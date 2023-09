L’Ukraine frappe des cibles navales russes dans la ville de Sébastopol en Crimée – National

L’Ukraine a déclaré avoir frappé mercredi matin des cibles navales et des infrastructures portuaires russes dans la ville de Sébastopol en Crimée, dans ce qui semble être la plus grande attaque de la guerre contre le siège de la flotte russe de la mer Noire.

L’attaque contre la Crimée, saisie et annexée par la Russie en 2014, a été confirmée par Moscou. Il a mis en évidence les capacités croissantes de Kiev en matière de missiles alors que la Russie continue de bombarder l’Ukraine à distance avec des missiles à longue portée et des drones d’assaut.

« Nous confirmons qu’un grand navire de débarquement et un sous-marin ont été touchés. Nous ne commentons pas les moyens (utilisés) pour la frappe », a déclaré à Reuters un responsable des renseignements militaires ukrainiens, Andriy Yusov, sans donner plus de détails sur l’ampleur des dégâts.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que l’Ukraine avait attaqué tôt dans la matinée un chantier naval de la mer Noire avec 10 missiles de croisière et trois hors-bord sans équipage, endommageant deux navires militaires en réparation.

Il a déclaré avoir abattu sept des missiles entrants et que les bateaux d’attaque avaient été détruits par un navire de patrouille russe.

Une image diffusée en ligne et vérifiée par Reuters montrait un navire à quai ayant subi de graves dommages.

« C’est vraiment la plus grande attaque contre Sébastopol depuis le début de la guerre », a déclaré par téléphone à Reuters le capitaine de la marine ukrainienne à la retraite Andriy Ryzhenko.

L’Ukraine a tenté de repousser la puissance navale de sa flotte en attaquant avec des drones maritimes remplis d’explosifs, mais la Russie a continué à utiliser ses navires de guerre pour des attaques de missiles contre l’Ukraine tout au long de la guerre qui a duré plus de 18 mois.

On ne sait pas exactement quel type de missile a été utilisé par Kiev lors de l’attaque de Sébastopol, située à environ 300 km (185 miles) du port ukrainien d’Odessa sur la mer Noire.

Ryzhenko a déclaré que l’Ukraine aurait pu utiliser des missiles antinavires Neptune de fabrication nationale qui avaient été modifiés pour fonctionner contre des cibles au sol. Les missiles de croisière Storm Shadow fournis par les Britanniques constituent une autre possibilité, a-t-il ajouté.

La chaîne britannique Sky News a cité des sources anonymes affirmant que des Storm Shadows avaient été utilisés lors de l’attaque.

L’Occident a investi des milliards de dollars en armes en Ukraine pour l’aider à repousser les forces russes qui occupent des pans de territoire dans le sud et l’est depuis leur invasion à grande échelle en février 2022.

RÉCLAMATION PUBLIQUE DE RESPONSABILITÉ

L’armée ukrainienne, qui a lancé une contre-offensive début juin, a pris la décision inhabituelle de revendiquer publiquement la responsabilité de cette frappe, ce qu’elle ne fait généralement pas pour les attaques contre la Russie ou la péninsule de Crimée.

« Dans la matinée du 13 septembre, les forces armées ukrainiennes ont mené avec succès des frappes contre les moyens navals et les infrastructures portuaires des occupants sur les quais de Sébastopol temporairement occupé », a-t-il indiqué sur Telegram.





Mikhaïl Razvojaev, gouverneur de Sébastopol, la plus grande ville de Crimée et un port majeur de la mer Noire, a déclaré sur Telegram qu’au moins 24 personnes avaient été blessées.

Il a publié une photo nocturne de flammes engloutissant ce qui semblait être une infrastructure portuaire. Les chaînes russes Telegram ont publié des vidéos et d’autres photos de flammes dans une installation au bord de l’eau.

Dans les rues de Sébastopol mercredi après-midi, les habitants ont déclaré que l’attaque les avait réveillés.

« Mon enfant a également été réveillé. Il était environ 3 heures du matin. Nous avons eu très peur. Tout tremblait», a déclaré Nadejda Lunyova.

Un autre habitant, Alexandre Ivanov, a déclaré qu’il était imperturbable car il revenait tout juste de la guerre.

« Tout est calme en ville désormais. En fait, les gens vérifient même curieusement ce qui s’est passé. Il n’y a pas de peur », a-t-il déclaré.