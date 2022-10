L’Ukraine force les troupes russes à quitter la ville un jour après l’annexion de Vladimir Poutine | Nouvelles du monde

Les troupes russes se sont retirées de la ville de Lyman, dans l’est de l’Ukraine, car elles risquaient d’être encerclées par les forces ukrainiennes, a déclaré le Kremlin.

Lyman se trouve à Donetsk – l’une des régions ukrainiennes qui a été annexée par le président russe Vladimir Poutine lors d’une cérémonie à Moscou vendredi.

Et M. Poutine a déjà menacé de représailles si la Russie était attaquée.

Plus tôt, un porte-parole des forces ukrainiennes de l’Est a déclaré que les forces ukrainiennes étaient entrées dans Lyman après avoir encerclé des milliers de soldats russes et les y avoir piégés. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, les combats se poursuivent dans la ville.

Le retrait de la Russie a incité Ramzan Kadyrov, chef de la région russe de Tchétchénie et allié de M. Poutine, à dire que Moscou devrait envisager d’utiliser une arme nucléaire à faible rendement en Ukraine à la suite des défaites sur le champ de bataille.

Cela survient au milieu des tentatives continues des forces ukrainiennes d’avancer et de retenir les troupes russes dans d’autres parties de Donetsk, y compris à Bakhmut.

L’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), une organisation non gouvernementale américaine qui surveille la situation en Ukraine, a souligné jeudi la chute imminente de Lyman, affirmant que les commentateurs russes des médias sociaux avaient affiché leurs craintes que les troupes ukrainiennes ne soient avançant vers l’ouest, le nord et le nord-est de la ville.

Il semble que le quasi-encerclement de la ville ait été achevé tôt samedi.

L’ISW a déclaré jeudi: “L’effondrement de la poche de Lyman sera probablement très important pour le groupement russe dans les oblasts du nord de Donetsk et de l’ouest de Louhansk et pourrait permettre aux troupes ukrainiennes de menacer les positions russes le long de la frontière ouest de l’oblast de Lougansk et dans le Severodonetsk-Lysychansk Région.”

Des séquences vidéo publiées par le conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, Anton Gerashchenko, ont montré ce qu’il a dit être un convoi russe détruit alors qu’il tentait de quitter Lyman.

Sky News n’a pas vérifié les images.

Lyman a servi pendant des mois de plaque tournante de la logistique et du transport pour les opérations russes.

Sa perte est une défaite majeure pour Moscou, un jour après que M. Poutine a proclamé l’annexion de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia.

Dans un article de Telegram critiquant les commandants russes pour avoir abandonné samedi la ville de Lyman, dans l’est de l’Ukraine, M. Kadyrov a écrit : « À mon avis, des mesures plus drastiques devraient être prises, jusqu’à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement ».

Une autre vidéo publiée par le chef d’état-major du président ukrainien Volodymyr Zelensky montre deux soldats ukrainiens souriants scotchant le drapeau national jaune et bleu sur le panneau de bienvenue “Lyman” à l’entrée de la ville.

L’un des soldats dit : « 1er octobre. Nous déployons notre drapeau d’État et l’établissons sur notre terre. Lyman sera l’Ukraine.

Un porte-parole des forces orientales de l’Ukraine a déclaré que la Russie disposait de 5 000 à 5 500 soldats à Lyman, mais que le nombre de soldats encerclés pourrait être inférieur car la Russie avait subi un certain nombre de pertes.

La chute de Lyman serait le plus grand gain sur le champ de bataille de l’Ukraine depuis une contre-offensive éclair dans la région du nord-est de Kharkiv le mois dernier, qui a laissé la Russie sous le choc.

Le porte-parole militaire ukrainien Serhii Cherevatyi a déclaré à la télévision que la capture de Lyman permettrait à Kyiv d’avancer dans la région de Lougansk, que Moscou a affirmé avoir capturée en totalité début juillet.

M. Cherevatyi a déclaré: “Lyman est important car c’est la prochaine étape vers la libération du Donbass ukrainien. C’est une opportunité d’aller plus loin à Kreminna et Severodonetsk, et c’est psychologiquement très important.”

Le gouverneur ukrainien de Louhansk, qui est en grande partie occupée par les forces de Moscou, a déclaré sur Telegram que tout Russe encerclé avait “trois options… essayer de s’échapper, mourir ensemble ou se rendre”.

Serhiy Haidai a déclaré: “Les possibilités de livrer des munitions aux Russes dans la ville encerclée ou une sortie pacifique de la colonie sont déjà bloquées.”

Les régions de Donetsk et Louhansk forment ensemble la région élargie du Donbass qui a été le théâtre de certains des combats les plus féroces depuis peu après l’invasion de Moscou le 24 février.