L’Ukraine frappe des navires russes et des défenses aériennes de pointe en Crimée | Guerre Russie-Ukraine

L’Ukraine a détruit les défenses aériennes russes les plus modernes en Crimée et a capturé deux villes clés près de la ville orientale de Bakhmut au cours de la 82e semaine de guerre.

Les forces ukrainiennes pourraient également avoir mis hors de combat trois navires de guerre russes modernes, démontrant ainsi leur capacité croissante à attaquer les ressources ennemies à distance tout en maintenant l’élan de leurs gains territoriaux.

Attaque de drones marins

L’Ukraine semble avoir utilisé des drones navals pour organiser deux attaques distinctes contre des navires de guerre russes le 14 septembre.

Le commandement stratégique ukrainien a affirmé avoir heurté deux des navires de patrouille russes de classe 22160 du projet Vasily Bykov, causant des dommages non précisés. Le gouvernement ukrainien a publié une vidéo images du Vasily Bykov, mis en service en 2018, tirant sur un drone de surface alors qu’il se rapproche apparemment pour une attaque.

Le ministère russe de la Défense a seulement déclaré que sa flotte de la mer Noire avait « détruit deux bateaux semi-submersibles sans pilote… dans la partie sud-ouest de la mer Noire », appartenant à l’Ukraine.

Par ailleurs, le journal Ukrainska Pravda a rapporté qu’un drone naval avait endommagé la coque arrière tribord d’une corvette lance-missiles de classe Bora, le Samum, près de l’entrée du port de Sébastopol, l’obligeant à être remorqué pour réparation « avec un rouleau ». à tribord ».

«Pour cette attaque, le SBU [Ukraine’s secret service] « Nous avons utilisé un modèle expérimental de drone marin, capable d’opérer dans une tempête, en se cachant de la détection derrière de hautes vagues », a rapporté Ukrainska Pravda. « Au cours de l’opération spéciale, la hauteur des vagues a atteint 1,5 à 2 mètres », a ajouté le média.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que le Samum s’était défendu avec succès et avait détruit le « bateau naval sans pilote », mais des photographies diffusées en ligne montraient le Samum remorqué par deux remorqueurs.

Un jour plus tard, l’Ukraine aurait attaqué un autre patrouilleur russe, l’Askold, avec des résultats inconnus.

Phillips O’Brien, professeur d’études stratégiques à l’Université de St Andrews en Écosse, a qualifié l’attaque contre le Samum de « l’une des opérations les mieux exécutées et planifiées de cette guerre jusqu’à présent », ajoutant : « L’Ukraine ne se contente pas de tenir sa position. elle est propriétaire de la guerre de puissance maritime – elle est en train de la gagner ».

Attaques à longue distance : la flotte russe de la mer Noire et la Crimée

L’Ukraine a intensifié ses attaques contre la flotte russe de la mer Noire et sa base en Crimée, à Sébastopol.

Le 12 septembre, l’Ukraine a lancé des missiles et des drones pour frapper avec succès le navire de débarquement russe Minsk et un sous-marin de classe Kilo amarré à Sébastopol pour réparation.

La guerre maritime s’est intensifiée depuis le 17 juillet. L’Ukraine a utilisé des drones de surface sans pilote pour endommager – la deuxième fois qu’elle y est parvenue – le pont de Kertch reliant la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014, au continent russe.

La Russie s’est retirée en juillet d’un accord soutenu par l’ONU qui permettait à l’Ukraine d’exporter plusieurs milliers de tonnes de céréales depuis ses ports de la mer Noire sous blocus. Après s’être retirée de l’accord, la Russie a averti qu’elle utiliserait sa puissance navale pour arrêter les exportations ukrainiennes vers la mer Noire.

La Russie a depuis frappé les ports ukrainiens et les silos à céréales sur le Danube dans le but évident d’empêcher les exportations à travers le fleuve vers la Roumanie et à travers l’Europe par voie terrestre.

L’Ukraine a réagi en intensifiant ses attaques à longue distance contre la flotte russe de la mer Noire et contre la Crimée.

L’Ukraine a détruit un système de missiles de défense aérienne russe S-400 « Triumf » de pointe en Crimée le 23 août et, deux jours plus tard, a utilisé un essaim de drones pour attaquer la 126e brigade de défense côtière russe de la flotte de la mer Noire, près de Moscou. Perevalne en Crimée.

Le 14 septembre, l’Ukraine a détruit une autre batterie de S-400, près d’Evpatoria, un port de l’ouest de la Crimée. La Russie a seulement déclaré avoir abattu 11 drones à Eupatoria, mais des images géolocalisées montraient des panaches de fumée dans la zone de l’attaque signalée.

Une source des services secrets de Kiev a déclaré à la Pravda ukrainienne qu’une combinaison de drones aériens sans pilote et de missiles Neptune avait été utilisée dans l’attaque, les drones frappant les antennes de la batterie de défense aérienne russe et les missiles frappant ses lanceurs.

La combinaison de drones aériens et de surface avec des missiles, comme ceux utilisés à Eupatoria et Sébastopol, est en train de devenir une caractéristique des attaques à longue distance ukrainiennes, ce qui, selon les analystes militaires, indique une sophistication croissante de la stratégie.

Selon certaines informations, l’attaque contre le système de défense antimissile S-400 à Eupatoria pourrait laisser à la Russie seulement trois batteries S-400 protégeant la péninsule de Crimée occupée.

« Si les Ukrainiens continuent à couler les navires russes à Sébastopol, ils pourraient forcer la flotte de la mer Noire à se relocaliser en Russie, ce qui constituerait une étape clé dans leur plan de reconquête de la Crimée », a déclaré O’Brien.

La réaction de l’Ukraine contre la flotte russe semble porter ses fruits. Le ministre ukrainien de l’Infrastructure, Oleksandr Kubrakov, a déclaré que cinq navires marchands avaient accosté dans les ports céréaliers ukrainiens et étaient repartis avec des cargaisons depuis le 15 août.

Les responsables ukrainiens affirment que les attaques contre la marine russe se poursuivront et que la flotte de la mer Noire maintient déjà ses navires constamment en mouvement entre la Crimée et les bases navales russes par peur d’une attaque.

Dynamisme territorial

Les forces ukrainiennes ont pris la ville d’Andriivka, à cinq kilomètres au sud de Bakhmut, le 14 septembre, a indiqué l’état-major ukrainien.

La 3e brigade d’assaut séparée d’Ukraine a déclaré avoir mené « une opération éclair » qui a encerclé la garnison russe d’Andriivka, la coupant de la force principale et détruisant en deux jours « presque toute l’infanterie de la 72e brigade d’assaut séparée ». [Separate Motorised Rifle] Brigade, avec des officiers et une quantité importante de matériel ».

Depuis la prise de Bakhmut par les Russes fin mai, l’Ukraine flanque lentement la ville au nord et au sud. Trois jours après la reprise d’Andriivka, les troupes ukrainiennes ont hissé leur drapeau sur la ville voisine de Klishchiivka, également au sud de Bakhmut.

Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a déclaré que la libération d’Andriivka et de Klishchiivka avait également détruit les capacités de combat de deux formations aéroportées d’élite russes, la 31e Brigade de la Garde VDV et la 83e Brigade de la Garde VDV.

Des images géolocalisées ont montré que les troupes ukrainiennes avançaient également près de Rozdolivka, au nord-ouest de Bakhmut.

« La libération de Klishchiivka, ainsi que les gains tactiques ukrainiens continus au nord-ouest de Bakhmut, sont des gains tactiques d’importance stratégique car ils permettent aux forces ukrainiennes de réparer une partie considérable des forces aéroportées russes. [VDV] éléments dans la région de Bakhmut », a déclaré le groupe de réflexion basé à Washington, l’Institute for the Study of War (ISW).

L’ISW estime que les ressources militaires que la Russie a investies dans le maintien de Bakhmut pour des raisons de prestige politique ont permis à l’Ukraine de percer des trous dans les défenses russes bien préparées sur les lignes de front sud, en particulier à l’ouest de Zaporizhia.

Là, les forces ukrainiennes avançaient à l’ouest de Robotyne le 16 septembre, une ville qu’elles ont capturée fin août, et à l’ouest de Verbove, une ville sur laquelle elles se concentrent désormais.

Dans ce secteur, les responsables ukrainiens et occidentaux s’accordent sur le fait que les troupes ukrainiennes ont pénétré la première couche défensive russe et attaquent désormais la deuxième couche de la ligne de front russe.

S’ils parviennent à percer les défenses russes ici, les troupes ukrainiennes pourraient en théorie se déverser derrière les positions russes.