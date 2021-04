L’UKRAINE est confrontée à un «blitzkrieg effaçable» alors qu’un expert russe affirme que Vladimir Poutine mobilise un demi-million de soldats au milieu des craintes croissantes de la guerre.

Poutine a déplacé des dizaines de milliers de soldats et de matériel militaire lourd à la frontière avec l’Ukraine, ce qui a provoqué un appel téléphonique de Joe Biden pour dire au dirigeant russe de se retirer.

Les dernières images de la Russie semblent montrer des armements lourds en mouvement dans la région de Krasnodar et des navires de guerre sur le fleuve Don Crédits: RIA Novosti

Des images semblent montrer des chars russes filmés quelque part le 13 avril Crédit: @tiimoooshka; TIC Tac

Pavel Felgenhauer – un analyste de la défense russe – a déclaré que Poutine avait peut-être ordonné la mobilisation de plus d’un demi-million de soldats Crédit: Varsovie Security Forum

Les dernières vidéos sur le terrain semblent montrer des armements lourds en mouvement dans la région de Krasnodar et des navires de guerre sur le fleuve Don alors que la crise ukrainienne devient de plus en plus hostile.

La Russie est également connue pour déplacer des navires de débarquement de la mer Caspienne à la mer Noire pour la première fois depuis la fin de l’ère soviétique.

De nouvelles images montrent la flotte russe de la mer Noire en mouvement – tandis que l’Ukraine a également mené des exercices militaires au large de la Crimée.

Un analyste de la défense russe indépendant et chevronné a affirmé que Poutine avait peut-être ordonné la mobilisation de « plus d’un demi-million » de soldats – impliquant des forces du Pacifique à la Baltique.

Interrogé sur la question de savoir si la Russie était « au seuil de la guerre », Pavel Felgenhauer a déclaré à la radio Ekho Moscou: « Pratiquement, nous le sommes ».

Il a ajouté: « Une mobilisation sans précédent des forces armées russes est en cours. Cela ne s’est produit ni depuis 1973, ni depuis 1962.

« Le nombre exact de participants n’est pas officiellement indiqué. Apparemment plus d’un demi-million. »

« UN BLITZKRIEG VICTORIEUX »

Felgenhauer a affirmé que les principales villes russophones d’Ukraine « seront occupées au cours d’un blitzkrieg victorieux et éphémère ».

La Blitzkrieg est une méthode de guerre qui mène à une victoire rapide et limite la perte de soldats et d’artillerie.

L’expert de la Russie a déclaré au journal Novaya Gazeta: « Tout cela donne l’impression que l’état-major russe rassemble des forces et des moyens pour une éventuelle opération stratégique » profonde « .

«Une puissante cale de char sur le flanc droit, frappant au sud-ouest à travers Kharkiv, traverse les faibles défenses ukrainiennes, traversant des endroits où personne n’a combattu avec qui que ce soit depuis 1943.

«Quelque part sur la rive gauche, dans le cours inférieur du Dniepr, le coin sud venant en sens inverse de la Crimée rejoint celui du nord.

«Les puissantes forces d’assaut aéroportées apportent un élément supplémentaire de chaos au système de commandement et de contrôle ukrainien.

«Le reste de l’Ukraine se verra refuser l’accès à la mer.

« Comme il a été annoncé récemment, la fin de l’Ukraine en tant qu’Etat viendra. »

Felgenhauer – qui a travaillé comme expert en défense pour les médias russes pendant trois décennies – a déclaré que le mouvement des troupes russes a lieu pendant la journée, de sorte que « l’Occident est montré que la Russie est désormais pleinement mobilisée ».

Les tensions montent alors que Poutine mobilise des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l’Ukraine Crédit: AP

L’un des deux navires militaires représentés dans la rivière Don près du pont d’Aksay à Rostov-sur-le-Don, Russie Crédit: Youtube

L’expert a affirmé que la Russie « préparait une opération en profondeur pour la défaite totale des forces armées ukrainiennes » Crédit: @tiimoooshka; TIC Tac

« Parce que si nous commençons quelque chose avec l’Ukraine, les Américains ont dit qu’ils la soutiendraient, alors nous sommes prêts à entrer en guerre avec l’Amérique à tout moment », a-t-il déclaré.

L’armée ukrainienne a déclaré que ses forces armées avaient répété mercredi une attaque de chars et d’infanterie près de la frontière de la Crimée annexée par la Russie.

Mais Felgenhauer a affirmé que la Russie « préparait une opération en profondeur pour la défaite totale des forces armées ukrainiennes ».

« Cela ne veut pas dire que cela commencera nécessairement », a-t-il déclaré. « Mais la préparation est sérieuse. »

Une telle attaque pourrait avoir lieu à un moment donné d’ici septembre, a-t-il suggéré.

« Pour que l’Occident n’interfère pas et ne laisse pas le soin à l’Ukraine d’être dévoré, nous devons montrer que nous sommes prêts pour une guerre totale », a déclaré Felgenhauer.

Cela vient après que Poutine a snobé l’appel de Biden à des pourparlers de paix alors que les craintes d’une guerre montent en raison de l’accumulation de troupes par la Russie à la frontière ukrainienne.

Le président américain a exhorté Poutine à apaiser les tensions croissantes avec l’Ukraine voisine lors d’un appel téléphonique avec le dirigeant russe hier.

Des séquences vidéo semblent montrer du matériel militaire russe en mouvement Crédits: Igor Girkin

Biden a évoqué son « attachement indéfectible à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

Et il a proposé une réunion au sommet « dans les mois à venir » pour « discuter de l’ensemble des problèmes auxquels sont confrontés les États-Unis et la Russie ».

Mais le Kremlin a déclaré qu’il était « prématuré » de parler d’une éventuelle réunion.

Bien que la Russie ait déclaré qu’elle «poursuivrait le dialogue» avec les États-Unis, elle a décliné l’offre d’un premier sommet avec Biden.

Et le Kremlin a déclaré à Washington qu’il agirait de manière décisive si les États-Unis prenaient de nouvelles « mesures hostiles » telles que l’imposition de sanctions, rapporte l’agence de presse RIA.

Les pourparlers ont eu lieu quelques heures seulement après que la Russie a averti les États-Unis de garder ses navires de guerre loin de la Crimée « pour leur propre bien » et les a accusés de transformer la région en « baril de poudre ».

‘AGIR FERMEMENT EN DÉFENSE’

Lors de l’appel de mardi, Biden « a réaffirmé son objectif de construire une relation stable et prévisible avec la Russie, conforme aux intérêts américains ».

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué: « Le président Biden a également indiqué clairement que les États-Unis agiraient fermement pour défendre leurs intérêts nationaux en réponse aux actions de la Russie, telles que les cyber-intrusions et l’ingérence électorale.

« Le président a exprimé nos inquiétudes face à la soudaine montée de l’armée russe en Crimée occupée et aux frontières de l’Ukraine, et a appelé la Russie à désamorcer les tensions. »

Cela vient après que Washington a déployé deux navires en mer Noire et a réitéré que les États-Unis « soutiennent fermement » leur allié européen, tandis que l’OTAN se préparait à commencer sa « mission de police aérienne ».

La décision de déployer les deux destroyers de classe Arleigh Burke, l’USS Donald Cook et l’USS Roosevelt, a été qualifiée de «provocation» formulée «pour mettre nos nerfs à l’épreuve», par le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

Ils devraient arriver demain et jeudi de la base navale espagnole, ont déclaré des sources de la police maritime turque au Daily Mail.

Pendant ce temps, l’Ukraine a appelé à adhérer à l’OTAN à temps pour la protéger des brimades russes.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a affirmé que l’OTAN prévoyait de stationner 40 000 soldats et 15 000 pièces d’équipement militaire dans la région – ce que l’OTAN nie avec véhémence – et la Russie ne fait que répondre.