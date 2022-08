L’Ukraine établit un dossier selon lequel le meurtre de prisonniers de guerre était un crime de guerre russe

ODESA, Ukraine – Cinq jours après qu’une explosion dans un camp de prisonniers russe a tué au moins 50 prisonniers de guerre ukrainiens, les preuves de ce qui s’est passé restent rares, mais les responsables ukrainiens ont déclaré mercredi qu’ils rassemblaient régulièrement des preuves que le massacre de masse était un crime de guerre commis par les forces russes.

Lors d’une réunion d’information pour les journalistes dans la capitale, Kyiv, de hauts responsables ukrainiens qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat ont présenté des preuves suggérant que les forces russes semblaient se préparer à des pertes massives dans les jours précédant l’explosion du 29 juillet.

Des images satellites prises avant l’explosion, ont-ils dit, montrent ce qui semble être des tombes fraîchement creusées dans le complexe carcéral. Une analyse du New York Times des images de Maxar Technologies et Planet Labs confirme que quelque temps après le 18 juillet et avant le 21 juillet, environ 15 à 20 perturbations du sol sont apparues du côté sud du complexe, d’environ 6 à 7 pieds de large et 10 à 16 pieds de long au début; certains ont semblé plus tard avoir été allongés et fusionnés les uns avec les autres. On ne sait pas s’il s’agissait de tombes.