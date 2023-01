L’Ukraine fait face à des obstacles logistiques avant les livraisons de chars d’Allemagne et des États-Unis

Commentez cette histoire Commenter

BERLIN – Près d’un an après le début de la guerre en Ukraine, les alliés occidentaux ont finalement accepté d’envoyer à Kyiv les chars de combat dont ils disent avoir désespérément besoin. Le premier bataillon comptera environ 40 chars, dont des Leopard 2A6 allemands plus récents, et pourrait arriver au printemps. Mais l’ensemble plus large assemblé cette semaine par les États-Unis et d’autres pays européens comprend un méli-mélo de modèles de chars, chacun avec des délais de livraison différents et des obstacles logistiques uniques. Les experts militaires ne savent pas s’ils auront un effet décisif sur le champ de bataille – et les forces ukrainiennes doivent encore être formées à leur utilisation.

Les États-Unis fourniront des chars M1 à l’Ukraine ; L’Allemagne approuve les Léopards

L’Ukraine a déclaré qu’elle avait besoin d’au moins 300 chars pour soutenir une offensive printanière à grande échelle contre les Russes et a appelé la décision occidentale de leur faire don de changer la donne. Jeudi, en représailles apparentes aux promesses de chars un jour plus tôt, la Russie a bombardé des villes ukrainiennes avec des dizaines de missiles, tuant au moins 11 personnes, ont déclaré des responsables.

“Aucun système ou plate-forme d’armes ne peut changer la donne”, a déclaré Franz-Stefan Gady, chercheur principal à l’Institut international d’études stratégiques basé à Londres. Il a déclaré que l’impact du “nombre limité” de chars arrivant en mars dépendra de la formation et de la qualité de l’intégration des nouvelles formations en première ligne.

Mais parce que l’Allemagne a attendu si longtemps pour décider d’envoyer ou non des chars, “il est peu probable que le Leopard 2 joue un rôle important dans une offensive de printemps”, a-t-il déclaré.

Moscou a qualifié jeudi les livraisons d'”escalade”.

Pourtant, les Ukrainiens s’attendent maintenant à un transfert prévu de 14 chars Challenger 2 depuis la Grande-Bretagne, ainsi qu’à une éventuelle livraison de 31 chars M1A2 Abrams depuis les États-Unis. Le M1A2 est une variante mise en service pour la première fois dans les années 1990. Il comprend une électronique et des systèmes de ciblage plus modernes que son cousin plus âgé, le M1A1, et un canon principal de 120 mm.

Les pays européens dépoussièrent également des stocks vieux de plusieurs décennies. L’Espagne a réfléchi à l’envoi d’un lot d’anciens Leopard 2A4 qui ont été mis sous cocon pendant une décennie et pourraient nécessiter des réparations importantes. L’Allemagne se précipite avec la nouvelle variante A6, avec imagerie thermique et un pistolet à grande vitesse beaucoup plus puissant.

Le conflit des chars divise les alliés de l’Ukraine alors que Zelensky cherche plus de puissance de feu

Il s’agit d’une puissance de feu précieuse alors que l’Ukraine se dresse contre les forces russes, mais avec les complications supplémentaires liées à l’approvisionnement en munitions, à la formation de forces capables et à l’organisation de la logistique pour plusieurs systèmes d’armes. L’Allemagne, la Pologne et les États-Unis prévoient tous des programmes de formation de chars distincts, l’Allemagne et la Pologne devant commencer le leur dans quelques jours alors qu’ils précipitent les livraisons pour le printemps.

Le méli-mélo de différents systèmes rend la tâche “assez difficile du point de vue logistique”, a déclaré Sonny Butterworth, un expert en chars de la société de renseignement de défense Janes.

Les Challenger 2 britanniques utilisent des munitions différentes de la norme OTAN. Et en ce qui concerne les Leopard 2, il existe de subtiles différences entre les stocks détenus par chaque pays européen – même s’il s’agit du même modèle. Un Leopard A4 espagnol peut avoir un contrôle de tir ou un système radio différent d’un système finlandais, bien qu’ils soient essentiellement interopérables, selon les experts.

“Les Ukrainiens vont exploiter plusieurs types d’équipements différents et ils devront se contenter de les soutenir avec les bonnes pièces de rechange destinées aux bonnes unités”, a déclaré Butterworth.

L’Ukraine s’appuie actuellement sur de vieux chars de combat soviétiques T-72 et pourrait penser qu’elle a juste besoin du matériel pour riposter contre la Russie et maintenir le rythme sur le champ de bataille, a-t-il déclaré. Mais à long terme, l’exploitation de plusieurs types de réservoirs pourrait créer de plus gros problèmes logistiques.

La décision américaine d’envoyer des chars Abrams en Ukraine – mais pas avant des mois – élimine une arme puissante pour les forces ukrainiennes à court terme. Mais c’est aussi celui qui aurait pu semer le désarroi sans le soutien logistique et la maintenance appropriés, selon les experts.

Un responsable américain au courant des délibérations derrière la décision a déclaré que si les forces ukrainiennes ont montré une capacité considérable à entretenir et à maintenir l’équipement américain sur le champ de bataille, l’utilisation de chars Abrams nécessite une préparation importante, y compris une formation qui aura lieu en dehors de l’Ukraine.

“Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de fournir le soutien et la maintenance adéquats après quelques mois”, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par l’administration Biden.

La Pologne, voisine de l’Ukraine, construit également son propre approvisionnement en M1 Abrams et pourrait faciliter la logistique et le soutien à la maintenance, selon les experts.

L’un des principaux facteurs de complication est l’uranium appauvri utilisé dans les ensembles de blindage spécifiques aux versions militaires américaines du char. L’armure comprend des aspects classifiés que les États-Unis n’exportent généralement pas, a déclaré une personne familière avec la question, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

On ne savait toujours pas où les troupes américaines pourraient entraîner les forces ukrainiennes sur le char. Une possibilité était la zone d’entraînement de Grafenwoehr en Allemagne, une installation tentaculaire dans la campagne bavaroise où les troupes américaines ont commencé à former un bataillon de plus de 600 forces ukrainiennes ce mois-ci sur la façon de combiner l’artillerie, les véhicules blindés et d’autres armes pour maximiser leur impact sur le champ de bataille. .

Lors d’une première visite aux troupes jeudi, le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a repoussé les affirmations selon lesquelles les livraisons de chars étaient insuffisantes ou que les retards allemands auraient pu faire perdre un temps vital.

“Nous n’avons pas hésité, nous avons négocié”, a-t-il déclaré. “Nous avons parlé à nos alliés et à nos partenaires et amis.”

En tant que fabricant du char Leopard, le feu vert de Berlin est nécessaire pour les livraisons depuis l’un des plus d’une douzaine de pays qui l’exploitent, mais il a insisté sur le fait qu’il ne « ferait pas cavalier seul ».

À l’intérieur de la poussée urgente pour armer l’Ukraine pour une offensive de printemps

Yuri Sak, un conseiller du ministère ukrainien de la Défense, a déclaré que les Russes sont tellement enracinés dans les territoires qu’ils occupent, “que pour nous, pouvoir avancer avec notre contre-offensive signifie que les chars de combat sont essentiels”.

Jusqu’à présent, l’Ukraine s’est appuyée sur de vieux chars soviétiques T-72, qui manquent de munitions dans les conflits où l’artillerie lourde domine. Les nouveaux chars ouvriront la porte à des plates-formes qui prennent en charge des munitions pouvant être reconstituées par des alliés dans ce qui est devenu une guerre d’usure.

« Afin d’obtenir trois cents [tanks], vous devez travailler dur », a déclaré Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine. “Toutes les personnes impliquées travaillent tous les jours, pour que le nombre augmente”, a-t-il déclaré.

Mais il était important d’avoir “un début”, a-t-il dit. « C’est comme la première étape. C’est comme une permission.

Rauhala a rapporté de Bruxelles, Lamothe de Washington et Stern de Kyiv. Vanessa Guinan-Bank à Berlin et Beatriz Ríos à Bruxelles ont contribué au reportage.