L’Ukraine exhorte les dirigeants mondiaux à ne pas chercher une « sortie » à la guerre menée par la Russie au lieu d’une véritable paix

LES NATIONS UNIES — Le président ukrainien a exhorté mercredi les dirigeants mondiaux à soutenir son pays et à ne pas chercher « une issue » au lieu d’une « paix réelle et juste » plus de deux ans après le début du conflit. La guerre de la Russie.

Alors qu’il subit une pression croissante de la part de ses alliés occidentaux et de certains de ses compatriotes ukrainiens pour négocier un cessez-le-feu, le président Volodymyr Zelensky a déclaré devant l’Assemblée générale de l’ONU qu’il n’y avait pas d’alternative à la « formule de paix » qu’il a présentée il y a deux ans. Elle prévoit notamment l’expulsion de toutes les forces russes d’Ukraine et la traduction en justice des auteurs de crimes de guerre.

« Toute tentative parallèle ou alternative de recherche de la paix est, en fait, une tentative de parvenir à une issue plutôt qu’à une fin à la guerre », a-t-il déclaré.

« Ne divisez pas le monde. Soyez des nations unies », a-t-il imploré. « Et cela nous apportera la paix. »

La Russie n’a pas encore eu son tour de s’exprimer lors de la réunion annuelle des présidents, des premiers ministres, des monarques et d’autres hauts fonctionnaires de l’Assemblée. Des diplomates russes de bas rang ont occupé les sièges du pays dans l’immense salle de l’Assemblée pendant le discours de Zelensky. Le président russe Vladimir Poutine n’assiste pas aux réunions de haut niveau de l’Assemblée générale cette année.

La guerre en Ukraine a été au centre des débats les deux dernières fois que les dirigeants mondiaux se sont réunis à l’occasion de la réunion annuelle de l’ONU. Mais cette année, c’est la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza et l’escalade des tensions à la frontière israélo-libanaise qui ont retenu l’attention.

L’Ukraine et la Russie, dotées de l’une des armées les plus puissantes du monde, sont engagées dans une lutte acharnée sur une ligne de front de 1 000 kilomètres (600 miles).

La guerre a commencé lorsque la Russie a envahi le pays en février 2022 et a tué des dizaines de milliers de personnes. La Russie a pris de l’ampleur dans l’est de l’Ukraine ; l’Ukraine, quant à elle, a surpris la Russie en envoyer des troupes de l’autre côté de la frontière lors d’une incursion audacieuse le mois dernier.

Zelenskyy a affirmé mardi au Conseil de sécurité de l’ONU que la Russie devait « être forcé à la paix”, affirmant qu’il n’y a aucun intérêt à poursuivre les négociations de paix avec Poutine.

A Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réagi mercredi en qualifiant l’appel du président ukrainien à une coercition « d’erreur fatale » et « d’idée profondément erronée, qui aura bien sûr inévitablement des conséquences pour le régime de Kiev ».

Zelensky est devrait présenter un plan de victoire cette semaine au président américain Joe Biden.

