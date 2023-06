L’Ukraine fait état de progrès malgré les frappes aériennes russes sur Kiev et d’autres villes

La Russie a frappé mardi des cibles militaires et d’infrastructures à Kiev, la capitale ukrainienne, et dans d’autres parties du pays.

Le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que des drones avaient attaqué la région de Kiev en plusieurs vagues pendant plus de quatre heures

Les attaques russes ont eu lieu alors que l’attention se concentrait sur les actions ukrainiennes contre les positions défensives russes au sud et à l’est.

Le commandant ukrainien des forces terrestres et son vice-ministre de la Défense, quant à eux, ont fait état de succès avec une contre-offensive à l’est et au sud.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes avaient frappé et détruit huit entrepôts de munitions à travers l’Ukraine au cours des dernières 24 heures et repoussé les attaques ukrainiennes dans trois directions différentes.

Mardi également, les forces ukrainiennes ont frappé avec des drones la ville de Nova Kakhovka, sous contrôle russe, dans la région méridionale de Kherson, tuant une femme et blessant quatre civils, ont annoncé les autorités locales nommées par la Russie.

Les attaques russes ont eu lieu alors que l’attention se concentrait sur les actions ukrainiennes contre les positions défensives de la Russie dans le sud et l’est – les premières étapes d’une contre-offensive visant à repousser les troupes du président Vladimir Poutine du territoire saisi depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Kiev affirme avoir déjà repris 113 kilomètres carrés de terres aux forces russes. Mais les dernières frappes ont montré que la Russie était tout à fait capable de mener la guerre au-delà des lignes de front sud et est.

Le général Oleksander Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, a déclaré sur Telegram que ses forces progressaient sur les flancs de la ville orientale brisée de Bakhmut, qui est tombée aux mains de mercenaires russes le mois dernier après des mois de combats.

Les troupes ukrainiennes, a-t-il dit, repoussaient des attaques russes de plus en plus intenses près de Kupiansk, dans le nord-est.

L’Ukraine enregistre des progrès progressifs

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les forces ukrainiennes dans le sud progressaient « progressivement, à petits pas, mais avec beaucoup de confiance. Nous pourrions même utiliser l’allégorie selon laquelle nous découpons chaque mètre de terrain de l’ennemi ».

Maliar a déclaré que les forces russes avaient miné de vastes zones, y compris des villes. Le chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Budanov, a accusé la Russie d’avoir « exploité » l’étang utilisé pour refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia.

Le bureau de Zelensky a déclaré que plusieurs bâtiments commerciaux et administratifs et certaines maisons privées avaient été endommagés lors des attaques de drones russes dans la région de Kiev. Il n’y avait aucune mention de victimes dans les frappes aériennes nocturnes.

Une « installation d’importance critique » a été frappée à Lviv, loin des lignes de front et à environ 70 km de la frontière avec la Pologne, a déclaré le gouverneur régional Maksym Kozytskiy, sans donner de détails.

L’armée de l’air a déclaré que les défenses aériennes ukrainiennes étaient en action, principalement dans la région de Kiev, où plus de deux douzaines de Shaheds ont été détruits.

Le ministère de l’Énergie a déclaré que les débris de la chute de drones avaient endommagé les lignes électriques dans la région de Kiev et également dans la région de Mykolaïv dans le sud, coupant l’électricité à des centaines d’habitants.

L’armée de l’air a déclaré que la Russie avait également ciblé les infrastructures de la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est, avec des missiles Iskander et S-300. L’armée ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré sept missiles sur Zaporizhzhia.

Reuters n’a pas pu vérifier les informations de manière indépendante.

Moscou pense que Kyiv prépare une attaque contre la Crimée

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces ukrainiennes avaient tenté d’attaquer la ville orientale de Donetsk sous contrôle russe et la région méridionale de Zaporizhzhia, mais avaient été repoussées.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que Moscou disposait d’informations selon lesquelles l’Ukraine prévoyait de frapper la Crimée contrôlée par la Russie avec des missiles américains et britanniques à plus longue portée et a averti que la Russie riposterait si cela se produisait.

La Russie a annexé la péninsule de Crimée sur la mer Noire depuis l’Ukraine en 2014, mais considère qu’elle n’entre pas dans le cadre de son « opération militaire spéciale » dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Shoigu a déclaré lors d’une réunion de responsables militaires que :

L’utilisation de ces missiles en dehors de la zone de notre opération militaire spéciale signifierait que les États-Unis et la Grande-Bretagne seraient entièrement entraînés dans le conflit et entraînerait des frappes immédiates sur les centres de décision en Ukraine.

Choïgou a également déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient mené 263 attaques contre des positions des forces russes depuis le 4 juin, faisant référence à ce que Moscou considère comme le début de la contre-offensive de l’Ukraine. Mais il n’avait « pas atteint ses objectifs », a-t-il dit.

L’Ukraine affirme avoir repris huit villages.

Le Kremlin, quant à lui, a déclaré qu’il voyait peu de chances de pourparlers de paix avec l’Ukraine en raison de la position de Kiev – qui exige un retrait total des forces russes d’Ukraine avant tout rétablissement de la paix – malgré les efforts d’une mission de médiation des dirigeants africains.

La Russie affirme qu’elle cherche à éradiquer les menaces à la sécurité posées par la poursuite de l’intégration de Kiev avec l’Occident. Kiev et les partisans occidentaux disent que la Russie mène une guerre de conquête non provoquée.