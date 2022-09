Des responsables et analystes occidentaux de la défense ont déclaré samedi qu’ils pensaient que l’Ukraine avait traversé les lignes de front russes au sud de la deuxième plus grande ville du pays, prenant des milliers de kilomètres carrés de territoire et menaçant de couper les lignes d’approvisionnement russes.

Le ministère britannique de la Défense, dans un briefing en ligne, a déclaré qu’il pensait que les Ukrainiens avaient avancé jusqu’à 50 kilomètres au sud de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine.

L’avancée semble se situer autour d’Izyum, longtemps concentrée sur la ligne de front russe et le site de l’artillerie lourde et d’autres combats. Les Britanniques ont décrit les forces russes autour d’Izyum comme “de plus en plus isolées”.

Un soldat ukrainien se tient au sommet d’un char à Kharkiv vendredi. (Juan Barreto/AFP/Getty Images)

“Les forces russes ont probablement été prises par surprise. Le secteur n’a été que légèrement tenu et les unités ukrainiennes ont capturé ou encerclé plusieurs villes”, a déclaré l’armée britannique.

Il a ajouté que la ville voisine de Kupiansk semblait également subir des pressions de la part des forces ukrainiennes et que sa perte affecterait considérablement les lignes d’approvisionnement russes dans la région.

Une image diffusée samedi sur les réseaux sociaux semble montrer des soldats ukrainiens devant un bâtiment principal du gouvernement à Kupiansk, à quelque 73 kilomètres au nord d’Izyum.

L’image montrait des soldats arborant le drapeau du 92e bataillon mécanisé séparé d’Ukraine devant un bâtiment qui ressemblait au bâtiment du conseil municipal de Kupiansk, qui se trouve juste le long de la rivière Oskil.

Plusieurs jours de gains

L’armée ukrainienne n’a pas encore reconnu être entrée dans la ville, même si cela survient au milieu de plusieurs jours de gains apparents des Ukrainiens au sud de Kharkiv.

Des soldats ukrainiens sont assis au sommet d’un véhicule militaire blindé alors qu’ils conduisent à Bucha jeudi. (Emilio Morenatti/Associated Press)

Un groupe de réflexion basé à Washington a également fait référence aux gains considérables de l’Ukraine samedi, estimant que Kyiv s’est emparé d’environ 2 500 kilomètres carrés lors de sa percée dans le nord-est.

L’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré dans un rapport qu’il semblait que “des forces russes désorganisées [were] pris dans l’avancée rapide de l’Ukraine. » Ils ont cité des images sur les réseaux sociaux d’apparents prisonniers russes saisis lors de l’avancée autour d’Izyum et des villes environnantes.

Le même rapport indique que les forces ukrainiennes “pourraient faire s’effondrer les positions russes autour d’Izyum si elles coupaient les lignes de communication terrestres russes” au nord et au sud de la ville.

Les combats à l’est surviennent au milieu d’une offensive en cours autour de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Les analystes suggèrent que la Russie a peut-être pris des soldats de l’est pour se renforcer autour de Kherson, offrant aux Ukrainiens l’opportunité de frapper une ligne de front affaiblie.

L’armée ukrainienne s’est montrée plus circonspecte quant aux gains rapportés, affirmant dans sa mise à jour régulière samedi avoir pris “plus de 1 000 kilomètres carrés” aux forces pro-Kremlin depuis le lancement de sa contre-offensive tant attendue cette semaine.

Il a déclaré que “dans certaines zones, des unités des Forces de défense ont pénétré les défenses ennemies à une profondeur de 50 kilomètres”, correspondant à l’évaluation britannique, mais n’a divulgué aucun détail géographique.

Quelques détails sur l’Ukraine

Les responsables de Kyiv ont été discrets pendant des semaines sur leurs plans de contre-offensive pour reprendre le territoire envahi par la Russie au début de la guerre, appelant les résidents locaux à s’abstenir de partager des informations sur les réseaux sociaux de peur de compromettre l’opération en cours.

Moscou n’a pas immédiatement reconnu ni commenté les affirmations de l’Ukraine et de ses alliés occidentaux.

Des bâtiments résidentiels endommagés à Marioupol, en Ukraine, sont visibles sur une photo prise jeudi. (AFP/Getty Images)

Ailleurs, les services d’urgence ukrainiens ont signalé qu’un civil avait été tué dans une frappe de missile russe dans la région de Kharkiv pendant la nuit.

La branche régionale du Service d’urgence de l’État a déclaré que le corps d’une femme de 62 ans avait été retrouvé enterré dans les décombres de sa maison, qui a été rasée par la grève.

Le gouverneur régional, Oleh Syniehubov, a également accusé Moscou d’avoir percuté les colonies reprises par Kyiv lors de ses récentes avancées, ainsi que d’autres zones résidentielles de la région.

Syniehubov a déclaré dans un article de Telegram que cinq civils avaient été hospitalisés dans le district d’Izyum, tandis que neuf autres avaient été blessés ailleurs dans la région.

Dans la région assiégée du Donbass au sud de Kharkiv, le gouverneur ukrainien a déclaré que des civils avaient été tués et blessés dans la nuit par des bombardements russes près de la ville de Bakhmut, une cible clé de l’offensive russe bloquée dans cette région. Pavlo Kyrylenko a déclaré sur Telegram que deux personnes sont mortes et deux autres ont été blessées à Bakhmut et dans le village voisin de Yahidne.