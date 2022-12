L’Ukraine face à la perspective d’un hiver froid et sombre alors que la Russie cible le réseau électrique

L’ambassadeur du Canada en Ukraine a déclaré que le pays avait besoin d’aide pour réparer son infrastructure énergétique après une intense campagne d’attaques aériennes de la Russie qui a laissé des centaines de milliers de personnes sans électricité.

Samedi, des attaques de drones russes ont coupé l’alimentation de toutes les infrastructures non critiques d’Odessa, une ville de 1,5 million d’habitants au bord de la mer Noire. C’est la dernière d’une série d’attaques majeures qui ont frappé le réseau électrique à l’approche de l’hiver.

“Les gens sont plus froids, les gens sont plus sombres et les gens ne peuvent pas vivre une vie normale”, a déclaré Larisa Galadza dans une interview sur Rosemary Barton en direct diffusé dimanche.

“Cela étant dit, ils sont plus déterminés que jamais”, a déclaré l’envoyée du Canada en Ukraine à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton. “Ils savent qu’il s’agit en partie d’un jeu de tête, d’un jeu d’esprit et que la résilience mentale doit être là.”

REGARDER | La Russie cible le réseau électrique ukrainien : Odessa se prépare pour l’hiver avec une électricité rare après que la Russie ait détruit le réseau électrique Rosemary Barton Live s’entretient avec l’ambassadrice du Canada en Ukraine, Larisa Galadza, alors que la Russie continue de cibler les réseaux électriques et que les Ukrainiens se préparent à un hiver sans électricité. Environ 1,5 million de personnes sont déjà privées d’électricité dans la région sud d’Odessa.

Un mois après que l’Ukraine a remporté une victoire majeure avec la reprise de Kherson, les combats se poursuivent à l’est, alors que la Russie cherche à avancer dans la région du Donbass. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que la situation militaire y était “très difficile”.

Ailleurs dans le pays, les villes ukrainiennes sont toujours confrontées à la menace d’attaques aériennes russes et à la perspective que des infrastructures clés soient détruites pendant les mois d’hiver. Les responsables ukrainiens ont averti le mois dernier que Kiev était confrontée à la perspective d’une coupure totale de l’électricité et d’une éventuelle évacuation.

“Ils ont désespérément besoin de l’équipement, des matériaux qui les aident à réparer le réseau électrique qui a été si gravement endommagé”, a déclaré Galadza à Barton. Le gouvernement fédéral a engagé 10 millions de dollars pour aider à acheter des générateurs pour l’Ukraine le mois dernier.

“Ce sont des attaques contre des infrastructures civiles, elles sont censées être interdites en temps de guerre. Ce n’est donc qu’une continuation de ce qu’il a fait auparavant, et absolument, ce sont exactement les actes qui devraient être jugés comme des crimes de guerre.”

Galadza a déclaré qu’elle avait parlé avec plusieurs personnes déplacées à l’intérieur du pays qui avaient quitté la ville méridionale de Marioupol. Et lorsqu’on leur a demandé ce dont ils avaient besoin, le message avait été cohérent, a déclaré Galadza.

“Ils ont dit ‘des armes, des armes, des armes, des armes. Nous devons gagner cette guerre.'”

L’hiver ne fera que ralentir les combats (député ukrainien)

La guerre approche de la fin de son 10e mois, mais il semble y avoir peu de sens d’une fin imminente alors que l’hiver s’installe. Dans une interview séparée sur Rosemary Barton en direct, Le député ukrainien Yehor Cherniev a déclaré que la baisse des températures ralentirait mais n’arrêterait pas les combats.

“Oui, le froid hivernal est un autre ennemi, mais il influence les deux camps”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’Ukraine continuerait à préparer des contre-offensives.

Malgré les combats en cours, les responsables ukrainiens ont repoussé les suggestions selon lesquelles il serait peut-être temps de négocier la fin des combats avec la Russie. Les médias américains ont rapporté le mois dernier que l’administration demandait en privé à l’Ukraine de laisser une porte ouverte aux négociations.

Mais Zelenskyy a déclaré qu’il ne négocierait pas avec la Russie tant que Poutine dirigerait le pays.

“Ce ne sont pas des négociations, c’est un ultimatum de leur part”, a déclaré Cherniev. Il a déclaré que la condition ukrainienne pour les négociations était le retrait russe de l’Ukraine, y compris en particulier la Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

Il a appelé les pays occidentaux comme le Canada à fournir plus d’aide sous forme de systèmes de défense aérienne et de munitions afin de combattre la Russie.

“C’est une guerre existentielle pour nous. Nous n’abandonnerons jamais.”