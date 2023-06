L’Ukraine fait face à des mines et à des défis de main-d’œuvre au début de la contre-offensive

Commentez cette histoire Commentaire

Les forces ukrainiennes naviguent dans des champs de mines géants et lancent des attaques initiales contre les positions russes le long d’une ligne de front tentaculaire, ont déclaré des responsables américains et ukrainiens, alors que Kiev franchit les premières étapes de ce qui devrait être une campagne de contre-offensive prolongée et punitive. Les responsables ukrainiens disent qu’ils ont jusqu’à présent récupéré au moins 130 kilomètres carrés, soit environ 50 miles carrés, dans le sud du pays des forces russes, qui ont passé des mois à renforcer les fortifications et à positionner des renforts dans leur tentative de protéger le territoire saisi depuis l’invasion du président Vladimir Poutine en 2022.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré la semaine dernière que l’offensive se déplaçait « plus lentement que souhaité » depuis qu’elle a commencé ce mois-ci, mais qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’une opération contre un adversaire avec un arsenal plus profond et une force beaucoup plus importante se déroule dans un film d’action. rythme.

Un responsable militaire américain, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat pour discuter des évaluations sensibles du champ de bataille, a déclaré que l’armée ukrainienne « se battait maintenant dans la zone de sécurité initiale » avant de lancer l’essentiel de ses effectifs sur les lignes principales de la Russie.

« Vous n’engagez pas toute votre force jusqu’à ce que vous ayez une idée des domaines où vous allez trouver le plus de succès », a déclaré le responsable. « Les Ukrainiens doivent déterminer où les défenses russes sont les plus faibles et les plus poreuses. »

L’opération se déroule alors que les autorités occidentales évaluent les retombées de l’étonnante rébellion du week-end en chef mercenaire Yevgeniy Prigozhin, dont les forces ont joué un rôle clé dans l’expansion de la puissance de combat de la Russie en Ukraine. L’incident a souligné les tensions profondes que la guerre a causées en Russie et a injecté un nouvel élément d’imprévisibilité dans le cours futur du conflit.

Les responsables américains mettent en garde contre le fait de tirer des conclusions dans les premières semaines de l’offensive et affirment que l’absence de mouvements offensifs traditionnels – semblables à l’avancée des colonnes blindées de la Seconde Guerre mondiale – n’indique pas des problèmes, mais plutôt une nouvelle sorte de guerre de manœuvre du 21e siècle, une qui a comprenaient des frappes d’exploration, des attaques de sabotage derrière les lignes ennemies et des frappes d’artillerie et de missiles profondément dans les zones tenues par la Russie.

Mais les zones reconquises, qui, selon les responsables ukrainiens, comprennent au moins une demi-douzaine de villages près des frontières des régions ukrainiennes de Donetsk et de Zaporizhzhia, ne représentent qu’une infime partie de la vaste zone contrôlée par le Kremlin, qui représente environ un cinquième du pays.

L’ampleur limitée des gains à ce jour rappelle les défis auxquels Zelensky est confronté dans ses efforts pour forcer Poutine à reconsidérer son désir de cimenter le contrôle sur une grande partie de l’Ukraine. Le dirigeant russe a cherché à semer le doute sur les prouesses de l’Ukraine sur le champ de bataille, arguant sans aucune preuve que Kiev a subi des pertes exponentiellement plus importantes que celles de la Russie et qu’une grande partie de son armement donné par l’Occident a déjà été détruit.

« Tout ce avec quoi ils se battent et tout ce qu’ils utilisent vient de l’extérieur », a-t-il déclaré au Forum économique international de Saint-Pétersbourg ces derniers jours. « Tu ne peux pas te battre longtemps comme ça. »

Poutine a prétendu que les chars occidentaux, y compris les Leopard donnés par l’Allemagne, ont été détruits et que l’Ukraine a perdu 923 chars et véhicules blindés depuis le 4 juin. Il a juré que les avions de combat F-16, que certains pays européens utilisent actuellement pour fournir, « brûlera aussi, il n’y a aucun doute. »

Tout au long de la guerre, aucun gouvernement n’a fourni de compte rendu fiable de ses pertes au combat, bien que les évaluations américaines révélées plus tôt cette année suggèrent que ces chiffres sont astronomiques.

Dans les zones au nord de la ville de Bakhmut, ravagée par la guerre, les forces russes tentent leurs propres poussées offensives, qui, selon un haut responsable ukrainien, ont été bloquées cette semaine, alors même que le Kremlin poursuit ses frappes régulières sur les villes ukrainiennes.

Malgré les avertissements de Poutine, les partisans de l’Ukraine en Occident continuent de fournir à l’Ukraine une gamme croissante d’armes, y compris des missiles de croisière britanniques Storm Shadow, qui ont accru la portée de Kiev sur le territoire sous contrôle russe. Mardi, l’administration Biden a annoncé qu’elle envoyait 500 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire, dont des dizaines de véhicules blindés pour augmenter ou remplacer ceux endommagés ou détruits.

Les experts militaires affirment que les forces ukrainiennes ont concentré leurs efforts pour infliger des pertes russes dans trois principaux régions, y compris Orikhiv dans la région de Zaporizhzhia et Velyka Novosilka et Bakhmut à Donetsk, dans une tentative de percer vers des zones qui pourraient séparer la région occupée de la Crimée des autres territoires sous contrôle russe. Jusqu’à présent, ils semblent n’avoir engagé que certaines des nouvelles brigades créées pour augmenter les chances de l’Ukraine dans le combat, gardant d’autres unités en réserve afin qu’elles puissent être employées comme une force d’exploitation si des percées se produisent.

En privé, les responsables militaires américains admettent que leur attente du début de cette année, décrite dans des documents de renseignement divulgués, selon laquelle l’Ukraine ne réalisera probablement que des gains modestes dans sa contre-offensive n’a pas changé, malgré les déclarations publiques cherchant à minimiser les retombées de la divulgation. Mais les responsables de l’administration affirment également que même une avancée modeste pourrait montrer aux élites russes – et potentiellement à Poutine lui-même – que les espoirs d’expansion L’emprise de la Russie est vaine.

Rob Lee, qui a servi comme officier d’infanterie de la marine américaine et est maintenant membre du Foreign Policy Research Institute, a déclaré que ce combat sera différent de la contre-offensive réussie de l’Ukraine l’automne dernier, en partie parce que la Russie envisage maintenant davantage la perspective d’une infraction ukrainienne. sérieusement qu’elle ne l’était avant la reprise de Kharkiv par l’Ukraine et parce qu’il sera plus facile pour la Russie de réapprovisionner les troupes de première ligne maintenant que ce ne l’était l’année dernière dans la ville de Kherson, sur la rive ouest du Dniepr. Cette fois, la Russie a eu le temps de créer de formidables défenses et de faire venir plus d’avions drones.

Lee a déclaré que ce sont les ressources, et non le temps, qui détermineront en fin de compte qui l’emportera. « Si l’Ukraine peut affliger suffisamment d’attrition, si elle peut isoler l’objectif, empêcher l’arrivée de renforts, de ravitaillement, vous pouvez peut-être encore réaliser une percée », a-t-il déclaré. « Et cela pourrait conduire à une sorte de succès. »

Un premier obstacle pour les dirigeants militaires ukrainiens est l’étendue d’une ligne de front de 600 milles, ce qui signifie que Kiev a dû réduire et disperser sa force limitée. Les responsables ukrainiens affirment que la Russie a positionné jusqu’à 360 000 soldats à l’intérieur de l’Ukraine et que, contrairement à l’automne dernier, lorsque Kiev a pu reprendre les grandes villes dans une poussée à deux volets, la Russie a eu le temps de construire trois ou quatre niveaux de défense, y compris des tranchées et autres remparts.

Un autre défi sera les zones fortement minées qui constituent une couche externe des défenses russes. Les responsables ukrainiens affirment que le territoire miné par la Russie couvre plus de 77 000 miles carrés. Les responsables du Pentagone s’attendent à ce que les forces ukrainiennes finissent par les traverser. «Les champs de mines ne battent pas une infraction; ils ralentissent une infraction », a déclaré le responsable militaire américain.

L’Ukraine manque également à la fois de supériorité aérienne et de 3 contre 1 ratio de troupes offensives à défensives que les militaires occidentaux souhaitent généralement pour ce type de poussée. Les responsables ukrainiens affirment que les hélicoptères et les aéronefs à voilure fixe russes donnent le Kremlin un autre avantage le long de la ligne de contact.

Mykhailo Podolyak, un conseiller de Zelensky, a déclaré que les forces ukrainiennes cherchaient des solutions créatives à ces problèmes alors même qu’elles intensifiaient le bombardement de la logistique russe et des installations de mise en scène derrière les lignes de front.

« Je comprends que parfois le mot » contre-offensive « signifie une » guerre éclair « – ils ont commencé le matin et se sont terminés le soir », a-t-il déclaré. Le Washington Post. « Mais ce n’est pas. »

Podolyak a déclaré que l’objectif actuel est de déterminer les vulnérabilités de la Russie, d’affaiblir ses défenses et de faire un usage « réfléchi » des ressources. « C’est pourquoi nous disons que cette étape est difficile et nécessite une attitude plus patiente. Y compris des observateurs », a-t-il déclaré. Il a noté que le rythme progressif des fournitures d’armes extérieures avait également façonné la vitesse de l’opération.

Un soldat ukrainien près de Velyka Novosilka, qui a demandé à être identifié par son indicatif d’appel, Mansur, a déclaré qu’il pensait que la campagne serait plus difficile à Donetsk qu’elle ne l’a été ailleurs. Contrairement à d’autres régions, les troupes russes ont eu des années pour fortifier leurs positions et gagner le soutien des résidents locaux. « Cela motive davantage l’ennemi », a-t-il déclaré. « Cette zone sera plus difficile. »

Pression pousse l’administration Biden à fournir à l’Ukraine des armes plus sophistiquées, notamment le système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS), qui permettrait à l’Ukraine de mener davantage de frappes en profondeur dans les zones contrôlées par la Russie. La semaine dernière, la commission des affaires étrangères de la Chambre a adopté une résolution appelant à la fourniture des missiles.

William Taylor, qui a été deux fois le plus haut diplomate américain à Kiev, a déclaré que l’Ukraine avait une chance de récupérer tout le territoire occupé s’il obtient les bonnes fournitures. « Cela dépend beaucoup de ce que nous leur fournissons », a déclaré Taylor, qui est maintenant retraité de la fonction publique et sert de vice-président pour l’Europe et la Russie à l’US Institute of Peace. « Nous pouvons affecter les probabilités. »

Un autre soldat ukrainien qui commande une unité de la Garde nationale dans la région de Donetsk a déclaré ressentir le poids des attentes de ses compatriotes ukrainiens.

Le soldat, qui porte l’indicatif d’appel Héphaïstos, pour le dieu grec du feu, a déclaré que les combats dans les régions de Donetsk et Louhansk sont compliquée par un terrain qui comprend de vastes marécages et forêts, ce qui rend les opérations d’assaut plus difficiles. Mais il a déclaré que les dirigeants militaires ukrainiens étaient déterminés à calibrer leurs plans de bataille pour éviter des pertes inutiles dans leurs rangs.

« Nous comprenons que nous n’utilisons pas les méthodes soviétiques », a-t-il déclaré. « La priorité pour nous est chaque vie humaine. »

Sans une approche prudente et mesurée de la campagne, a-t-il dit, « il y aura d’immenses sacrifices injustifiables ».

Stern a rapporté de Kyiv; Dixon a rapporté de Riga, en Lettonie. Samantha Schmidt a rapporté de la région ukrainienne de Donetsk ; Francesca Ebel a contribué à ce rapport depuis Kramatork, Ukraine.

