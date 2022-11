L’Ukraine exhorte les civils à quitter les zones libérées pour l’hiver

Les habitants des deux régions du sud, régulièrement bombardées ces derniers mois par les forces russes, ont été invités à se rendre dans des zones plus sûres du centre et de l’ouest du pays, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk.

Les évacuations surviennent un peu plus d’une semaine après que l’Ukraine a repris la ville de Kherson et ses environs. La libération de la région a marqué un gain majeur sur le champ de bataille, tandis que les évacuations mettent désormais en évidence les difficultés auxquelles le pays est confronté à la suite du bombardement russe de son infrastructure électrique alors que le temps hivernal s’installe.

La Russie a pilonné le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures depuis les airs, provoquant coupures de courant généralisées et laissant des millions d’Ukrainiens sans chauffage, sans électricité ni eau sous forme de froid glacial et de neige couvre la capitale, Kyiv, et d’autres villes.