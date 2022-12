L’Ukraine était l’endroit le plus dangereux pour les journalistes en 2022, selon la FIJ

Le sinistre bilan est une légère augmentation par rapport à l’année dernière, lorsque 47 personnes ont été tuées, et est le plus élevé depuis 2018, lorsque 95 journalistes et membres du personnel des médias sont morts en raison “d’assassinats ciblés, d’attentats à la bombe ou d’incidents de tirs croisés”. L’Ukraine était l’endroit le plus dangereux pour les journalistes cette année, avec 12 morts dans les médias en raison de la guerre en cours.