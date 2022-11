L’Ukraine établit un parallèle entre l’Holodomor et les frappes russes

Le chef de son bureau, Andriy Yermak, a déclaré que la liberté avait toujours été d’une importance capitale pour les Ukrainiens et que dans les années 1930, “les autorités soviétiques ont tenté de détruire leur volonté de résister – avec eux”.

“Maintenant, 90 ans plus tard, la Russie a déclenché une guerre à grande échelle contre nous et veut organiser l’Holodomor 2.0”, a-t-il déclaré. écrit sur Twitter.

Ses commentaires sont intervenus alors que plus de six millions de foyers étaient toujours sans électricité après un autre barrage meurtrier de frappes aériennes russes cette semaine qui a encore endommagé un réseau national déjà boiteux. C’était en baisse par rapport aux 12 millions de mercredi soir, le jour des grèves, a déclaré M. Zelensky.

L’Ukraine a eu du mal à rétablir l’électricité, car des semaines de grèves russes ont dégradé ses infrastructures et rendu les réparations plus difficiles. Les vagues d’assauts russes ont endommagé ou détruit environ 40 % des infrastructures énergétiques critiques de l’Ukraine, selon des responsables, certains sites ayant été touchés au moins cinq ou six fois.

La ville méridionale de Kherson, que les forces ukrainiennes ont reprise il y a deux semaines, était privée de chauffage et d’électricité après le départ des soldats russes qui avaient fait exploser une grande partie des infrastructures essentielles de la région. Mais les autorités ont déclaré samedi que l’approvisionnement en électricité avait été rétabli, alors même que les forces russes continuaient de pilonner la ville avec des frappes à distance.