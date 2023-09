L’Ukraine franchit la ligne défensive russe de Zaporizhzhia près de Verbove

DNIPRO, Ukraine — Les forces ukrainiennes et leurs véhicules blindés ont percé la principale ligne défensive russe sur le front sud de la guerre et opèrent de l’autre côté, a déclaré samedi un commandant local, ce qui représente un gain modeste mais crucial pour Kiev alors qu’elle cherche une percée majeure dans sa contre-offensive épuisante.

Le commandant a également déclaré que l’envoi de véhicules, notamment des Marders allemands et des Strykers américains, avait un coût élevé. « Beaucoup de matériel a été perdu là-bas », a-t-il déclaré, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à le faire publiquement.

La ligne Surovikin – du nom de l’ancien chef des forces russes en Ukraine, le général Sergueï Surovikin, que le président Vladimir Poutine a limogé au début de cette année – se compose de trois ceintures défensives, avec une dernière ligne de tranchées et de « dents de dragon ». des obstacles en béton en forme de pyramide destinés à ralentir les véhicules et à les canaliser vers des zones de destruction.

« Il faut juste comprendre qu’il y a une saturation des mines antichar et une saturation des forces ennemies, c’est tout simplement colossal », a déclaré le commandant des forces d’assaut aérien. « En direction de Robotyne et Verbove, il y a un trafic constant de troupes d’assaut. »

Les États-Unis enverront à l’Ukraine des missiles à longue portée, après un certain délai

Mais la « capacité des forces ukrainiennes à amener des véhicules blindés vers et à travers les défenses russes les plus redoutables » et « à faire fonctionner ces véhicules à proximité de positions défensives russes préparées » étaient « des signes importants de progrès dans la contre-offensive ukrainienne », écrit l’institut.