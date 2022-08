L’Ukraine frappe à nouveau en Crimée, défiant l’emprise russe sur la péninsule

“La file d’attente ces jours-ci pour quitter la Crimée pour la Russie à travers le pont prouve que la majorité absolue des citoyens de l’État terroriste comprennent déjà ou du moins sentent que la Crimée n’est pas un endroit pour eux”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son discours nocturne. .



Les dirigeants ukrainiens n’ont revendiqué publiquement aucune des récentes explosions, s’en tenant à une politique d’ambiguïté officielle sur les attaques loin derrière les lignes de front. Mais M. Zelensky et l’un de ses conseillers, Mykhailo Podolyak, ont semblé faire allusion à une implication ukrainienne.

“Un rappel: la Crimée d’un pays normal concerne la mer Noire, les montagnes, les loisirs et le tourisme, mais la Crimée occupée par les Russes concerne les explosions d’entrepôts et le risque élevé de mort pour les envahisseurs et les voleurs”, a déclaré M. Podolyak. écrit sur Twitter. « La démilitarisation en action.

M. Zelensky a fait l’éloge de ceux qui aident les services de renseignement et les forces spéciales de l’Ukraine, et a averti les civils sur le territoire sous contrôle russe de rester à l’écart des installations militaires russes. “Les raisons des explosions dans le territoire occupé peuvent être différentes, très différentes”, a-t-il dit, mais elles causent toutes des dommages à l’armée russe.

Après que M. Poutine ait lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février, les forces russes se sont précipitées vers le nord depuis la Crimée et ont rapidement capturé une large bande de territoire dans le sud de l’Ukraine, y compris la région de Kherson, que les forces russes contrôlent presque entièrement. La Russie utilise maintenant la Crimée pour acheminer des troupes et des approvisionnements et fournir un soutien aérien et logistique à ses forces à Kherson et dans la région voisine de Zaporizka, où l’Ukraine a attaqué les lignes d’approvisionnement russes et menacé une contre-offensive majeure.