L’Ukraine frappe à plusieurs reprises la région russe de Koursk avec des frappes aériennes

Le système, appelé Kasta, est un radar de surveillance mobile destiné à détecter et repousser les menaces volant à basse altitude. Il était situé près du village de Giri, à environ 100 kilomètres du centre régional de Koursk et à moins de 20 kilomètres de la frontière avec l’Ukraine.

Les régions russes de l’ouest du pays se sont efforcées de renforcer leurs défenses aériennes alors que les forces ukrainiennes deviennent plus effrontées. Leurs attaques – dont plusieurs frappes de drones qui ont atteint le Kremlin et les gratte-ciel du quartier des affaires de Moscou – ont secoué même les habitants de la capitale russe, située à des centaines de kilomètres de l’Ukraine.

« Si vous trouvez un drone, ne le touchez pas et ne vous en approchez pas, signalez-le et attendez les spécialistes », a déclaré Starovoyt. « Même les débris peuvent être dangereux ! »

Un tiers des usines militaires russes sont situées dans la partie occidentale de la Russie, qui est de plus en plus à la portée des drones ukrainiens, a déclaré Budanov au média ukrainien NV, citant les récentes attaques contre l’usine Kremni-El à Briansk, l’un des plus grands fabricants de microélectronique qui seraient utilisés dans les complexes de missiles Iskander et dans l’usine expérimentale de Redkino, dans la région de Tver, qui produit du carburant pour fusée.