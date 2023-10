L’Ukraine fait preuve de courage alors que l’Occident vacille – POLITICO

Le front uni de l’Occident sur l’Ukraine montre plus de fissures que jamais – et Kiev n’a d’autre choix que de sourire et de le supporter.

Plus de 500 jours après le début de l’invasion russe à grande échelle, ont déclaré samedi les législateurs républicains à Washington DC. déraillé un effort pour débloquer une tranche importante d’aide pour ce pays déchiré par la guerre.

Survenant neuf jours seulement après la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington pour plaider en faveur d’un soutien continu, le blocage a souligné un durcissement des attitudes parmi les républicains du Congrès qui souhaitent mettre fin à l’aide de Washington à Kiev.

Au moment même où les Républicains votaient « non » au Capitole, les électeurs slovaques élisaient un Premier ministre pro-russe, Robert Fico, qui s’engage à ne pas envoyer « une seule cartouche » de munitions en Ukraine et semble prêt à faire équipe. avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbàn pour s’opposer à un nouveau soutien européen à Kiev. La Pologne, autrefois l’allié le plus fiable de Kiev, a annoncé le 20 septembre qu’elle n’enverrait plus d’armes.

Ces signes avant-coureurs ne constituent pas un changement de politique profond à Washington ou à Bruxelles. Le président américain Joe Biden s’est engagé à soutenir l’Ukraine malgré le fiasco budgétaire. Et la plupart des dirigeants européens restent fermement favorables à l’Ukraine, avec un soutien continu d’environ 50 milliards d’euros au pays qui devrait être approuvé dans les mois à venir, selon deux diplomates de l’UE qui ont obtenu l’anonymat pour parler des délibérations non publiques.

Invitée à commenter le fait que le projet de loi provisoire américain manque de financement pour l’Ukraine, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré : « Le président a bâti une coalition de plus de 50 pays pour fournir une aide pour soutenir l’Ukraine… coalition internationale derrière l’Ukraine et si Poutine pense qu’il peut nous survivre, il se trompe.»

Josep Borrell, le plus haut diplomate de l’UE, s’est dit « sûr » que la décision de bloquer le financement serait reconsidérée. « Nous continuerons à être à vos côtés », a-t-il déclaré lundi aux journalistes à Kiev lorsqu’on lui a demandé comment le déficit budgétaire américain affecterait l’Ukraine.

Les politiciens ukrainiens – qui ont été critiqués par les États-Unis et le Royaume-Uni pour avoir semblé insuffisamment « reconnaissants » envers l’aide occidentale – semblaient tout aussi optimistes. « Nous travaillons avec les deux côtés du Congrès pour garantir que cela ne se reproduise plus, quelles que soient les circonstances », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, aux côtés de Borrell.

« Des mots de gratitude »

Mais malgré ces tentatives visant à donner une tournure positive à la situation, les critiques ouvertes de l’aide de la part de hauts responsables politiques occidentaux – couplées aux attaques en ligne d’Elon Musk contre le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy – envoient un message effrayant à Kiev.

Le message selon lequel les États-Unis et l’Europe resteront fidèles à Kiev – quoi qu’il arrive – commence à sonner creux.

L’Ukraine reste fortement dépendante du soutien occidental, non seulement pour alimenter sa bataille contre la Russie, mais aussi pour faire fonctionner son administration publique. Selon son budget projeté pour 2024, l’Ukraine espère recevoir 42,8 milliards de dollars de donateurs internationaux au cours de l’année à venir, dont une grande partie proviendra des États-Unis. En juin, le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko, a déclaré à POLITICO que les États-Unis devraient « intervenir et au moins nous apporter un soulagement à moyen terme ».

Au moment même où les Républicains votaient « non » au Capitole, les électeurs slovaques élisaient un Premier ministre pro-russe, Robert Fico, qui s’engage à ne pas envoyer « une seule cartouche » de munitions en Ukraine | Janos Kummer/Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé si le hold-up au Capitole laissait désormais Kiev avec un déficit budgétaire, un porte-parole de Marchenko a refusé de commenter.

L’Europe s’inquiète également de ce qu’elle peut attendre de Washington. Alors que la plupart des pays de l’UE sont d’accord pour soutenir l’Ukraine, l’aide à Kiev est liée à une révision plus large du budget à long terme de l’UE sur lequel il n’y a pas d’accord. Et comme tous les pays de l’UE27 doivent soutenir l’accord, il pourrait s’avérer difficile de l’adopter d’ici la fin de l’année, date à laquelle le soutien actuel de l’UE à l’Ukraine s’épuisera.

« Il n’y a pas beaucoup de débat politique sur le soutien financier à l’Ukraine. Ce n’est pas là la pièce la plus difficile du puzzle. Mais l’énigme est globalement très complexe, personne n’ose prédire quoi que ce soit », a déclaré un diplomate européen qui a demandé à rester anonyme pour discuter des négociations budgétaires confidentielles.

En effet, le président hongrois Orbán a déjà déclaré qu’il n’était pas prêt à financer l’Ukraine à moins que celle-ci ne revoie son traitement des minorités hongroises vivant dans le pays. Bien que les critiques décrivent cette position comme un veto tactique destiné à débloquer les fonds que Bruxelles refuse à Budapest en raison d’un autre conflit sur l’État de droit, Orbán pourrait profiter de l’élection de son homologue slovaque partageant les mêmes idées pour durcir sa tactique de négociation.

« Les États membres restent largement favorables à l’aide à l’Ukraine », a déclaré un deuxième diplomate européen. « Bien sûr, le gros éléphant dans la pièce est : « Et si c’était le signe avant-coureur de l’abandon de l’Ukraine par les États-Unis ? Bien que cela soit dans l’esprit de tout le monde, je ne pense tout simplement pas que cela va se produire maintenant ou dans un avenir proche.

Dans un contexte d’incertitude quant à la capacité de l’Ukraine à financer son budget et à poursuivre son effort de guerre, les responsables ukrainiens s’efforcent de faire preuve de courage et de paraître reconnaissants. S’adressant à POLITICO la semaine dernière, le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a insisté sur sa « gratitude » envers la Pologne, un allié qui est coincé dans un différend avec Kiev sur les exportations de céréales, et qui s’est désormais engagé à ne plus envoyer d’armes.

« Je voudrais exprimer mes remerciements à la nation polonaise et à toutes les familles polonaises pour le soutien qu’elles ont apporté et qu’elles ont apporté aux réfugiés ukrainiens », a-t-il déclaré.

Gregorio Sorgi et Suzanne Lynch ont contribué au reportage à Bruxelles et Eun Kim à Washington DC.