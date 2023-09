L’Ukraine fait face à un avenir avec plus de 20 000 amputés alors que la guerre avec la Russie fait rage

Le petit groupe de soldats se rassemble à l’extérieur pour partager des cigarettes et des histoires de guerre, parfois avec désinvolture et parfois avec un certain degré d’irritation face aux souvenirs rendus peu fiables par leur dernier jour de combat, le jour où la guerre leur a arraché les membres.

Certains se souviennent très bien du moment où ils ont été touchés par des mines antichar, des bombes aériennes, un missile, un obus. Pour d’autres, les lacunes dans leurs souvenirs sont énormes.

Le corps maigre de Vitaliy Bilyak est un réseau de cicatrices qui se terminent par une amputation au-dessus du genou. Pendant six semaines dans le coma, Bilyak a subi plus de 10 interventions chirurgicales, notamment à la mâchoire, à la main et au talon, pour se remettre des blessures qu’il a reçues le 22 avril en conduisant sur deux mines antichar.

« Quand je me suis réveillé, j’avais l’impression d’être né de nouveau et de revenir de l’au-delà », a déclaré Bilyak, qui vient tout juste de commencer son chemin vers la réhabilitation. Il ne sait pas encore quand il recevra une prothèse, qui devra être adaptée individuellement à chaque patient.

L’Ukraine est confrontée à un avenir avec plus de 20 000 amputés, dont beaucoup sont des soldats qui souffrent également de traumatismes psychologiques dus à leur passage au front. L’Europe n’a rien connu de pareil depuis la Première Guerre mondiale, et les États-Unis depuis la guerre civile.

Mykhailo Yurchuk, un parachutiste, a été blessé dans les premières semaines de la guerre près de la ville d’Izioum. Ses camarades l’ont chargé sur une échelle et ont marché pendant une heure pour se mettre en sécurité. Tout ce à quoi il pensait à ce moment-là, disait-il, c’était de mettre fin à tout ça avec une grenade. Un médecin a refusé de le quitter et lui a tenu la main tout le temps pendant qu’il tombait inconscient.

Lorsqu’il s’est réveillé dans une unité de soins intensifs, le médecin était toujours là.

« Merci de m’avoir tenu la main », lui dit Yurchuk.

« Eh bien, j’avais peur que vous tiriez sur l’épingle », répondit le médecin. Le bras gauche de Yurchuk était passé sous le coude et sa jambe droite au-dessus du genou.

Au cours des 18 mois qui ont suivi, Yurchuk a retrouvé son équilibre, tant mentalement que physiquement. Il a rencontré celle qui allait devenir son épouse à l’hôpital de rééducation, où elle était bénévole. Et maintenant, il berce leur petite fille et l’emmène se promener sans la moindre hésitation. Sa nouvelle main et sa nouvelle jambe sont d’un noir absolu.

Yurchuk est lui-même devenu le principal motivateur des nouveaux arrivants du front, les encourageant à guérir de leurs blessures et leur apprenant à vivre et à se déplacer avec leurs nouveaux handicaps. Ce type de connexion devra être reproduit dans toute l’Ukraine, de manière formelle et informelle, pour des milliers de personnes amputées.

« L’ensemble de leur système locomoteur doit être réorienté. Ils ont toute une redistribution du poids. C’est un ajustement vraiment compliqué à faire et il doit être fait avec un autre être humain », a déclaré le Dr Emily Mayhew, historienne de la médecine à l’Imperial College. se spécialise dans les blessures par explosion.

Il n’y a pas assez de spécialistes en prothèses en Ukraine pour répondre aux besoins croissants, a déclaré Olha Rudneva, directrice du centre Superhumans pour la rééducation des amputés militaires ukrainiens. Avant la guerre, a-t-elle expliqué, seules cinq personnes dans toute l’Ukraine bénéficiaient d’une formation formelle de rééducation pour les personnes amputées d’un bras ou d’une main, ce qui, dans des circonstances normales, est moins fréquent que les jambes et les pieds, car ces personnes sont parfois amputées en raison de complications liées au diabète ou à d’autres maladies. .

Rudneva estime que 20 000 Ukrainiens ont subi au moins une amputation depuis le début de la guerre. Le gouvernement ne précise pas combien d’entre eux sont des soldats, mais les blessures par explosion sont parmi les plus courantes dans une guerre avec une longue ligne de front.

Les centres de réadaptation Unbroken et Superhumans fournissent des prothèses aux soldats ukrainiens grâce aux fonds fournis par les pays donateurs, les organisations caritatives et les entreprises privées ukrainiennes.

« Certains donateurs ne sont pas disposés à fournir une aide militaire à l’Ukraine mais sont disposés à financer des projets humanitaires », a déclaré Rudneva.

Certains des hommes en réadaptation regrettent d’être désormais hors de la guerre, notamment Yurchuk et Valentyn Lytvynchuk.

Lytvynchuk, ancien commandant de bataillon, tire sa force de sa famille, notamment de sa fille de 4 ans qui a gravé une licorne sur sa jambe prothétique.

Il s’est récemment rendu sur un terrain d’entraînement militaire pour voir ce qu’il pouvait encore faire.

« J’ai réalisé que c’était irréaliste. Je peux sauter dans une tranchée, mais j’ai besoin de quatre roues motrices pour en sortir. Et quand j’avance ‘vite’, un enfant pourrait m’attraper », a-t-il déclaré. Puis, au bout d’un moment, il ajouta : « En plus, la prothèse tombe. »

La partie la plus difficile pour de nombreux amputés est d’apprendre à vivre avec la douleur – douleur causée par la prothèse, douleur causée par la blessure elle-même, douleur causée par les effets persistants de l’onde de choc, a déclaré Mayhew, qui a parlé avec plusieurs centaines d’amputés militaires au cours de son expérience. sa carrière. Beaucoup sont aux prises avec une défiguration et les chirurgies esthétiques qui en découlent.

« Cette comorbidité du SSPT et des blessures et douleurs causées par une explosion est très difficile à résoudre », a-t-elle déclaré. « Lorsque les gens subissent une blessure physique et une blessure psychologique qui l’accompagne, ces choses ne peuvent jamais être séparées. «

Pour les blessés graves, la réhabilitation pourrait prendre plus de temps que ne dure finalement la guerre.

Les chirurgies esthétiques sont cruciales pour permettre aux soldats de se sentir à l’aise dans la société. Beaucoup sont tellement défigurés qu’ils croient que c’est tout ce qu’on voit en eux.

« Nous n’avons pas un an ou deux », a déclaré le Dr Natalia Komashko, chirurgienne faciale. « Nous devons faire cela comme si c’était dû hier. ».

Bilyak, le soldat qui a roulé sur des mines antichar, se surprend encore parfois à rêver de bataille.

« Je suis allongé seul dans la salle sur le lit et des gens que je ne connais pas viennent me voir. Je me rends compte que ce sont des Russes et ils commencent à me tirer une balle dans la tête à bout portant avec des pistolets et des fusils », a-t-il raconté. « Ils commencent à devenir nerveux parce qu’ils sont à court de balles, et je suis en vie, je leur montre le majeur et je me moque d’eux. »