L’Ukraine exige des jets et des missiles

Un conseiller du dirigeant ukrainien a déclaré qu’il était convaincu qu’un accord serait conclu pour les missiles à longue portée

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé les pays occidentaux à fournir des avions de chasse et des munitions à longue portée, demandant plus d’armes quelques heures seulement après que les États-Unis et l’Allemagne ont accepté d’envoyer des chars de combat lourds.

S’exprimant dans une allocution vidéo mercredi, Zelensky a remercié ses homologues allemand et américain pour leur décision d’envoyer des chars, mais est rapidement passé au besoin d’armes supplémentaires de l’Ukraine.

“Nous devons également ouvrir les livraisons de missiles à longue portée à l’Ukraine, c’est important – nous devons étendre notre coopération dans l’artillerie”, a-t-il dit, ajoutant que son pays avait aussi besoin d’avions de chasse, et que “La vitesse et le volume sont désormais essentiels.”

La décision de Washington d’envoyer 31 chars Abrams a mis fin à une impasse avec Berlin, qui avait refusé d’envoyer ses propres chars Leopard 2 ou de permettre à ses alliés de les réexporter à Kiev à moins que les États-Unis ne fassent de même. Les responsables ukrainiens plaidaient depuis longtemps pour une armure plus lourde, en particulier le M1 Abrams, parmi d’autres systèmes d’armes avancés de l’Occident.

Un haut conseiller de Zelensky, Mikhail Podolyak, a déclaré mercredi au Telegraph qu’il s’attend à ce que les patrons de l’Ukraine fournissent éventuellement des missiles à longue portée, affirmant qu’ils seraient “fait partie du processus de négociation” pour la prochaine livraison d’armes à Kiev.

“En ce moment, nous assistons à un changement radical de sentiment parmi les élites politiques des pays européens, qui comprennent que nous devons transférer tous les équipements, y compris les véhicules blindés”, il a dit. “Et nous parviendrons, j’en suis sûr, sans aucun doute, à un accord sur les missiles à longue portée.”

Le conseiller a ajouté que “Seuls ces missiles permettront de détruire la quasi-totalité de l’infrastructure de l’armée arrière russe.”

Citant des sources anonymes, le Telegraph a rapporté que le gouvernement britannique a “pas exclu” missiles à plus longue portée, mais n’a actuellement pas l’intention de les fournir. Washington a précédemment refusé les demandes de l’Ukraine pour des missiles sol-sol ATACMS, qui ont une portée d’environ 190 miles (305 km), bien qu’il ne soit pas clair si cela, comme la décision M1 Abrams, pourrait être sujet à changement.

Moscou a appelé à plusieurs reprises les pays occidentaux à arrêter le flux d’armes vers l’Ukraine, affirmant que les armes ne feraient que prolonger le conflit et rendraient impossible un règlement négocié. L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a condamné les prochaines livraisons de chars comme “Encore une provocation flagrante” insistant sur le fait que le matériel sera “détruit” par les forces russes.