L’Ukraine fait des gains à Bakhmut au milieu des discussions sur l’offensive de printemps ; La colère de Wagner continue

L’Ukraine a affirmé vendredi qu’elle avait repris du terrain à Bakhmut dans un changement rare et significatif dans la région ravagée par la guerre, bien qu’elle ne semble pas faire partie de l’offensive de printemps tant attendue de Kiev.

Fox News Digital n’a pas pu vérifier de manière indépendante les changements de position ou les avancées dans les combats autour de Bakhmut, bien que, selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, les forces ukrainiennes aient avancé de plus de trois kilomètres en une semaine dans la région, a d’abord rapporté la BBC.

Les affirmations surviennent quelques jours seulement après que le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, Yevgeny Prigozhin, a suggéré que Moscou perdait du terrain autour de Bakhmut et a affirmé que les forces russes avaient abandonné leurs postes, alléguant que les troupes ukrainiennes s’étaient déplacées et « déchiraient les flancs ».

WAGNER BOSS PRIGOZHIN REVENDIQUE L’OFFENSIVE UKRAINIENNE DU PRINTEMPS A COMMENCÉ

Le ministère russe de la Défense aurait répondu aux affirmations de Malyar et aurait déclaré : « Les déclarations individuelles sur Telegram concernant une ‘percée’ sur plusieurs points de la ligne de front ne correspondent pas à la réalité. »

« La situation générale dans la zone d’opérations militaires spéciales est sous contrôle », a-t-il ajouté.

En outre, Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a déclaré vendredi qu’aucun nouveau terrain n’avait été pris par les forces ukrainiennes et que les troupes russes s’étaient en fait regroupées pour s’attaquer à de « nouvelles frontières ».

Mais le mépris public de Prigozhin pour le ministère de la Défense a de nouveau fait surface vendredi lorsqu’il a contré les affirmations du Kremlin et a déclaré que Konashenkov « pour le moins qu’on puisse dire, a un peu menti ».

« Le [Russian] Le ministère de la Défense a simplement fui les flancs », a-t-il déclaré, selon un rapport de la Pravda. « L’ennemi s’approchera de Bakhmut et sera à une distance de 500 mètres de Bakhmut, occupant toutes les hauteurs tactiques. »

LA DIVISION DE MOSCOU S’APPROFONDIT ALORS QUE LE CHEF WAGNER REVENDIQUE QUE LES TROUPES RUSSES ONT FUI LES POSTES DE BAKHMOUT AU MILIEU DES AVANCÉES UKRAINIENNES

Prigozhin a affirmé que les troupes russes s’étaient retirées d’une zone d’environ deux miles carrés, ce qui avait permis aux soldats ukrainiens d’emménager et d’avoir une « vue à vol d’oiseau » de Bakhmut.

Le chef Wagner a prédit que les troupes ukrainiennes procéderaient bientôt à « l’encerclement progressif de Bakhmut ».

Les forces russes ont d’abord jeté leur dévolu sur la ville minière de sel l’été dernier et, à l’automne, Bakhmut était devenue le théâtre de certains des combats les plus brutaux non seulement de la guerre en Ukraine mais depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre des tranchées marquant le secteur de Bakhmut.

Mais malgré les immenses efforts de Moscou, les forces russes n’ont pas été en mesure de s’emparer pleinement de la zone dans l’est de Donetsk, et les responsables de la défense occidentale se sont demandé pourquoi le Kremlin avait investi autant de ses ressources dans une zone qui avait peu de valeur stratégique pour la Russie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malyar a déclaré que la lutte pour Bakhmut, bien que nécessaire pour l’Ukraine, est devenue une bataille de « grande importance » pour la Russie dans un conflit « presque sacré ».

Les responsables occidentaux de la défense ont déjà fait écho à ces affirmations et ont suggéré que la bataille de Bakhmut était devenue symbolique dans l’objectif plus large de la Russie de tenter de s’emparer du territoire ukrainien.