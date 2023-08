L’Ukraine évacue Kupyansk alors que la Russie tente de reprendre la ville libérée

Commentez cette histoire Commentaire

KUPYANSK, Ukraine — L’ordre du gouvernement était clair : tous ceux qui sont encore ici doivent partir. Pendant des semaines, la Russie a intensifié ses attaques contre Koupyansk, essayer de reconquérir une ville il a perdu l’année dernière lorsque les forces ukrainiennes ont repris le contrôle après plus de six mois d’occupation russe. Alors que Kiev concentre désormais sa dernière contre-attaque en grande partie dans le sud du pays, Moscou tente de gagner du terrain ailleurs – et les soldats ukrainiens positionnés dans cette enclave à 25 miles de la frontière russe travaillent de toute urgence pour repousser leur avance.

Alors que les forces russes ciblent les emplacements des troupes et frappent les infrastructures civiles avec de l’artillerie, des mortiers et des bombes aériennes, les Ukrainiens creusent des positions dans les bois et sur les bords des routes – et ripostent. L’enjeu est le contrôle d’une route stratégique de ravitaillement militaire et d’un hub ferroviaire.

Les bombardements quasi constants tuent chaque semaine entre cinq et dix civils dans la ville et ses environs, a déclaré le gouverneur régional. Bien que les responsables ici hésitent à reconnaître le risque imminent d’une seconde occupation russe, ils disent qu’ils ne peuvent plus garantir la sécurité des personnes qui choisissent de rester.

« Ne négligez pas votre sécurité et celle de vos proches ! a averti l’administration militaire régionale dans un message sur Telegram. L’administration a ordonné aux habitants d’évacuer la ville et des dizaines de colonies voisines le 10 août.

Mais convaincre les habitants de déménager s’avère un défi.

Dans les jours qui ont suivi l’ordre, quelque 2 000 personnes ont signé des décharges indiquant qu’elles ne voulaient pas partir et ne tiendraient pas les autorités locales responsables de tout ce qui allait suivre, a déclaré le maire. Il ne reste qu’environ 6 000 personnes à Kupyansk même, a-t-il dit, et 11 800 dans la grande région.

Ceux qui ont accepté de partir sont évacués par une coalition de groupes de volontaires. Des volontaires ont conduit une ambulance à travers Kupyansk la semaine dernière pour atteindre un couple, Oleksandr et Natalya, dans leur appartement au quatrième étage du côté est de la ville. Sur leur chemin, ils sont passés devant une maison engloutie par les flammes après une frappe d’artillerie russe.

Dans l’immeuble du couple, ils ont couché Oleksandr dans une bâche pour le transporter en bas. L’homme de 69 ans est en grande partie immobile après un accident vasculaire cérébral. Il était suivi de Natalya, également âgée de 69 ans, portant quelques sacs d’effets personnels et un oreiller violet qu’elle plaça doucement sous la tête de son mari.

« Pourquoi es-tu si inquiet ? » Il a demandé. « Nous sommes ensemble, dans la voiture. »

L’ambulance s’est éloignée, pour rouler sur des routes cahoteuses et poussiéreuses et à nouveau devant la maison toujours en feu.

Tetiana Skrynnikova, 60 ans, se tenait dehors en pleurant.

Elle avait prévu de quitter sa maison de longue date jeudi dernier, mais est restée une journée supplémentaire pour récolter les pommes de terre de son jardin. Juste après avoir terminé son travail, une grève russe a frappé la maison voisine, tuant son amie d’enfance, Lyudmila Tokareva.

Elle a regardé, impuissante, les flammes engloutir la maison de Tokareva. Lorsque les pompiers, vêtus de gilets blindés et de casques, ont finalement éteint le feu, ils ont trouvé les restes calcinés de la femme dans le couloir à l’intérieur. L’explosion avait fait voler ses plats de ses étagères, recouvrant son corps de morceaux d’assiettes blanches ornées de motifs ukrainiens.

Skrynnikova, ses propres blessures saignant à travers sa robe marron, a pleuré dans son téléphone. « Lyuda est partie ! elle a pleuré. « Nous ramassions des pommes de terre. »

Le lendemain matin, Skrynnikova a emballé tout ce qu’elle pouvait mettre dans la voiture des bénévoles – y compris deux icônes religieuses qu’elle porte toujours avec elle – et est montée pour le trajet vers une petite ville plus sûre à deux heures de là.

Tokareva avait déjà perdu son fils, son mari et ses parents, a déclaré Skrynnikova. Elle venait « de prendre sa retraite et pouvait commencer à vivre », a-t-elle déclaré. « Je n’oublierai jamais d’avoir vu son cadavre carbonisé jusqu’au jour de ma mort. »

Les responsables espèrent que de telles histoires d’horreur aideront à convaincre les autres qu’ils ne devraient pas essayer de rester.

«Je parle constamment aux gens dans la rue et aux personnes âgées, essayant de leur expliquer que c’est un moment où ils doivent déménager dans des endroits plus sûrs du pays pour sauver la chose la plus importante qui soit: leur vie, », a déclaré Andriy Besedi, maire de facto de Koupyansk depuis que l’ancien maire a été accusé de collaboration avec les Russes.

Samedi matin, des volontaires de Kharkiv vêtus de gilets, de casques et de lunettes pour se protéger des bombardements se sont arrêtés dans une petite maison sur un chemin de terre et ont aidé Valentina Okhrymenko, 78 ans, à porter ses bagages jusqu’à leur camionnette bleue. Une voisine d’en face a pleuré en la regardant partir.

Okhrymenko a pris le temps de verrouiller sa porte d’entrée et son portail alors même que l’artillerie sortante et entrante explosait bruyamment à proximité et que de la fumée montait au loin.

Comme Skrynnikova, elle avait retardé son départ pour récolter ses pommes de terre. Puis, le 14 août, un mortier a frappé son jardin, détruisant ses récoltes et soufflant toutes les fenêtres de sa maison. « Cela m’a fait aller un peu plus vite que prévu », a-t-elle déclaré.

Malgré le danger démontrable, ceux qui ont décidé de rester ne semblent pas découragés.

Dans un marché de fortune juste à l’intérieur de la ville, les vendeurs proposent une gamme de produits : vêtements, lunettes de soleil, pastèques, lait frais. L’artillerie gronde au loin, mais les affaires continuent.

« Nous ne voulons pas croire que tout le monde doit évacuer. Nous avons vécu l’occupation et avons attendu l’arrivée de nos soldats », raconte Vita Rozdorozhna, 52 ans, qui vend des fleurs en plastique pour les funérailles. « Maintenant, ils sont là et nous devons partir ? Pourquoi? »

Le gouverneur régional de Kharkiv, Oleh Synyehubov, a déclaré que la Russie avait élargi sa ligne de front et « accumulait sa présence militaire [in the area] pendant longtemps. »

Pour ceux qui sont restés, la vie devient de plus en plus difficile.

Une grève ce mois-ci a frappé un centre de transfusion sanguine. Un autre a heurté un pont que les civils et les équipes d’évacuation utilisaient pour traverser Kupyansk. Cette attaque compliquera probablement les efforts futurs pour éliminer les civils et transporter des fournitures militaires.

Alina Davydenko, une psychologue de 27 ans qui travaille avec des habitants de Kupyansk, a déclaré que même ceux qui font des visages courageux vivent dans une peur constante.

Adultes et enfants lui disent qu’ils souffrent d’un manque de sommeil et de cauchemars. Certains enfants régressent et mouillent leur lit ou manquent de marqueurs de développement normaux. L’art des enfants présente du matériel militaire et des explosions – reflets, dit-elle, de leur stress et de leur environnement.

Beaucoup de ceux qui se trouvaient encore à Koupyansk lorsque l’ordre d’évacuation a été annoncé étaient déjà vulnérables. Parmi eux figurent de nombreuses personnes âgées qui ont survécu à l’occupation russe l’année dernière et qui hésitent à déraciner leur vie maintenant.

Halyna et Volodymyr Kovalenko, 80 et 86 ans, ont finalement fui leur village près de la ligne de front jeudi. « Nous avons eu peur parce qu’il y avait beaucoup de bruit et beaucoup de mouvement de matériel militaire lourd et de chars, surtout la nuit », a déclaré Halyna depuis un abri à Kharkiv le lendemain. Leurs seuls biens de valeur, ont-ils dit, étaient leur chien de 12 ans, Rybko, et leur vélo. Ils ont laissé le vélo derrière eux.

Dans un autre refuge de Kharkiv, Nina Shyp, 82 ans, était assise entourée de l’œuvre de sa vie – des piles de broderies traditionnelles qu’elle a emportées avec elle lorsqu’elle s’est enfuie. Sa vie s’est terminée par la souffrance : dans les années 1940, dit-elle, elle a vécu la famine. Sa famille a survécu en faisant bouillir des tortues qu’elle a aidé à attraper dans la rivière près de chez eux.

Dans la pièce voisine, les sœurs Valentina et Hanna Lobanova, 86 et 92 ans, sont allongées l’une à côté de l’autre dans des lits étroits.

Hanna, professeur de mathématiques à la retraite, est assez âgée pour se souvenir du jour où son père a été enrôlé par l’armée soviétique pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’histoire de l’Ukraine est profondément liée à la sienne : quatre-vingts ans plus tard, l’armée russe a détruit sa maison le premier jour de son invasion en février dernier. Elle a emménagé avec sa frêle sœur cadette à l’extérieur de Kupyansk et n’a quitté l’appartement que deux fois depuis, une fois lorsqu’elle a tenté de toucher sa pension et la suivante lorsqu’elle a été évacuée vers Kharkiv par des volontaires. Maintenant, à nouveau déplacée, elle craint qu’ils ne soient pas en mesure de payer les soins de longue durée dont ils ont besoin et qu’ils soient séparés.

Jeudi soir, elle s’est endormie en pensant à la maison. Dans son rêve, dit-elle, « quelqu’un criait : ‘L’Ukraine a la paix ! La guerre est finie!' »

Elle s’est réveillée dans l’abri, a-t-elle dit, et a découvert que ce n’était pas le cas.

Mykhailo Melnychenko a contribué à ce rapport.