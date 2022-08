L’Ukraine exhorte le Liban à empêcher le départ des navires transportant des céréales

La réclamation intervient quelques jours seulement avant que le petit pays à court d’argent ne reçoive la première cargaison de céréales de l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe il y a plus de cinq mois.

BEYROUTH – L’ambassadeur d’Ukraine au Liban a insisté mercredi sur le fait qu’un navire syrien amarré dans un port libanais transportait du grain ukrainien volé et a exhorté le Liban à empêcher le navire de partir.

Le Laodicea, battant pavillon syrien, est ancré au port de Tripoli depuis son arrivée jeudi dernier, transportant 10 000 tonnes de farine de blé et d’orge. L’Ukraine dit que le grain a été volé par la Russie.

Le département du Trésor américain a sanctionné le navire en 2015 pour son affiliation au gouvernement syrien du président Bashar Assad, un proche allié politique et militaire de Moscou.

Un haut responsable des douanes libanaises a déclaré vendredi que les affirmations de l’Ukraine selon lesquelles le navire contenait des biens volés étaient fausses et que les papiers du navire étaient apparus en ordre après une inspection.

Le Liban, déjà en proie à une crise économique et politique paralysante, s’est retrouvé empêtré dans les retombées de la guerre de la Russie en Ukraine. Un juge a ordonné lundi au Laodicea de ne pas appareiller pendant 72 heures, suite à une demande de Kyiv. Cependant, le procureur général du Liban a décidé le lendemain que le navire pouvait mettre les voiles.

Le Laodicée est désormais libre de partir une fois ces 72 heures écoulées, mais cela irriterait l’Ukraine. La mission diplomatique russe au Liban a salué cette décision, accusant l’Ukraine de mentir au sujet de la cargaison et d’essayer de nuire aux relations entre Moscou et Beyrouth.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Ostash a présenté des documents et une cartographie du voyage et de la cargaison du Laodicée. Il a déclaré que les preuves fournies par les agences de sécurité et le système judiciaire de Kyiv indiquent que le navire contenait des biens volés.