L’Ukraine fait la “plus grande percée” dans le sud avec le dernier coup porté à Poutine

Les forces ukrainiennes ont réalisé leur plus grande percée sur le front sud depuis le début de la guerre à la suite d’avancées dans une région clé contrôlée par le Kremlin.

Les troupes auraient fait des progrès rapides le long du fleuve Dnipro lundi, encerclant des milliers de soldats russes.

Un char détruit dans la ville orientale d’Izium montre les dégâts infligés aux véhicules russes Crédit : Getty

23 chars ont été détruits et 26 autres véhicules blindés ont été anéantis lors de la dernière offensive Crédit : Getty

Le drapeau ukrainien flotte dans un quartier résidentiel fortement endommagé dans le village de Dolyna dans l’oblast de Donetsk Crédit : Getty

Les troupes russes nouvellement mobilisées, photo ci-dessus, ont été repoussées par les forces ukrainiennes Crédit : AP

Kyiv n’a donné aucune confirmation officielle des gains, mais des sources russes ont reconnu qu’une offensive de chars ukrainiens avait avancé de plusieurs dizaines de kilomètres le long de la rive ouest du fleuve, reprenant un certain nombre de villages en cours de route.

Le ministère ukrainien de la Défense a revendiqué cette avancée décisive après l’élimination de 500 autres soldats russes, portant le total à plus de 60 000.

Des images de la ville orientale d’Izium ont montré les dégâts infligés alors que 23 autres chars ont été détruits et 26 autres véhicules blindés anéantis lors de la dernière offensive.

Cette percée reflète les récents succès ukrainiens à l’est qui ont renversé le cours de la guerre contre la Russie, alors même que Moscou a tenté de faire monter les enchères en annexant un territoire, en ordonnant la mobilisation et en menaçant de représailles nucléaires.

Cependant, les Ukrainiens occupent actuellement un territoire à seulement 20 milles de Kherson – l’une des quatre régions à annexer – alors qu’ils cherchent à pousser.

“L’information est tendue, disons-le ainsi, car, oui, il y a effectivement eu des percées”, a déclaré à la télévision d’État russe Vladimir Saldo, le dirigeant installé par la Russie dans les parties occupées de la province de Kherson.

“Il y a une colonie appelée Dudchany, juste le long du fleuve Dnipro, et juste là, dans cette région, il y a eu une percée. Il y a des colonies qui sont occupées par les forces ukrainiennes”, a-t-il dit.

Dudchany se trouve à environ 25 miles au sud de l’endroit où se trouvait le front juste un jour plus tôt, indiquant l’une des avancées les plus rapides de la guerre et de loin la plus rapide du sud.

On pense que les forces russes avaient été retranchées dans des positions fortement renforcées le long d’une ligne de front principalement statique depuis les premières semaines de l’invasion, mais ont gagné un territoire vital lors de la dernière poussée.

Francis Fukuyama de Stanford, un expert en politique militaire et internationale, s’est exclamé sur Twitter : « Un effondrement russe beaucoup plus important se produira dans les prochains jours.

L’avancée dans le sud reflète les tactiques qui ont apporté à Kyiv des gains importants depuis le début du mois de septembre dans l’est de l’Ukraine, où ses forces se sont rapidement emparées du territoire pour prendre le contrôle des lignes d’approvisionnement russes, coupant les forces russes plus importantes et les forçant à battre en retraite.

Pendant ce temps, dans le sud, l’avancée de l’Ukraine aurait pour cibles des lignes de ravitaillement pour des milliers de soldats russes – peut-être jusqu’à 25 000 – où elle a envoyé un important contingent pour arrêter une contre-attaque annoncée par l’Ukraine en août.

L’Ukraine a déjà détruit les principaux ponts sur le Dnipro, forçant les forces russes à utiliser des passages de fortune.

Une avancée substantielle le long de la rivière pourrait amener ces traversées restantes à portée de l’artillerie.

“Le fait que nous ayons percé le front signifie que (…) l’armée russe a déjà perdu la capacité d’attaquer, et aujourd’hui ou demain elle pourrait perdre la capacité de se défendre”, a déclaré Oleh Zhdanov, un analyste militaire basé à Kyiv.

“Un mois de notre travail pour détruire leurs approvisionnements et réduire l’efficacité au combat de ce groupe signifie qu’ils fonctionnent avec des rations minimales en termes de munitions, de carburant et de nourriture.”

CONFLIT INTERNE

Les dernières avancées surviennent quelques jours seulement après que Vladimir Poutine a été éclipsé alors qu’il organisait un concert sur la Place Rouge de Moscou vendredi pour proclamer les provinces de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporizhzhia comme territoire russe pour toujours.

Quelques heures plus tard, l’Ukraine a repris Lyman, le principal bastion russe au nord de la province de Donetsk.

Malgré les médias répétés par l’État russe, les gains auraient ouvert la voie aux forces ukrainiennes pour avancer profondément dans la province de Lougansk, menaçant les principales voies d’approvisionnement vers le territoire capturé par Moscou lors de certaines des batailles les plus sanglantes de la guerre en juin et juillet.

Au milieu des derniers rapports sur les avancées de l’Ukraine sur le champ de bataille, le chaos a continué de s’ensuivre en Russie à propos de la mobilisation, que Poutine a ordonnée il y a 10 jours.

Des dizaines de milliers d’hommes russes ont été appelés, tandis que des dizaines de milliers d’autres, y compris des jeunes hommes, ont fui pour échapper à l’appel à combattre dans la guerre sanglante.

Certains ont même eu recours à des blessures horribles auto-infligées alors que la confiance dans l’effort de guerre diminue de jour en jour.

Le conflit interne en Russie aurait signalé un tournant dans la marée pour Poutine “frappé par le cancer”, qui a été décrit aujourd’hui comme “désespéré” par les experts du renseignement qui regardent.

David Petraeus, qui a été directeur de la CIA sous Barack Obama, a déclaré à ABC : “Cela peut encore empirer pour Poutine et pour la Russie.

“Et même l’utilisation d’armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille n’y changera rien.”

Vladimir Poutine a fait une figure “désespérée” ces derniers jours 1 crédit : East2West

Le tyran a annoncé vendredi l’annexion de quatre régions Crédit : Getty

Les manifestations se sont poursuivies dans toute la Russie contre une mobilisation accrue Crédit : AP