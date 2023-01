L’Ukraine exhorte l’Open d’Australie à bannir le père de Djokovic

L’ambassadeur d’Ukraine en Australie a exhorté vendredi les responsables du tennis à bannir le père de Novak Djokovic de l’Open d’Australie après qu’il ait été filmé en train de poser avec des fans tenant des drapeaux russes.

“Il devrait être déchu de son accréditation”, a déclaré à l’AFP l’ambassadeur Vasyl Myroshnychenko.

Myroshnychenko a également appelé Djokovic, qui se prépare à affronter Tommy Paul en demi-finale du tournoi, à s’excuser personnellement et à clarifier sa position sur l’invasion russe de l’Ukraine.

“Il devrait s’excuser pour ce qui s’est passé et condamner l’invasion russe de l’Ukraine”, a-t-il exigé.

Une vidéo publiée jeudi sur un compte YouTube australien pro-russe montrait le père de Djokovic, Srdjan, posant avec un homme tenant un drapeau russe avec le visage de Vladimir Poutine dessus.

La vidéo était sous-titrée : “Le père de Novak Djokovic fait une déclaration politique audacieuse.”

Les journalistes de tennis serbes ont confirmé qu’il s’agissait du père de Djokovic et le journal Melbourne Age a rapporté qu’il avait dit en serbe : “Vive la Russie”.

Un autre homme a été photographié par l’AFP à l’intérieur du stade lors du match de Djokovic avec un tee-shirt arborant le symbole “Z” pro-guerre russe.

L’an dernier, Djokovic avait été expulsé d’Australie pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, la polémique éclipsant le début du tournoi.

Myroshnychenko a déclaré que la réponse du joueur à la dernière controverse détournerait à nouveau l’attention de ce qui se passait sur le terrain.

“Le dernier Open était entièrement consacré à Djokovic”, a-t-il déclaré. “Maintenant, tout tourne autour des drapeaux russes et de Djokovic également.”

L’ancien joueur ukrainien Alex Dolgopolov a déclaré sur Twitter que la fureur du drapeau était “absolument dégoûtante”.

Myroshnychenko a contribué à persuader les organisateurs de l’Open d’Australie d’interdire les drapeaux russes et biélorusses du Grand Chelem de cette année.

L’ambassade de Russie en Australie avait riposté à l’interdiction, la qualifiant de « nouvel exemple de politisation inacceptable du sport ».

Simeon Boikov, qui dirige la chaîne YouTube qui a publié les images du drapeau, a exhorté les supporters russes à descendre sur Melbourne Park avant le match de quart de finale de Djokovic contre Andrey Rublev.

“C’est une question d’honneur et de dignité maintenant. C’est une attaque contre l’honneur et la dignité. Cela n’a rien à voir avec la guerre”, a-t-il déclaré dans un message vidéo.

Le chef de l’opposition conservatrice australienne, Peter Dutton, a qualifié le comportement du père de Djokovic de “bizarre”.

“L’assaut russe se poursuit et franchement, toute personne de bonne volonté devrait essayer de dissuader, et non d’encourager le président Poutine”, a-t-il déclaré au réseau australien Nine Network.

L’organisateur du tournoi, Tennis Australia, a déclaré jeudi qu’il continuerait à travailler avec la sécurité pour faire respecter les règles d’entrée, sans aborder directement l’incident avec le père de Djokovic.

“Les joueurs et leurs équipes ont été informés et rappelés de la politique de l’événement concernant les drapeaux et les symboles et pour éviter toute situation susceptible de perturber”, a-t-il déclaré.

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les agences de sécurité des événements et les forces de l’ordre.”

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, les joueurs russes et biélorusses ont normalement concouru sous un drapeau blanc neutre en tant qu’indépendants, comme c’est le cas à l’Open d’Australie.