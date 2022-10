L’Ukraine fait une nouvelle percée majeure sur le front sud, quelques jours après une supposée annexion

Les forces ukrainiennes ont réalisé leur plus grande percée dans le sud du pays depuis le début de la guerre en février, traversant le front et avançant rapidement le long du fleuve Dnipro lundi, menaçant les lignes d’approvisionnement de milliers de soldats russes.

Kyiv n’a donné aucune confirmation officielle des gains, mais des sources russes ont reconnu qu’une offensive de chars ukrainiens avait avancé de plusieurs dizaines de kilomètres le long de la rive ouest du fleuve, reprenant un certain nombre de villages en cours de route.

Cette percée reflète les récents succès ukrainiens à l’est qui ont renversé le cours de la guerre contre la Russie, alors même que Moscou a tenté de faire monter les enchères en annexant un territoire, en ordonnant la mobilisation et en menaçant de représailles nucléaires.

“Les informations sont tendues, disons-le ainsi, car, oui, il y a effectivement eu des percées”, a déclaré à la télévision d’État russe Vladimir Saldo, le dirigeant installé par la Russie dans les parties occupées de la province ukrainienne de Kherson.

“Il y a une colonie appelée Dudchany, juste le long du fleuve Dnipro, et juste là, dans cette région, il y a eu une percée. Il y a des colonies qui sont occupées par les forces ukrainiennes.”

L’une des avancées les plus rapides de la guerre

Dudchany se trouve à environ 30 kilomètres au sud de l’endroit où se trouvait le front avant la percée, indiquant l’une des avancées les plus rapides de la guerre et de loin la plus rapide du sud, où les forces russes avaient été retranchées dans des positions fortement renforcées le long d’une ligne de front principalement statique. depuis les premières semaines de l’invasion du 24 février.

Alors que Kyiv a maintenu un silence presque complet, comme il l’a fait dans le passé lors d’offensives majeures, certains responsables ont décrit ce qu’ils ont qualifié de rapports non confirmés de gains.

Anton Gerashchenko, un conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, a publié une photo de soldats ukrainiens posant avec leur drapeau drapant une statue dorée d’un ange. Il a dit que c’était dans le village de Mykhailivka, à environ 20 kilomètres au-delà du front précédent.

Margaryta Tkachenko, 29 ans, nourrit sa fille de neuf mois, Sophia, dans la ville récemment reprise d’Izium, en Ukraine, dimanche. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

“Ces derniers jours, nous avons vu la première photo d’Osokorivka”, a déclaré à Reuters Serhiy Khlan, membre du conseil régional de Kherson, nommant des villages de la région.

“Nous avons vu nos troupes près de l’entrée de Mykhailivka, nous avons vu nos troupes à Khreshchenivka, à côté du monument. Cela signifie que Zolota Balka est également sous le contrôle de nos forces armées, et cela signifie que nos forces armées se déplacent puissamment. le long des rives du Dnipro plus près de Beryslav.

“Officiellement, il n’y a pas encore de telles informations, mais le [Russian] les pages des réseaux sociaux qui paniquent… confirment absolument ces photos.”

Tactiques similaires à l’est

L’avancée dans le sud reflète les tactiques qui ont apporté à Kyiv des gains importants depuis le début du mois de septembre dans l’est de l’Ukraine, où ses forces se sont rapidement emparées du territoire pour prendre le contrôle des lignes d’approvisionnement russes, coupant les forces russes plus importantes et les forçant à battre en retraite.

Quelques heures seulement après un concert sur la Place Rouge de Moscou vendredi, où le président russe Vladimir Poutine a proclamé les provinces de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia comme territoire russe pour toujours, l’Ukraine a repris Lyman, le principal bastion russe au nord de la province de Donetsk.

Cela lui a ouvert la voie à une avancée profonde dans la province de Louhansk, menaçant les principales voies d’approvisionnement vers le territoire capturé par Moscou lors de certaines des batailles les plus sanglantes de la guerre en juin et juillet.

Dans le sud, l’avancée de l’Ukraine vise des lignes de ravitaillement pour des milliers de soldats russes – peut-être jusqu’à 25 000 – sur la rive ouest du Dnipro. L’Ukraine a déjà détruit les principaux ponts, forçant les forces russes à utiliser des passages de fortune. Une avancée substantielle en aval pourrait les couper complètement.

“Le fait que nous ayons percé le front signifie que (…) l’armée russe a déjà perdu la capacité d’attaquer, et aujourd’hui ou demain elle pourrait perdre la capacité de se défendre”, a déclaré Oleh Zhdanov, un analyste militaire basé à Kyiv.

“Un mois de notre travail pour détruire leurs approvisionnements et réduire l’efficacité au combat de ce groupe signifie qu’ils fonctionnent avec des rations minimales en termes de munitions, de carburant et de nourriture.”

Poutine répond aux échecs par l’escalade

Poutine a réagi aux échecs de la Russie sur le champ de bataille au cours du mois dernier en intensifiant : proclamant l’annexion du territoire occupé, appelant des dizaines de milliers d’hommes comme réservistes et menaçant de représailles nucléaires.

Lundi, la Douma d’Etat russe, la chambre basse du parlement qui est fermement sous le contrôle du parti au pouvoir de Poutine, a adopté des projets de loi approuvant l’annexion des quatre provinces ukrainiennes partiellement occupées.

Mais la fortune chancelante de la Russie a entraîné un changement d’humeur dans les médias d’État autrefois triomphants, où les animateurs de talk-shows ont reconnu les revers et recherché des boucs émissaires.

REGARDER | Les forces ukrainiennes reprennent une ville ferroviaire stratégique : Les forces ukrainiennes reprennent une ville ferroviaire stratégique L’armée ukrainienne a pris la ville stratégique de Lyman, forçant une retraite russe à Donetsk et perturbant leurs lignes d’approvisionnement.

“Pendant un certain temps, les choses ne seront pas faciles pour nous. Nous ne devrions pas nous attendre à de bonnes nouvelles en ce moment”, a déclaré Vladimir Solovyov, le présentateur le plus en vue de la télévision d’État.

Le commandant du district militaire de l’ouest de la Russie, qui borde l’Ukraine, a perdu son emploi, ont rapporté lundi les médias russes, le dernier d’une série de hauts responsables à être licenciés après les défaites.

Ramzan Kadyrov, le chef pro-Poutine de la province russe de Tchétchénie qui commande une armée personnelle, a exigé que le commandant des forces russes dans l’est de l’Ukraine soit dépouillé de ses médailles et envoyé au front.

Kadyrov a également déclaré que la Russie devrait utiliser une arme nucléaire. Poutine et d’autres responsables ont déclaré qu’ils pourraient utiliser des armes nucléaires pour protéger le territoire russe, y compris les provinces nouvellement annexées, mais s’étaient jusqu’à présent abstenus de dire explicitement qu’ils le feraient. Interrogé sur les propos de Kadyrov, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : “C’est un moment très émouvant”.

Un militaire ukrainien inspecte dimanche le sous-sol d’un jardin d’enfants utilisé par les forces russes dans la zone récemment reprise de Kapitolivka, en Ukraine. (Evegniy Maloletka/Associated Press)

“Les chefs de régions ont le droit d’exprimer leur point de vue”, a déclaré Peskov aux journalistes. “Même dans les moments difficiles, les émotions doivent toujours être exclues de toute évaluation.”

L’autre grand pari de Poutine, la première mobilisation militaire de masse de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, s’est embourbé dans le chaos. Des dizaines de milliers d’hommes russes ont été appelés, tandis qu’un nombre similaire a fui à l’étranger. Les pays occidentaux disent que Moscou manque de fournitures et de main-d’œuvre pour former ou équiper les nouveaux conscrits.

Bilan de l’actualité Ukraine-Russie

