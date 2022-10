L’Ukraine exhorte les citoyens à économiser l’électricité après les frappes aériennes russes

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Alors que l’Ukraine se préparait à de graves pénuries d’électricité à la suite d’une vaste campagne de bombardements d’infrastructures civiles par la Russie, le gouverneur de Kyiv a exhorté jeudi les habitants de la région de la capitale à fermer les appareils électriques entre 7 heures et 23 heures, y compris les radiateurs électriques, la lessive. machines, chaudières et autres appareils, comme les réfrigérateurs et les routeurs WiFi, considérés comme essentiels à la vie moderne.

“Cela s’applique à tout le monde”, le gouverneur, Oleksiy Kuleba tweeté. “Aujourd’hui, même un kilowatt économisé est une aide pour notre système énergétique.”

Ukrenergo, la société nationale de transport d’électricité, a déclaré que des coupures à court terme du service électrique avaient commencé jeudi dans certaines parties de la capitale, où le système était le plus faible après que la consommation ait atteint des niveaux inacceptables. Des pannes planifiées similaires ont également été imposées dans d’autres villes du pays, notamment Kharkiv, Dnipro et Sumy.

Ukrenergo a également publié un graphique sur les réseaux sociaux, utilisant un système de feux de signalisation vert, jaune et rouge pour spécifier les heures de la journée pour « utiliser », « utiliser avec des limites » ou « ne pas utiliser » les appareils électriques.

Les bombes russes ont détruit environ un tiers des 104 autotransformateurs ukrainiens, des composants cruciaux du système électrique de l’ère soviétique, qui permettent à l’électricité produite par les centrales nucléaires, à gaz et à charbon du pays d’être transmise sur un vaste réseau. des lignes principales, ont déclaré des responsables ukrainiens – faisant craindre un hiver sans électricité, chauffage ou eau chaude.

Les avertissements de coupures de courant potentielles et les appels à un effort de conservation à l’échelle nationale, y compris du président Volodymyr Zelensky, ont souligné comment la campagne de frappes aériennes impitoyable de la Russie oblige les Ukrainiens déjà épuisés par huit mois d’invasion et de guerre, à sacrifier encore plus.

Jeudi soir, Zelensky a sombrement mis en garde contre une nouvelle attaque potentielle contre les infrastructures. Dans un discours aux chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, il a averti que la Russie prévoyait de détruire la centrale hydroélectrique de Kakhovka près de Kherson, ce qui pourrait provoquer des inondations incontrôlées..

“Selon nos informations, les agrégats et le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka ont été exploités par des terroristes russes”, a déclaré Zelensky. “Maintenant, tout le monde dans le monde doit agir avec force et rapidité pour empêcher une nouvelle attaque terroriste russe. Détruire le barrage signifierait une catastrophe à grande échelle.

Les frappes aériennes intensifiées de la Russie sur les infrastructures civiles ont commencé par un barrage de 83 missiles le 10 octobre, dont environ la moitié auraient été abattus par les défenses aériennes. Et cela a continué sporadiquement au cours des 11 derniers jours, avec des villes comme Dnipro et Zaporizhzhia particulièrement touchées. La Russie a également utilisé des drones kamikazes de fabrication iranienne, avec leur bourdonnement inquiétant de cyclomoteur, pour atteindre des cibles d’infrastructure.

Les responsables ont déclaré qu’il était impossible de prédire combien de temps la campagne aérienne russe se poursuivrait, ou d’estimer quand, ou même si, l’Ukraine serait en mesure d’effectuer des réparations permettant un retour à un service public normal. Le remplacement des transformateurs détruits coûtera à lui seul plus de 150 millions de dollars, ont déclaré des responsables, mais le plus gros problème n’est pas le coût, mais comment les défendre contre les attaques russes répétées.

Des responsables ont déclaré que l’Ukraine avait fait appel à l’aide d’Israël, qui est connu pour son expertise en matière de défense aérienne.

Un responsable a déclaré que les dégâts causés par les frappes aériennes russes pourraient atteindre des « milliards ».

Peut-être plus vitale est la question de savoir quel impact un système énergétique affaibli aura sur l’économie du pays et le moral du public, avec l’approche rapide de l’hiver. Loin de briser la volonté nationale, cependant, certains ont prédit que la nécessité pour les Ukrainiens de se serrer la ceinture et de s’accroupir pendant des périodes de froid et d’obscurité ne ferait que renforcer les sentiments d’unité et de patriotisme et renforcer la détermination à vaincre la Russie.

Alors que les lampadaires étaient éteints la nuit à Kyiv et dans les villes du pays – pour économiser l’électricité et, vraisemblablement, pour contrecarrer les frappes aériennes – les responsables ukrainiens ont renforcé leurs appels à la conservation.

Le ministre ukrainien de l’Énergie, German Galushchenko, a déclaré à la télévision nationale que l’assaut féroce de Moscou contre les installations énergétiques de l’Ukraine comptait jusqu’à présent environ 300 frappes aériennes et comprenait “des missiles, de l’artillerie et des drones”. Des dizaines de personnes ont été tuées.

En raison des dégâts, Galushchenko a déclaré qu’une réduction de 20 % de la consommation des Ukrainiens « aiderait de manière critique » à réduire la pression sur le système électrique. Cependant, si ces objectifs ne sont pas atteints, les responsables seraient alors “obligés d’introduire des fermetures obligatoires”, a-t-il déclaré.

La clé, a déclaré Galushchenko, était d’expliquer aux gens la nécessité de réduire considérablement la consommation d’énergie – ce qu’il a décrit comme un acte patriotique de la plus haute importance.

“Nous comprenons que nous avons besoin de plus de communication, nous devons parler aux gens et leur expliquer qu’en ce moment nous sommes tous unis pour la victoire sur le front énergétique, qui est également important et est le deuxième front”, a déclaré Galushchenko.

Dans son discours nocturne aux citoyens ukrainiens, Zelensky a déclaré que les attaques de la Russie contre les infrastructures se retourneraient contre lui. “La Russie essaie de détruire le système énergétique de l’Ukraine, de faire souffrir encore plus notre peuple”, a-t-il déclaré. “Mais cela ne fait que mobiliser la communauté internationale pour nous aider encore plus et mettre encore plus de pression sur l’État terroriste.”

La porte-parole d’Ukrenergo, Mariia Tsaturian, a déclaré que la “principale raison des fermetures” était “la terreur énergétique que nous voyons des Russes contre l’infrastructure civile”, qui ciblait le réseau, les centrales électriques, les sous-stations, ainsi que les sociétés de production d’énergie elles-mêmes.

“Notre réseau électrique est sous une pression énorme, et nous avons besoin de temps pour le restaurer”, a déclaré Tsaturian.

Les experts ont déclaré que le principal problème de l’Ukraine était les dommages qui ont perturbé son système de transmission. La consommation nationale d’énergie a chuté depuis le début de la guerre, avec des millions d’habitants fuyant le pays et des entreprises fermées. La faible utilisation a même conduit à une production d’électricité excédentaire qui a permis à l’Ukraine de commencer à exporter de l’électricité vers les pays de l’Union européenne, fournissant des revenus indispensables.

Mais maintenant, même dans le nord-ouest du pays, où les capacités de production d’électricité restent intactes, la capacité de transmission de l’électricité est limitée. Les responsables ont déclaré qu’ils développaient une solution de contournement, mais que sans les transformateurs détruits, la capacité du système est considérablement réduite.

Dans une interview accordée au Washington Post, le conseiller économique présidentiel Rostyslav Shurma, qui est également chef adjoint de l’administration, a déclaré que les responsables calculaient toujours les pertes infligées par la campagne de bombardement russe. Jusqu’à présent, ils ont estimé les dommages à environ 2 milliards de dollars. Mais le chiffre final pourrait être “quelques milliards”.