australie et la Turquie, ainsi que les pays nordiques, baltes et d’Europe centrale. pays – en d’autres termes, la plupart de l’OTAN.

Au cours du week-end à Kiev, Trudeau et Zelenskyy ont signé une déclaration conjointe qui disait: «Le peuple ukrainien peut compter sur le Canada pour continuer son soutien politique, financier, humanitaire et militaire aussi longtemps qu’il le faudra – individuellement et par le biais de la coopération internationale au sein du G7, de l’OTAN, des Nations Unies et de tout autre forum où le Canada peut faire valoir son poids.

La députée ukrainienne Lesia Zaburanna a déclaré que l’Ukraine et le reste du monde démocratique bénéficieraient de l’entrée de son pays dans l’alliance occidentale. (Stephanie Jenzer/CBC)

Malgré l’ensemble de ses 13 points et son langage élogieux, ce n’est pas une garantie de sécurité, et il ne propose pas non plus que le Canada fasse beaucoup plus que pousser l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN « dans la mesure où les conditions le permettent ».

Alors que la plupart des députés ukrainiens ont réagi avec enthousiasme au discours de Trudeau, il y a une unité entre les partis et un sentiment de plus en plus fort parmi les législateurs que de simples garanties de sécurité ne suffisent pas.

« Je ne crois pas qu’aucune garantie puisse arrêter la Russie » si elle veut faire la guerre à un voisin, a déclaré Andrii Osadchuk avec le Holos [Voice or Vote] parti, mouvement politique libéral et pro-européen.

REGARDER | Le conseiller ukrainien à la défense discute de la contre-offensive en cours : La contre-offensive ukrainienne expliquée par le conseiller du ministre de la Défense Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, a déclaré à Rosemary Barton Live de CBC que l’Ukraine allait de l’avant avec une stratégie de contre-offensive contre la Russie dans certaines zones de la vaste ligne de front, y compris la région de Bakhmut.

Moscou a peur de l’OTAN et seule l’alliance « peut assurer la sûreté et la sécurité de cette partie du monde », a-t-il déclaré.

Une autre députée ukrainienne, Lesia Zaburanna, membre du Parti des serviteurs du peuple de Zelenskyy, a également adopté un ton ferme dans ses attentes à l’égard des dirigeants de l’OTAN.

« Nous attendons un signal très fort pour nous que nous rejoindrons », a déclaré Zaburanna. « C’est très important et pas seulement pour nous, mais très important pour toute l’Europe, pour la sécurité, non seulement en Europe mais dans le monde. Vous voulez gagner dans cette guerre. Parce que c’est la guerre, pas entre l’Ukraine et la Russie, [but] guerre entre le monde démocratique et le mal.