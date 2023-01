L’Ukraine fait face à un Nouvel An sombre au milieu des frappes de missiles du 1er janvier

Kyiv, Ukraine –

Les Ukrainiens ont connu un sombre début d’année 2023 dimanche, avec encore plus de sirènes et de nouvelles attaques de missiles sur leur territoire, alors que le nombre de morts de l’assaut massif du Nouvel An russe à travers le pays est passé à au moins trois.

Les bombardements nocturnes qui ont frappé des quartiers de la ville méridionale de Kherson ont tué une personne, en ont blessé une autre et ont soufflé des centaines de fenêtres dans un hôpital pour enfants, selon le chef de cabinet adjoint du président Kyrylo Timochenko.

Pendant ce temps, une femme de 22 ans blessée lors d’une attaque à la roquette dans l’est de Khmelnytskyi est décédée des suites de ses blessures, a déclaré le maire de la ville, Oleksandr Symchyshyn.

De multiples explosions ont secoué Kyiv et d’autres régions de l’Ukraine samedi et toute la nuit, faisant des dizaines de blessés, signe que le rythme des attaques russes s’était accéléré. Les responsables ukrainiens ont affirmé que la Russie ciblait désormais délibérément les civils, cherchant à créer un climat de peur et à saper le moral.

Les explosions sont survenues 36 heures seulement après que la Russie a lancé jeudi un barrage de missiles pour endommager les infrastructures énergétiques, un rythme inhabituellement accéléré qui a alarmé les responsables ukrainiens.

La première dame Olena Zelenska a exprimé son indignation que de telles attaques massives de missiles puissent avoir lieu juste avant les célébrations du Nouvel An.

« Ruiner la vie des autres est une habitude dégoûtante de nos voisins », a-t-elle déclaré.

Samedi à Kyiv, un photographe de l’AP sur les lieux des explosions a vu le corps d’une femme alors que son mari et son fils se tenaient à proximité. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que deux écoles avaient également été endommagées, dont un jardin d’enfants.

Certains Ukrainiens ont défié le danger, cependant, de retourner au pays pour retrouver leurs familles pour les vacances.