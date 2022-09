Dans ce que certains appellent la plus grande victoire de l’Ukraine sur le champ de bataille depuis le début de la guerre avec la Russie, les troupes ukrainiennes ont réussi à récupérer des pans de territoire du côté russe ces derniers jours.

À partir des derniers jours d’août, une contre-offensive ukrainienne a entraîné des gains importants dans la région de Kharkiv au nord-est et dans la région de Kherson au sud, forçant la Russie à retirer ses troupes et à laisser derrière elle des armes et des munitions.

Cela survient alors que la guerre a atteint dimanche 200 jours depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion de l’Ukraine le 24 février.

La contre-attaque a été qualifiée de plus grand succès de l’Ukraine depuis qu’elle a repoussé une tentative de saisie de sa capitale, Kyiv, au début de la guerre.

Walter Dorn, professeur d’études sur la défense au Collège militaire royal de Kingston, en Ontario, a déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique dimanche que la contre-offensive est devenue une “victoire vraiment remarquable sur le champ de bataille”, ainsi qu’un spectacle de l’armée ukrainienne. face à une force russe “numériquement supérieure”.

“Ce que cela nous montre, c’est que l’Ukraine a une énorme capacité militaire, et cela peut conduire à l’optimisme qu’elle peut s’emparer de plus de territoire et qu’elle peut repousser des attaques, mais nous devons être conscients que la Russie a encore beaucoup en réserve”, a-t-il déclaré.

Parmi les principaux gains réalisés par les forces ukrainiennes, citons la reprise signalée d’Izyum, une ville au sud-est de Kharkiv, qui est considérée comme un centre logistique important pour quiconque la contrôle.

“Je pense que la Russie peut encore riposter très fort et regagner une partie de ce territoire qu’elle a perdu, mais c’est certainement une indication qu’il y a toutes sortes de problèmes avec l’armée russe”, a déclaré Dorn.

Dans une allocution vidéo samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l’armée avait récupéré environ 2 000 kilomètres carrés de territoire jusqu’à présent ce mois-ci.

La Russie avait déplacé bon nombre de ses troupes de la région de Kharkiv vers le sud en prévision d’une contre-offensive. Le ministère russe de la Défense affirme que le récent retrait vise à renforcer ses forces dans la région orientale de Donetsk.

“L’armée ukrainienne a profité de la relocalisation de l’essentiel des forces russes vers le sud et tente de diriger le cours de la guerre, excellant dans la manœuvre et faisant preuve d’une grande ingéniosité”, a déclaré Mykola Sunhurovskyi, expert militaire auprès de l’armée de Kyiv. basé pense remercier Razumkov Centre, a déclaré dans un rapport de l’Associated Press. Les gains rapides de l’Ukraine, a-t-il ajouté, sont “importants à la fois pour prendre l’initiative et élever l’esprit des troupes”.

L’analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov a également déclaré dans le même rapport de l’Associated Press : “La rapidité et la surprise sont devenues des éléments clés de l’action de l’armée ukrainienne dans la région de Kharkiv après que les forces russes déployées là-bas ont été relocalisées vers le sud”.

Pendant ce temps, les ingénieurs ont fermé le dernier réacteur opérationnel de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine – la plus grande d’Europe – en raison de la poursuite des combats dans la région.

Les forces russes occupent l’usine depuis le début de la guerre, l’Ukraine et la Russie se reprochant mutuellement d’avoir bombardé la zone qui a endommagé les lignes électriques.

Dimanche, le bureau du président français Emmanuel Macron a déclaré avoir demandé à Poutine de retirer les armes lourdes et légères de l’usine.



Avec des fichiers de l’Associated Press et de Reuters