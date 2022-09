L’Ukraine étend ses gains sur le champ de bataille alors que la Russie est aux prises avec un revers majeur

KYIV, Ukraine – Des drapeaux bleus et jaunes ont été hissés lundi dans des villes et des villages plus libérés du nord-est de l’Ukraine, alors que la contre-offensive étonnante qui a poussé la Russie dans une retraite désordonnée a stimulé l’optimisme au pays et à l’étranger quant à un tournant potentiel dans la guerre, et des appels internationaux renouvelés pour envoyer plus d’armes à l’Ukraine dans l’espoir d’accélérer la défaite de la Russie.

La poussée fulgurante des forces ukrainiennes, au cours de laquelle elles ont repris en quelques jours la quasi-totalité de la région de Kharkiv occupée depuis les premiers jours de la guerre l’hiver dernier, a laissé Moscou sous le choc. Malgré le revers, le Kremlin et ses mandataires ont insisté sur le fait que la guerre se poursuivrait jusqu’à ce que les objectifs du président Vladimir Poutine soient atteints, et ils ont blâmé l’OTAN et les États-Unis pour le refus de l’Ukraine de se rendre.

L’armée ukrainienne a déclaré lundi qu’au cours des dernières 24 heures, elle s’était avancée dans 20 villes et villages supplémentaires qui étaient sous contrôle russe – des affirmations qui n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Dimanche, le commandant en chef de l’Ukraine, le général Valery Zaluzhny, a déclaré que ses forces avaient repris plus de 3 000 kilomètres carrés, 1 100 miles carrés, en moins d’une semaine.

Dans leur retraite précipitée, transformée par le ministère russe de la Défense en un «regroupement», les Russes ont abandonné des chars, des véhicules blindés et des munitions que l’Ukraine prévoit de remodeler et d’utiliser sur le champ de bataille. Publication d’une vidéo d’un obusier russe entièrement intact, un responsable ukrainien a plaisanté sur Twitter que «l’armée ukrainienne a accepté son premier prêt de fournitures de location en provenance de Russie» dans la ville libérée d’Izyum.

Certains responsables et analystes occidentaux ont averti que malgré les gains, les négociations pour mettre fin à la guerre étaient encore loin et que de violents combats continueraient probablement. La Russie occupe toujours de vastes étendues de l’est et du sud de l’Ukraine, y compris des villes comme Marioupol et Kherson, le “pont terrestre” convoité de Poutine vers la Crimée, que la Russie a annexé illégalement en 2014, et la plupart des régions de Lougansk et de Donetsk où la Russie a reconnu deux autoproclamés « républiques » séparatistes.

Les analystes militaires, cependant, ont déclaré que les pertes d’équipement pourraient être un coup dur pour la Russie – et que l’Ukraine utilisera son récent succès pour faire pression pour encore plus d’aide à la sécurité.

Au milieu des gains surprenants de l’Ukraine, des villages libérés décrivent les troupes russes lançant des fusils et fuyant

Ces dernières semaines, les responsables ukrainiens s’inquiétaient de l’érosion du soutien des partenaires occidentaux avant les élections américaines qui pourraient transférer le contrôle aux républicains au Congrès et de ce qui devrait être un hiver difficile et coûteux en Europe en raison de la flambée des prix de l’énergie liée à la guerre.

Mais dans un fil de discussion sur Twitter, le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a déclaré que “tous les stocks d’armements avancés occidentaux”, y compris les missiles à longue portée, les avions de combat et les chars, “doivent être mis à la disposition de l’Ukraine”.

« Laissez-moi être franc. Il ne fait plus aucun doute que l’Ukraine aurait pu expulser la Russie il y a des mois si elle avait reçu l’équipement nécessaire dès le premier jour », a-t-il ajouté. il a écrit.

L’appel de Landsbergis a été repris par le Premier ministre estonien Kaja Kallas. “Les Ukrainiens courageux démontrent que si nous voulons la paix, nous devons augmenter notre aide militaire”, a déclaré Kallas.

À Moscou, la retraite a révélé des fissures parmi les loyalistes du Kremlin.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a déclaré qu’il pourrait avoir à parler avec Poutine lui-même parce qu’il ne croyait pas que Poutine recevait les mauvaises nouvelles de ses conseillers. Et les blogueurs militaires pro-russes ont vivement critiqué le gouvernement pour ne pas avoir mobilisé plus de soldats pour le combat – une décision que Poutine a cherché à éviter car les conscriptions pourraient risquer de détourner le soutien du public contre la guerre.

Lundi, les responsables ont réitéré que les objectifs de “l’opération militaire spéciale” – le terme du Kremlin pour la guerre – seraient atteints quels que soient les revers, bien que les objectifs précis n’aient jamais été parfaitement clairs. Au début, Poutine avait l’intention de capturer Kyiv et de renverser le gouvernement, mais cela a échoué.

“Les objectifs de l’opération militaire spéciale seront atteints”, a déclaré lundi Nikolai Patrushev, le secrétaire du Conseil de sécurité russe à Kemerovo lors d’une réunion dans le district fédéral sibérien. “Les événements autour de l’Ukraine montrent que les États-Unis et leurs vassaux tentent de prolonger le conflit en Ukraine en augmentant la fourniture d’armes et d’équipements militaires, qui sont ensuite utilisés contre des civils.”

La Russie a semblé répondre à la contre-offensive de l’Ukraine par des tirs de missiles de représailles sur des infrastructures civiles critiques dimanche soir, plongeant plusieurs régions, dont Kharkiv, dans l’obscurité lors de la coupure de courant.

La propagandiste du Kremlin Margarita Simonyan, rédactrice en chef de la chaîne de télévision financée par le gouvernement RT, anciennement Russia Today, a applaudi les attaques, ajoutant sur les réseaux sociaux que “l’électricité est un privilège”.

Les troupes russes battent en retraite alors que l’offensive ukrainienne progresse à Kharkiv

Mais l’ambiance autour de l’Ukraine est restée jubilatoire et provocante lundi.

Sur les réseaux sociaux, les gens ont republié la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adressant directement aux Russes, disant que “le froid, la faim, l’obscurité et la soif ne sont pas aussi effrayants et mortels pour nous que votre” amitié et votre fraternité “. ”

L’euphorie n’a fait que renforcer la position de l’Ukraine selon laquelle elle ne cédera pas un pouce de territoire à la Russie et a l’intention de récupérer des terres, y compris la Crimée, occupées depuis 2014.

Lundi, après la récente série de victoires vertigineuses, au moins certains soldats ukrainiens ont volé quelques heures pour se reposer, faire le plein de collations et célébrer.

À Chuhuiv, une ville à l’est de Kharkiv, les camionnettes, les fourgonnettes et les VUS – peints à la hâte en vert camouflage et donnés de toute l’Europe – allaient et venaient de la petite épicerie.

Les combattants sont sortis avec du pain et des friandises et des bouteilles de soda, beaucoup arborant de larges sourires et certains échangeant des câlins à la poitrine lorsqu’ils se croisaient.

“Nous nous sentons fantastiques”, a déclaré l’un d’eux, s’excusant de ne pas avoir le temps de parler aussi pressé de sauter dans la voiture d’un copain. “Nous avons un élan.”

Chuhuiv, une porte d’entrée vers le tronçon de villages libérés à l’est de Kharkiv – la deuxième plus grande ville d’Ukraine – est à la limite du réseau de téléphonie mobile intact de l’Ukraine et de nombreux soldats profitaient d’une opportunité Internet. Un soldat barbu s’appuya sur un banc en parlant au téléphone, arborant un air de fatigue satisfaite.

Misha, un membre de la 14e brigade qui a déclaré qu’il ne pouvait pas donner son nom de famille, a fait défiler son téléphone devant un magasin vendant des vêtements militaires. Même les soldats ont été stupéfaits, dit-il, par le progrès de la contre-offensive.

La mort d’un jeune soldat ukrainien ressentie par la famille, les amis et le pays

“Nous avons fait tout le chemin jusqu’à la frontière russe, il est donc temps de souffler un peu, d’attendre les prochaines commandes”, a déclaré Misha.

Son unité a aidé à libérer un village occupé depuis les tout premiers jours de l’invasion. Les hommes y sont toujours basés, ce qui leur donne une chance de voir certains résidents retourner dans leurs maisons pour la première fois en sept mois, même si certaines zones sont encore truffées de mines et de munitions non explosées.

“Ils sont ravis de rentrer à la maison et ils nous sont très reconnaissants”, a déclaré Misha, 50 ans. “Mais un homme nous a fait signe de nous montrer une fusée dans sa cour qui n’avait pas explosé.”

Zelensky a réitéré dimanche soir que l’Ukraine n’était pas prête à négocier avec la Russie car elle n’avait encore formulé aucune offre.

Les responsables américains ont déclaré qu’il appartenait aux responsables ukrainiens de décider si et quand ils choisiraient de négocier la fin de la guerre avec la Russie. Mais certains partenaires occidentaux de l’Ukraine craignent que les revers russes, combinés au refus de Zelensky de faire des concessions, n’aggravent le conflit et ne poussent même Poutine à utiliser une arme nucléaire tactique.

“L’Occident devrait être très clair maintenant que le franchissement de ces lignes pourrait amener l’OTAN de manière beaucoup plus agressive dans le conflit”, a déclaré Jim Stavridis, amiral américain à la retraite et ancien commandant suprême allié de l’OTAN.

“Bien que les chances d’expulser complètement les Russes de toute l’Ukraine soient longues, le travail de l’Occident devrait être de leur donner ce dont ils ont besoin pour être dans la position la plus forte possible pour négocier – quelque chose qui apparaît dans des mois”, a déclaré Stavridis.

Hendrix a rapporté de Chuhuiv, en Ukraine, et Lamothe de Washington. Robyn Dixon à Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.