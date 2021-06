L’Ukraine et ses alliés occidentaux défendent la Crimée sur le kit Euro 2020

L’Ukraine a déclaré lundi qu’elle ne permettrait à personne d’insulter son maillot de football qui présente la Crimée annexée par Moscou, tandis que ses alliés occidentaux ont salué les uniformes arborant des chants patriotiques populaires.

Kiev a provoqué la colère de Moscou après que son association de football a dévoilé des kits Euro 2020 qui montrent les contours de l’Ukraine, y compris la Crimée, qui a été annexée par la Russie en 2014.

Les chemises comportent également les mots « Gloire à l’Ukraine ! Gloire aux héros ! »

L’association ukrainienne de football a indiqué à l’AFP que l’équipe nationale portera le maillot pour la première fois lors d’un échauffement pour l’Euro 2020 contre Chypre dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays.

« J’aime beaucoup le nouvel uniforme de notre équipe », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba sur Twitter. « Nous ne permettrons à personne d’insulter nos symboles nationaux. Gloire à l’Ukraine ! »

Ceux qui ont commencé à « siffler », a ajouté Kuleba, ne pouvaient pas supporter la vue des « frontières internationalement reconnues » de l’Ukraine.

Les ambassades américaine et britannique ont applaudi les chemises.

« J’adore le nouveau look. Gloire à l’Ukraine! #CrimeaisUkraine », a déclaré la mission diplomatique américaine à Kiev sur Twitter.

« Nous l’aimons aussi! », a ajouté l’ambassade britannique.

L’UEFA souligne traditionnellement l’importance de se tenir à l’écart de la politique dans le football.

Dans une déclaration à l’AFP, l’instance dirigeante du football européen a déclaré que le maillot de l’équipe nationale ukrainienne « a été approuvé par l’UEFA, conformément aux règles d’équipement applicables ».

Selon les règlements de l’UEFA concernant les tenues, les articles ne doivent pas « offenser les bonnes mœurs ou transmettre des messages politiques, religieux ou raciaux ».

La plupart des pays ne reconnaissent pas la prise de contrôle de la Crimée par la Russie.

Andriy Pavelko, président de l’Association ukrainienne de football, a déclaré que le design avait été convenu avec l’UEFA « bien avant » la présentation de dimanche.

Il a également déclaré que l’association avait reçu « des retours très positifs » de la part des fans et a noté que de nombreuses personnes souhaitaient acheter les nouveaux kits.

Des critiques élogieuses

« Quand en vente ? », a déclaré un Ukrainien, Mykhailo Bilyi, sur Facebook. « Le hit de la saison ! »

Un autre fan, Roman Golub, a fait l’éloge de ce qu’il a qualifié de « meilleur » uniforme de football du pays depuis que l’Ukraine a obtenu son indépendance de l’Union soviétique en 1991.

Sur le devant de la chemise jaune, le contour de l’Ukraine est sélectionné en blanc, y compris la Crimée et les régions contrôlées par les séparatistes de Donetsk et de Lougansk.

« Gloire à l’Ukraine » est un chant patriotique qui est devenu un cri de ralliement pour les manifestants qui ont renversé un dirigeant soutenu par le Kremlin lors d’un soulèvement populaire en 2014.

La révolte a été condamnée par Moscou et a déclenché une crise des relations entre les deux pays. La Russie a annexé la Crimée et soutenu les insurgés russophones dans l’est de l’Ukraine. Le conflit a coûté la vie à plus de 13 000 personnes.

Le slogan a été critiqué par Moscou pour son association avec des groupes nationalistes de l’époque de la Seconde Guerre mondiale qui ont coopéré avec les nazis.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les organisateurs et les fans de l’Euro 2020 « devraient savoir » que le cri de ralliement ukrainien « imite » un slogan nazi tristement célèbre.

Elle s’est également moquée de la carte, affirmant que l’équipe de football ukrainienne « rattache le territoire ukrainien à la Crimée russe ».

L’Euro 2020 se jouera du 11 juin au 11 juillet dans 11 villes dont Saint-Pétersbourg. La deuxième ville de Russie accueillera sept matches, dont un quart de finale.

En phase de groupes, l’Ukraine s’est ouverte dimanche contre les Néerlandais à Amsterdam avant d’affronter la Macédoine du Nord et l’Autriche à Bucarest.

