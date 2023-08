L’Ukraine exploite le pari de la bombe à fragmentation de Biden dans la lutte contre la Russie

Commentez cette histoire Commentaire

RÉGION DE KHARKIV, Ukraine – À quelques mètres d’un tas de bombes à fragmentation fabriquées aux États-Unis, un boom assourdissant se déclenche 50 fois par jour, marquant la dernière volée d’un équipage d’artillerie ukrainien cherchant à retenir l’avancée des forces russes. « Lorsque nous commençons à tirer avec les armes à sous-munitions, les Russes disparaissent sous couverture rigide. Ils ne sortiront même pas leur nez », a déclaré Stanislav, un responsable militaire ukrainien qui se tient à quelques kilomètres de la ligne de front dans une forêt noircie encore fumante par les bombardements russes.

L’équipage d’artillerie a reçu pour la première fois des armes à sous-munitions fabriquées aux États-Unis il y a quelques semaines après la décision du président Biden d’envoyer l’arme lors du transfert d’armes le plus controversé de sa présidence. Les bombes sont interdites dans plus de 120 pays en vertu d’un traité international de 2008, mais pas aux États-Unis, en Russie et en Ukraine.

Human Rights Watch a qualifié la décision de Biden de «profondément troublant.” L’Allemagne, la France, le Canada, les Pays-Bas et plusieurs autres alliés de l’OTAN se sont publiquement opposés à cette décision, invoquant le potentiel de pertes civiles. Quarante-neuf démocrates de la Chambre, aux côtés de 98 républicains, ont voté en faveur d’un amendement au projet de loi sur la défense qui aurait cherché à bloquer le transfert.

Mais le déploiement de l’arme a suscité peu d’hésitations au sein du gouvernement et de l’armée ukrainiens, qui ont fourni au Washington Post un accès rare à l’équipement et aux soldats utilisant les munitions notoirement imprécises. Les responsables militaires, cependant, n’ont pas permis que les bombes à fragmentation soient photographiées.

« C’est quelque chose de positif. Cela nous aide à augmenter considérablement les pertes russes en équipements et en vies », a déclaré Mykhailo Podolyak, haut conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une interview.

Les bombes à fragmentation explosent dans les airs au-dessus d’une cible, libérant des dizaines à des centaines de petites bombes sur une zone aussi large que plusieurs terrains de football. Les bombes explosent alors en fragments de métal qui peuvent arracher des membres et infliger des blessures mortelles. Les enfants sont particulièrement vulnérables, car les sous-munitions peuvent ne pas exploser tant qu’elles ne sont pas ramassées, même des années après la fin d’un conflit.

Pour rassurer le public, le ministre ukrainien de la Défense a déclaré que les armes à sous-munitions américaines « seront utilisées pour percer les lignes de défense ennemies » – une référence au dédale de tranchées et de champs de mines russes qui ont ralenti la contre-offensive ukrainienne. Mais en pratique, disent les soldats, l’utilité des armes à sous-munitions est plus compliquée.

Les munitions ne peuvent pas pénétrer les troupes russes qui se cachent dans des trous de renard, mais elles constituent une menace pour les fantassins exposés qui avancent sur le territoire ukrainien, ont déclaré des soldats.

« Le principal avantage est que l’ennemi a maintenant très peur de passer à l’assaut », a déclaré Stanislav, qui, comme d’autres soldats, s’est exprimé à la condition que seul son prénom ou son indicatif d’appel soit utilisé pour des raisons de sécurité lors de discussions sur des questions militaires sensibles. .

Les unités russes avançant avec des véhicules blindés et de l’infanterie non montée arrêtent leur mouvement vers l’avant pour permettre aux troupes de se mettre à l’abri des ricochets d’éclats d’obus, ont déclaré des soldats. « Ils reconnaissent même les bombes à fragmentation au sifflet qu’ils émettent lorsqu’ils se dirigent vers eux », a déclaré Stanislav, membre de la 14e brigade mécanisée ukrainienne.

La capacité est particulièrement importante à la lumière de la poussée offensive de la Russie près des villes de Lyman dans la région orientale de Donetsk et de Kupyansk dans la région de Kharkiv au nord. Le Kremlin oblige l’Ukraine à défendre ces villes à un moment où Kiev a besoin de soldats concentrés sur sa contre-offensive dans le sud. Disposer d’une arme qui ralentit l’avance russe permet à l’Ukraine de préserver sa puissance.

L’équipage de Stanislav tire des armes à sous-munitions à partir d’un paladin M109 imposant niché sous le couvert de branches de pin coupées et de grands arbres. L’obusier automoteur fabriqué aux États-Unis peut tirer une arme à sous-munitions sur une distance de plus de 15 miles et peut ajuster la largeur du jet de bombes sur plusieurs terrains de football ou sur une plage plus étroite en fonction de la préférence de l’opérateur, a déclaré Stanislav. L’équipage est également armé d’armes à sous-munitions qui dispersent les mines au sol.

Dans le sud et l’est, près de villes ukrainiennes comme Vuhledar, les équipages d’artillerie ukrainiens utilisent également des armes à sous-munitions américaines, les tirant à partir d’obusiers Paladins ou M777, ont déclaré des responsables militaires.

Lorsqu’il s’agit d’opérations offensives, l’Ukraine utilise les munitions pour tirer dans des forêts denses lorsque l’emplacement précis des forces russes est inconnue, pour frapper des véhicules non blindés et pour pulvériser des bombes sur l’infanterie pour les maintenir enfouies dans des trous de renard et incapables de riposter.

Des membres de l’équipage d’artillerie dans le nord-est de l’Ukraine ont décrit un incident fin juillet au cours duquel ils ont tiré sur un convoi russe de trois véhicules – deux blindés et un non blindé – après les avoir repérés avec un drone de surveillance. Les armes à sous-munitions américaines ont rebondi sans danger sur les véhicules blindés mais ont immédiatement percé celui qui n’était pas protégé, provoquant la « panique » et une retraite des véhicules dans « des directions différentes », a déclaré un soldat.

Les soldats ukrainiens ont déclaré que les armes à sous-munitions permettaient également à leurs forces en progression de se rapprocher des positions russes fortifiées, car l’infanterie ennemie reste enfouie dans leurs bunkers. « Ils ne sortent pas la tête quand des tirs à fragmentation se produisent », a déclaré un autre soldat.

Une autre tactique consiste à débusquer l’infanterie russe de ses terriers en utilisant une artillerie plus puissante, puis à passer aux armes à sous-munitions une fois qu’elles ont fait surface. « Cela dépend simplement de l’objectif », a déclaré un soldat ukrainien.

Si les bombes à fragmentation apportent un avantage militaire qualitatif, elles offrent également un avantage quantitatif à un moment où l’Ukraine a besoin de plus de munitions pour étendre la portée de la contre-offensive. Le début de la dernière campagne début juin a vu une augmentation spectaculaire des tirs d’artillerie ukrainiens, à 8 000 coups par jour, passant d’environ 3 000 à 5 000, ont déclaré des analystes militaires.

Sans l’afflux d’armes à sous-munitions en provenance des États-Unis et d’autres pièces d’artillerie en provenance de Corée du Sud, Kiev serait probablement incapable de soutenir sa contre-offensive assez longtemps pour reprendre un territoire important.

« L’Ukraine tire plus de munitions que la normale », a déclaré Rob Lee, analyste militaire au Foreign Policy Research Institute. « Une grande question est de savoir combien de temps peuvent-ils faire cela avant de manquer de munitions et de devoir réduire leurs opérations. »

Les analystes militaires ont mis en doute la sagesse d’utiliser des armes à sous-munitions dans les zones où les soldats ukrainiens prévoient de manœuvrer étant donné la menace que les munitions non explosées représentent pour leurs troupes. Mais lors d’entretiens, des soldats et des responsables gouvernementaux ont ignoré la menace, affirmant que les troupes devaient déjà traverser sur la pointe des pieds un ganteau de mines et de fils-pièges. Les sous-munitions non explosées n’ajoutent qu’un risque marginal, ont-ils déclaré.

« Le nettoyage des munitions non explosées va nécessiter un effort énorme – non pas à cause des armes à sous-munitions américaines mais à cause de la quantité incroyable de mines posées par l’ennemi », a déclaré Andriy Besedin, le chef de l’administration militaire de la ville de Kupyansk, dans une interview.

L’administration Biden, qui engage 91,5 millions de dollars dans l’aide au déminage à l’Ukraine, voit le problème de la même manière. « Indépendamment du fait que l’Ukraine tire ou non ces munitions, ces zones nécessiteront des mesures correctives importantes après le conflit, et nous fournirons une assistance pour soutenir les futurs efforts ukrainiens de déminage », a déclaré un haut responsable américain.

Production américaine de bombes à fragmentation terminé en 2016 au milieu de l’indignation suscitée par l’utilisation par l’Arabie saoudite de munitions CBU-105 fabriquées aux États-Unis dans plusieurs zones civiles au Yémen. La controverse a incité l’administration Obama à suspendre les transferts de munitions vers le royaume, une décision qui a réduit les bénéfices de l’industrie et a conduit le dernier fabricant américain de bombes à fragmentation, Textron Systems, à arrêter la production en août de la même année. citant « défis réglementaires.”

Les armes à sous-munitions que l’administration Biden envoie en Ukraine sont beaucoup plus anciennes et constituent une menace encore plus grande pour les civils. La bombe est appelée munition conventionnelle améliorée à double usage, ou DPICM, et sa production a pris fin dans les années 1990. Plus la munition reste stockée longtemps, plus le « taux de ratés » est élevé – la part de bombelettes qui restent non explosées après le tir d’une bombe à fragmentation. La décision de Biden d’envoyer les munitions – un choix qu’il a qualifié de «difficile» – a contourné une loi américaine interdisant le transfert d’armes à sous-munitions avec un taux de ratés de plus de 1%.

En saluant la décision américaine d’envoyer les munitions, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que Kiev tiendrait « un registre strict de l’utilisation de ces armes et des zones locales où elles seront utilisées ». Mais lorsqu’on lui a demandé comment fonctionnait le processus de documentation, Stanislav a suggéré qu’il n’y en avait pas. Un officier des affaires publiques l’a par la suite contredit, affirmant qu’à chaque fois que le M109 tire, l’équipage note quel type de munition a été tiré et dans quelle direction.

L’administration Biden a déclaré que l’Ukraine avait fourni aux États-Unis l’assurance qu’elle suivrait de près l’utilisation des munitions. Depuis la livraison des bombes à fragmentation le mois dernier, un haut responsable américain a déclaré que Washington était satisfait du suivi de Kiev, qui comprend « des mises à jour régulières sur les dépenses et l’utilisation du DPICM par l’armée ukrainienne, y compris le lieu d’utilisation ».

De nombreux détails concernant l’approvisionnement américain en bombes à fragmentation restent cependant inconnus du public, ce qui a incité les groupes de défense des droits de l’homme à appeler à une plus grande transparence. « Nous n’avons pas été informés de la quantité d’armes à sous-munitions transférées et de la durée de ce transfert », a déclaré Mary Wareham, spécialiste des armes à Human Rights Watch. « Nous ne connaissons pas non plus les taux de ratés de ces munitions particulières. »

Wareham et d’autres défenseurs craignent que la décision américaine de transférer les munitions ne sape les efforts visant à établir une norme internationale interdisant l’arme controversée.

Preuve que l’Ukraine a utilisé son propre approvisionnement en armes à sous-munitions pour libérer la ville d’Izyum en 2022, faisant des victimes civiles parmi les Ukrainiens, a également été cité par critiques de la décision de Biden de transférer l’arme. (L’Ukraine nie avoir utilisé les munitions pour reprendre Izyum.)

Les Ukrainiens sont très conscients de la menace que représentent les armes à sous-munitions. Les forces russes ont largement utilisé l’arme depuis le début de la guerre et au moins 24 fois dans des zones peuplées d’Ukraine, selon aux Nations Unies. Une attaque contre une gare très fréquentée de Kramatorsk en avril 2022 a tué 50 Ukrainiens et en a blessé plus de 100, selon Human Rights Watch.

Le président russe Vladimir Poutine a menacé d’intensifier l’utilisation des armes à sous-munitions suite à la décision de Biden d’envoyer les armes. « S’ils sont utilisés contre nous, nous nous réservons le droit de refléter les actions », a-t-il déclaré. dit un journaliste pro-Kremlin le mois dernier.

Depuis ses commentaires, il y a eu plusieurs rapports d’attentats à la bombe à fragmentation russes à travers l’Ukraine, y compris un assaut sur un terrain d’entraînement ukrainien près de Druzhkivka qui a tué un soldat et blessé une équipe de journalistes du média allemand Deutsche Welle. « Je pensais que j’allais mourir », a déclaré Kyrylo, un employé local de Deutsche Welle, dont la jambe a été transpercée par des éclats d’obus lors de l’attaque. « Vous commencez juste à entendre des explosions partout. »

La même semaine, un journaliste russe de l’agence de presse étatique RIA a été tué et trois autres journalistes russes ont été blessés dans une attaque d’artillerie ukrainienne dans la région de Zaporizhzhia qui, selon Moscou, impliquait des armes à sous-munitions américaines. L’Ukraine a nié l’allégation.

Les blessures causées par une attaque aux armes à sous-munitions sont horribles. Les éclats d’obus qui explosent peuvent causer de multiples blessures par explosion ou fragments, endommageant les organes internes et entraînant souvent la perte des yeux, des mains et des pieds.

« Les blessures sont très sanglantes », a déclaré Alina Mykhailova, chef d’une unité médicale opérant près de Kupyansk. « Les éclats d’obus sont très petits et il y en a beaucoup. S’il vous frappe à la gorge, vous ne survivrez probablement pas.

Malgré la nature macabre de l’arme, Mykhailova, dont le fiancé est mort au combat près de Bakhmut plus tôt cette année, a déclaré que l’Ukraine avait parfaitement le droit de l’utiliser contre l’invasion des forces russes – un refrain commun dans ce pays endurci par la bataille.

« Ce n’est probablement pas humain », a-t-elle dit, « mais c’est toujours le plus efficace. »