L’Ukraine était-elle derrière l’attaque du pont de Crimée ? Voici ce que nous savons

POINTS CLÉS Le projet de fierté de Vladimir Poutine, le pont de Crimée, a de nouveau été endommagé.

Les médias ukrainiens ont fait état d’explosions et les responsables russes l’ont qualifiée de « situation d’urgence ».

Deux personnes ont été tuées et leur fille a été grièvement blessée après des explosions sur le pont de Crimée.

Le pont routier et ferroviaire de 19 kilomètres est une artère d’approvisionnement majeure pour les troupes russes combattant en Ukraine et a été un projet d’infrastructure de fierté du président Vladimir Poutine, qui après avoir été réparé .

Que s’est-il passé pendant la situation « d’urgence » ?

Les images de l’agence de presse Reuters de la scène n’ont montré aucun trafic traversant le pont qui relie la Russie à la Crimée, que la Russie .

Des images non vérifiées montraient des barrières métalliques tordues, des débris et une voiture endommagée sur le pont. Des images de la Dashcam ont montré des conducteurs freinant brusquement peu de temps après l’incident. L’étendue des dégâts n’était pas immédiatement claire.

Les responsables russes l’ont qualifiée de situation « d’urgence ». La chaîne russe Gray Zone, une chaîne Telegram affiliée au groupe de mercenaires Wagner, a signalé deux frappes sur le pont à 03h04 et 03h20 (10h04 et 10h20 AEST).

Sergei Aksyonov, un gouverneur installé en Russie, a déclaré que l'urgence s'était produite sur le 145e pilier du pont. Il n'a pas fourni d'autres détails.

L’agence de presse RBC-Ukraine a rapporté que des explosions ont été entendues sur le pont.

« La fille a été blessée », a déclaré Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, dans un message sur l’application de messagerie Telegram. « Le plus dur, c’est que ses parents sont morts, papa et maman. »

« Aucun mot ne peut calmer la douleur de la perte ici », a-t-il déclaré. La jeune fille était soignée en soins intensifs.

Serhiy Bratchuk, porte-parole de l’administration militaire ukrainienne d’Odessa, a publié une photo sur son compte Telegram de ce qui semblait montrer une partie du pont brisé. Il n’était pas immédiatement clair si cela était lié à une attaque.

Qui était derrière l’attaque ?

Des responsables russes ont déclaré que l’Ukraine était à l’origine de ce qu’ils ont qualifié d’attaque « terroriste » sur le pont – quelques heures avant que le Kremlin ne déclare qu’il ne prolongerait pas un accord négocié par les Nations Unies autorisant l’exportation de céréales via la mer Noire.

L’armée ukrainienne a suggéré que l’attaque pourrait être une sorte de provocation de la part de la Russie elle-même, mais les médias ukrainiens ont cité des sources non identifiées disant que les services de sécurité ukrainiens étaient à l’origine de l’incident.

Le gouvernement ukrainien n’a pas commenté l’incident et le Service de sécurité ukrainien (SBU) et la marine ont refusé de dire s’ils étaient impliqués.

Le pont routier et ferroviaire de 19 kilomètres est un projet d’infrastructure dont le président russe Vladimir Poutine est fier. Source: Getty, AFP / STRINGER/AFP via Getty Images Le radiodiffuseur public ukrainien Suspilne, la publication en ligne Ukrainska Pravda et le média The New Voice of Ukraine ont cité une ou plusieurs sources affirmant que la marine et le SBU étaient à l’origine de l’incident, au cours duquel la Russie a déclaré que deux personnes avaient été tuées.

Les trois médias ont cité au moins une source disant que des drones embarqués avaient été déployés contre le pont.

Suspilne a cité un porte-parole de la marine disant qu’il n’avait pas de telles informations et exhortant le radiodiffuseur à attendre les annonces officielles.

Une porte-parole du commandement militaire du sud de l’Ukraine, Natalia Humeniuk, a déclaré que l’incident survenu sur le pont de Crimée pourrait être un acte de provocation du côté de Moscou.

« La création de telles provocations, que les autorités d’occupation de Crimée signalent immédiatement très fort, est un moyen typique de résoudre les problèmes des autorités de Crimée et du pays agresseur », a déclaré Humeniuk à la chaîne de télévision nationale Rada.

Le président russe Vladimir Poutine (deuxième à gauche) au pont de Crimée en décembre 2022. Source: AAP, AP / Mikhaïl Metzel Dans des commentaires au média RBC Ukraine, un porte-parole du SBU a cité le chef de l’agence de sécurité, Vasyl Malyuk, comme ayant déclaré dans des interviews précédentes qu’il était justifié en temps de guerre de « couper les routes logistiques de l’ennemi » et que le pont était utilisé comme un Route d’approvisionnement militaire russe.

Le SBU a publié un message sur l’application de messagerie Telegram montrant une photo d’une explosion sur le pont en octobre dernier et a refondu une chanson folklorique ukrainienne pour lire : « Nightingale, mon cher frère, le pont s’est encore endormi ».

Le conseiller politique présidentiel Mykhailo Podolyak a salué la nouvelle de l’incident, sans dire comment il s’est produit.

« Toute structure illégale utilisée pour livrer des instruments russes de meurtre de masse est nécessairement de courte durée… quelles que soient les raisons de la destruction », a-t-il écrit sur Twitter.

Pourquoi le pont de Crimée est-il si important ?

Le pont de Crimée, le plus long d’Europe, a été endommagé par une explosion en octobre dernier, lors d’un attentat qui . L’Ukraine n’a admis qu’indirectement l’attaque des mois plus tard.

La société d’Arkady Rotenberg, alliée de Poutine, a construit la vaste structure, qui est le plus long pont d’Europe. Poutine a longtemps loué le projet, se vantant à un moment donné que les tsars russes et les dirigeants soviétiques avaient rêvé de le construire mais ne l’avaient jamais fait.

La Crimée a été transférée de la Russie soviétique à l’Ukraine soviétique en 1954 par le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev et reconnue par la Russie en 1994 après l’effondrement de l’URSS. L’Ukraine s’est engagée à rendre la Crimée.

La péninsule de Crimée est une destination de vacances majeure et appréciée des Russes, en particulier après que Moscou a lancé son invasion de l’Ukraine en 2022, et voyager vers l’Ouest est devenu plus difficile pour de nombreux Russes.

George Barros, analyste à l’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington, a déclaré sur Twitter que si le pont était sérieusement endommagé, cela aurait un impact significatif sur les lignes d’approvisionnement russes.

« La Russie n’aura qu’une seule ligne d’approvisionnement terrestre – l’autoroute côtière sur la mer d’Azov – pour soutenir (ou évacuer) ses dizaines de milliers de soldats à Kherson et en Crimée occupées si l’UKR parvient à dégrader/détruire le pont », a déclaré Barros.